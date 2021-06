Je ne serai plus jamais le même

Le capitaine belge et star du Real Madrid, Eden Hazard, a déclaré que ses nombreuses fractures à la cheville signifiaient que ce ne serait plus jamais comme il y a 10 ans, mais il était déterminé à prouver qu’il pouvait toujours performer au plus haut niveau au Championnat d’Europe.

Hazard débutera pour la première fois à l’Euro 2020 lors du dernier match du groupe B de son pays contre la Finlande à Saint-Pétersbourg lundi, a confirmé son entraîneur Roberto Martinez. Mais l’attaquant de 28 ans a déclaré qu’il n’était peut-être pas prêt à disputer les 90 minutes complètes.

– Euro 2020 sur ESPN : Diffusez des matchs en direct et des rediffusions (États-Unis uniquement)

– Calendrier et calendrier des matchs de l’Euro 2020

« Je n’ai jamais douté de mes qualités, mais savoir si je serais à 100% en forme pour le Championnat d’Europe allait être une question. Je me suis cassé la cheville trois fois, ce ne sera plus jamais comme il y a 10 ans. Mais je le sais quand je suis en forme, que je peux faire mes preuves sur le terrain et c’est ce sur quoi je travaille actuellement.

« Je ne suis pas encore à 100%, mais je suis prêt à commencer. Mais c’était le plan, pour m’amener progressivement. C’est surtout important d’être complètement en forme dans la phase à élimination directe. Ensuite, je dois être en pleine forme. «

Deux victoires sur deux pour la Belgique signifient qu’ils sont qualifiés pour les 16 derniers, et Martinez utilise le match contre les Finlandais pour s’assurer que Hazard, Kevin De Bruyne et Axel Witsel, également de retour de blessure, obtiennent plus de temps de jeu.

« Nous verrons comment se déroulera le match, mais je ne serai peut-être pas prêt avant 90 minutes. Mais je jouerai autant de minutes que possible à un niveau élevé. Si c’est 50 minutes, ce sera 50. Si c’est 60, ce sera aura 60 ans. Nous verrons », a-t-il déclaré dimanche lors d’une conférence de presse.

Hazard a été utilisé comme remplaçant lors des matchs d’ouverture de la Belgique, une victoire écrasante 3-0 contre la Russie à Saint-Pétersbourg et une victoire par derrière contre le Danemark à Copenhague. Il avait été un doute de sa forme physique dans les préparatifs d’avant-tournoi de la Belgique après une saison remplie de blessures au Real Madrid.

La Belgique, l’une des favorites de l’Euro 2020, devrait remporter le groupe et rester sur la bonne voie pour le titre, mais Hazard a déclaré que les pensées d’un premier titre majeur pour le pays étaient encore loin.

« Nous devons encore travailler pour nous améliorer. Nous faisons de notre mieux pour nous améliorer, à partir de demain. Le tournoi est encore long et nous essayons d’aller le plus loin possible. Il y a encore des points à améliorer, mais nous travaillons avec eux. »