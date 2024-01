“Je ne serai pas le dernier, loin s’en faut”

Lily Gladstone entre dans l’histoire des Oscars.





L’actrice de 37 ans a remporté mardi matin sa toute première nomination aux Oscars, remportant celui de la meilleure actrice pour son rôle de Mollie Burkhart dans Tueurs de la Lune des Fleurs. Non seulement l’épopée policière de Martin Scorsese a obtenu un gros score, remportant 10 nominations au total, mais la nomination historique de Gladstone fait également d’elle la première femme amérindienne à être nominée dans cette catégorie. D’autres actrices autochtones ont déjà été nominées, notamment Cavalier de baleine la star Keisha Castle-Hughes et Rome star Yalitza Aparicio – mais Gladstone entre dans l’histoire en tant que première femme autochtone des États-Unis.





S’adressant à EW peu de temps après l’annonce des nominations, Gladstone – qui est issue des Pieds-Noirs et des Nez Percés – a parlé de sa nomination révolutionnaire et de la façon dont sa ville natale va célébrer, 20 ans après l’avoir nommée la plus susceptible de remporter un Oscar.





Lily Gladstone dans le rôle de Mollie Burkhart dans “Killers of the Flower Moon”.

Apple TV+





ENTERTAINMENT WEEKLY : Félicitations ! Où fais-tu la fête ce matin ?

LILY GLADSTONE : Je suis à Pawhuska, Oklahoma ! Je voulais mettre un point d’honneur à être dans la nation Osage, dans la réserve Osage, lorsque la bonne nouvelle arriverait, si c’était le cas.





Avez-vous déjà eu l’occasion de célébrer avec des membres de la nation Osage ?





Je veux dire, tout le monde dort encore. [Laughs] Mais je suis sûr qu’une fois que je serai dans la communauté, ce sera une grande fête, si le temps le permet. L’Oklahoma a un peu gelé l’autre soir, mais il fait plus chaud aujourd’hui, donc je pense que les routes sont gérables. Mais je voulais aller à Grey Horse et faire mes protocoles pour dire merci à la terre qui a élevé Mollie, ses sœurs et sa famille et leur lieu de repos maintenant. Nous le déploierons donc probablement de cette façon plus tard.





Avez-vous déjà eu l’occasion de parler à Leonardo DiCaprio ou à l’une des autres personnes du film ?





Leo était peut-être la troisième ou la quatrième personne à m’envoyer un message de félicitations. J’étais au téléphone avec mes parents et j’ai demandé à ma mère de retourner l’appareil photo pour que je puisse voir les informations sur leurs visages plutôt que sur l’écran. Je ne voulais pas regarder l’écran de l’émission parce que je savais que je pourrais le voir plus tard. Je voulais voir les réactions de mes parents. Mais tout de suite après la catégorie de Leo, ils ont dit : « Nous sommes à la fois tellement excités et tellement énervés. »





Je n’aurais pas pu faire ce que j’ai fait dans ce film sans ce qu’il a fait. Il a rendu un personnage impossible si réel, et il a rendu mon travail tellement plus facile grâce au travail immense et difficile qu’il a accompli. Donc, je partage définitivement cela avec lui, même si j’aurais aimé qu’il obtienne aussi son dû. .





Avec cette nomination, vous entrez dans l’histoire en tant que première actrice amérindienne à être nominée dans cette catégorie. Quelle est votre réaction face à une étape comme celle-là ?





C’est incroyable, et une grande partie de moi veut juste dire que ça n’aurait pas dû être moi. Cela aurait dû se produire il y a bien plus longtemps. J’ai partagé l’écran de ce film avec Tantoo Cardinal, qui vient du Canada, mais c’est une frontière qui a traversé beaucoup d’entre nous. J’ai grandi en regardant les performances de Sheila Tousey, avec qui j’ai eu la chance de partager la scène à un moment donné de ma carrière. Son travail dans Cœur de Tonnerre, J’ai l’impression qu’après ça, elle aurait dû être dans tous les films et nominée pour tout. Aucune actrice vivante ne surpasse le talent de Sheila. Elle est l’une des vraies grandes.





C’est incroyable que cela se soit produit, et cela a pris du temps. Je me souviens quand Keisha Castle-Hughes a été nominée pour Cavalier de baleine, et je me souviens de ce que j’ai ressenti lorsque j’ai vu cette incroyable actrice, la plus jeune et première candidate autochtone dans la catégorie, raconter cette histoire. Cela semblait si universel et si proche de mon éducation, de ma relation avec ma terre, avec ma famille, avec mon père, avec ma langue, tout cela. C’était incroyable de voir sa représentation, et c’est comme si c’était un véritable honneur.





Je dis toujours cela, mais ce n’est pas entièrement le mien. Il appartient à tant de personnes : la nation Osage, la nation Pieds-Noirs, la nation Nez Percé, tous les acteurs autochtones sur lesquels je me tiens. C’est circonstanciel que je sois le premier, et je suis très reconnaissant. Je sais juste que je ne serai pas le dernier, et de loin.









Je voulais aussi vous poser des questions sur cette photo de votre annuaire de lycée qui est devenue virale, où vous avez été nommé le plus susceptible de gagner un Oscar. Qu’est-ce que ça vous fait d’y repenser maintenant que vous êtes ici en tant que candidat ?





[Laughs] C’est drôle, je n’ai posté ça qu’à l’époque Certaines femmes recevait ses éloges, à l’époque où on m’avait dit que j’étais sur une longue liste de nomination cette année-là. Pour moi, c’était comme si c’était tout. C’était le meilleur sentiment de pouvoir jouer dans un film comme celui-là, et d’entendre des rumeurs selon lesquelles j’étais au moins sur une longue liste pour celui-ci, cela dépassait tout ce que j’aurais pu rêver. Alors j’ai posté ça comme : “Eh bien, je me suis rapproché, les gars !” et puis je l’ai oublié. Je l’ai mis sur mon Instagram en 2017, puis un fan sur Twitter l’a récupéré et l’a à nouveau critiqué.





Puis, quand la tendance s’est un peu améliorée, j’ai reçu cette photo par SMS de Leo. Cela m’a un peu époustouflé que Léo ait eu accès à mon annuaire de lycée. Je veux dire, il l’a trouvé en ligne, mais pendant une seconde, c’était déroutant, du genre : “Comment as-tu eu ça ?!” [Laughs]





Mais ça a été génial. Je n’ai jamais vraiment perdu contact avec mes camarades de classe du lycée, en particulier Josh Ryder, mais cela a ravivé notre amitié. Personne ne peut faire une meilleure imitation de Mike Myers que Josh. [Laughs] Mais je suis reconnaissant maintenant que le lycée Mountlake Terrace, promotion 2004, ait déjà prévu une soirée de surveillance des Oscars. Ils vont le faire dans notre ancien théâtre de lycée. Donc, je suis content qu’ils ne soient pas déçus de ne pas me voir là-haut.





Ils vous encourageront !





Je l’espère! Dans l’auditorium de notre ancien lycée, où nous jouions toutes nos pièces.





Cette interview a été éditée pour des raisons de longueur et de clarté.







La 96e cérémonie des Oscars sera diffusée le dimanche 10 mars à 19 h HE/16 h HP sur ABC. Consultez la liste complète des nominations aux Oscars 2024.





