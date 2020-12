Zinedine Zidane a nié pouvoir rester au Real Madrid assez longtemps pour devenir Sir Alex Ferguson du club après avoir sauvé son travail avec une victoire 2-0 sur le Borussia Mönchengladbach qui les a menés en Ligue des champions les 16 derniers.

La position de Zidane avait fait l’objet d’un examen minutieux après une victoire en cinq matchs qui a vu son équipe se débattre en Liga et en Europe.

La saison de Madrid est maintenant de retour sur la bonne voie, après avoir remporté des victoires consécutives, battant Séville samedi puis Mönchengladbach mercredi, avant un derby avec l’Atletico ce week-end.

« Je ne serai jamais Sir Alex Ferguson de Madrid, c’est sûr », a déclaré Zidane lors de sa conférence de presse d’après-match mercredi soir. « Je ne sais pas combien de temps je serai ici, donc je n’y pense même pas. Je pense au quotidien et à la chance que j’ai d’être ici dans ce grand club. »

Ferguson a passé 26 ans en tant que manager de Manchester United – tandis que Zidane a été responsable du Bernabeu pendant seulement quatre ans, sur deux périodes, jusqu’à présent.

« J’aime ça, même dans les moments compliqués, pas seulement quand on gagne », a-t-il déclaré. « Mais je ne sais pas depuis combien de temps. Je suis déjà ici depuis longtemps, en Espagne, à Madrid, et je veux rester un peu plus longtemps. »

Une démonstration convaincante contre Mönchengladbach a vu Karim Benzema marquer deux têtes de tête en première période avant que lui, Luka Modric et Lucas Vazquez ne soient tous déçus par les boiseries. Cela a contribué à atténuer la pression d’une campagne de Ligue des champions qui avait laissé Madrid au bord d’une première sortie de phase de groupes, après des défaites à domicile et à l’extérieur contre le Shakhtar Donetsk.

« C’est une énorme satisfaction », a déclaré Zidane. « C’était l’objectif, essayer de finir premier, et nous l’avons fait. Nous avons joué un match spectaculaire à tous les niveaux, de la première à la dernière minute. »

« Nous sommes tous dans le même bateau », a-t-il ajouté. « Je suis content pour les joueurs. Ce sont les plus importants, je me bats ici avec eux, mais ce sont eux qui se battent … C’était fondamental. [to finish top], tellement important. »

Cette première place du groupe B signifie que le Real Madrid pourrait affronter le RB Leipzig, la Lazio, l’Atalanta ou Porto en Ligue des champions les 16 derniers. Les géants de la Ligue Liverpool et Manchester City.