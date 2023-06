« Je ne serai jamais détenu »: Trump défiant dans son premier discours depuis l’inculpation fédérale

Donald Trump a prononcé son premier discours public après l’annonce de son inculpation fédérale cette semaine à Columbus, en Géorgie, samedi.

L’ancien président est monté sur scène lors de la convention républicaine de l’État en Géorgie dans l’après-midi où il s’est déchaîné contre le ministère de la Justice, le FBI et l’administration Biden, a qualifié sa récente inculpation de « parodie de justice » et a répété des allégations de complot non étayées selon lesquelles Joe Biden avait caché des documents secrets dans le quartier chinois de Washington DC.

« Nous devons tenir tête aux… démocrates de gauche radicale, leurs procureurs partisans anarchiques… Chaque fois que je survole un État bleu, je reçois une assignation à comparaître », a déclaré Trump au début du discours sinueux qui tentait de combler ses problèmes juridiques avec promesses de campagne.

« J’ai tout mis en jeu et je ne céderai jamais. Je ne serai jamais détenu. Je ne cesserai jamais de me battre pour vous », a-t-il ajouté.

Il a ensuite lancé une tirade contre les fonctionnaires fédéraux en disant : « Maintenant, la gauche marxiste utilise à nouveau le même DoJ corrompu. [justice department] et le même FBI corrompu, et le procureur général et les procureurs de district locaux pour interférer… Ils trichent. Ils sont tordus. Ils sont corrompus. Ces criminels ne peuvent pas être récompensés. Ils doivent être vaincus. Vous devez les vaincre.

« Parce qu’en fin de compte, ils ne s’en prennent pas à moi. Ils viennent après vous et je me tiens juste sur leur chemin », a-t-il dit.

Trump a accusé l’administration Biden d’avoir militarisé le ministère de la Justice, qualifiant le récent acte d’accusation de « ridicule et sans fondement » et « parmi les abus de pouvoir les plus horribles de l’histoire de notre pays ».

Il a ajouté que « la seule bonne chose à propos de [the indictment] est-ce qu’il a fait grimper mes chiffres dans les sondages ? »

Trump a répété ses attaques sans fondement contre son ancienne adversaire Hillary Clinton, sur laquelle le département d’État a enquêté pendant plusieurs années sur son utilisation du courrier électronique privé avant de trouver « aucune preuve convaincante de … mauvaise gestion délibérée de documents classifiés ».

Il a également fustigé Joe Biden au sujet des documents classifiés de son époque en tant que vice-président et sénateur qui ont été retrouvés dans son bureau à Washington et dans sa maison du Delaware.

« Rien n’est arrivé à Crooked Joe avec tout ça … Il a tellement de documents classifiés … C’est un nid malade de personnes qui doit être nettoyé immédiatement », a déclaré Trump alors que la foule l’acclamait avec ferveur.

Trump a également évoqué son ancien vice-président et maintenant adversaire présidentiel Mike Pence, qui avait également marqué des documents découverts dans sa maison de l’Indiana.

«Ils ont regardé Mike Pence. Il avait des documents classifiés, pas de problème », a déclaré Trump.

Alors que Biden et Pence ont remis les documents marqués dès qu’ils ont été découverts et ont permis à leurs avocats de parcourir leurs propriétés, Trump a été accusé d’avoir délibérément dissimulé des boîtes de dossiers à son avocat, au FBI et au grand jury, selon le dernier accusation.

L’inculpation de Trump est un test de résistance pour la démocratie américaine alors que les républicains se rassemblent En savoir plus

Les deux discours de Trump avaient été planifiés avant que le ministère de la Justice ne l’inculpe jeudi soir de 37 accusations criminelles concernant sa prétendue rétention illégale de documents classifiés du gouvernement après avoir quitté ses fonctions en 2021.

L’acte d’accusation radical qui a été rendu public vendredi accuse Trump de mauvaise gestion de documents classifiés et d’entrave à la justice, faisant de lui le premier président américain à être inculpé par le gouvernement fédéral.

Selon l’acte d’accusation, Trump a stocké des documents classifiés dans « une salle de bal, une salle de bain et une douche, un espace de bureau, sa chambre et une salle de stockage » dans son complexe de Mar-a-Lago en Floride.

Il a également ajouté que Trump avait ordonné à Walt Nauta, son valet et assistant, de déplacer des boîtes de dossiers pour « les dissimuler à l’avocat de Trump, au FBI et au grand jury ». Nauta fait également face à un chef d’accusation de complot en vue d’entraver la justice, selon l’acte d’accusation.

Les documents que Trump aurait possédés «comportaient des informations sur les capacités de défense et d’armement des États-Unis et des pays étrangers; les programmes nucléaires des États-Unis ; les vulnérabilités potentielles des États-Unis et de leurs alliés à une attaque militaire, et les plans de représailles possibles en réponse à une attaque étrangère », a déclaré l’acte d’accusation.

L’acte d’accusation de jeudi intervient deux mois seulement après qu’un grand jury de Manhattan a inculpé Trump pour son rôle présumé dans un scandale de paiement d’argent secret impliquant la star de cinéma pour adultes Stormy Daniels.

Trump, qui a maintes fois clamé son innocence, s’est déchaîné contre le dernier acte d’accusation jeudi soir. Dans une vidéo publiée sur sa plateforme de médias sociaux Truth Social, le candidat présidentiel le plus populaire du GOP a déclaré : « C’est une ingérence électorale au plus haut niveau… Je suis un homme innocent, je suis une personne innocente… nous nous battrons contre ça. .”

Il s’est ensuite tourné vers ses partisans pour obtenir de l’argent, écrivant dans un e-mail vendredi matin : « Veuillez contribuer à DÉFENDRE pacifiquement notre mouvement contre les chasses aux sorcières sans fin – et ensemble, même en ces temps les plus sombres, nous prouverons que notre le mouvement est vraiment INCASSABLE.

Trump devrait comparaître mardi devant un tribunal fédéral à Miami et risque la prison s’il est reconnu coupable.