Un Sergio Busquets ému a admis qu’il doutait de sa capacité à participer à l’Euro 2020 avant de réaliser une performance d’homme du match lors de la victoire 5-0 de l’Espagne sur la Slovaquie qui les a vus se qualifier pour les huitièmes de finale.

Busquets a été testé positif au COVID-19 le 6 juin et a dû rester isolé chez lui pendant deux semaines avant de rejoindre l’équipe vendredi.

Le milieu de terrain de Barcelone a disputé 71 minutes du dernier match de groupe de l’Espagne mercredi, menant l’équipe à sa première victoire du tournoi.

« Je suis émotif. J’ai passé un mauvais moment, beaucoup de jours à la maison », a-t-il déclaré, luttant pour retenir ses larmes alors qu’il parlait à Telecinco après le match. « Je ne savais pas si je pouvais revenir ou non. Mais le groupe est fort… Tout cela nous a fait grandir. »

« Ce n’était pas facile parce que vous attendez un test PCR négatif », a-t-il ajouté lors d’une conférence de presse d’après-match. « J’ai eu des coéquipiers qui en ont eu un après plus de 20 jours. Je voulais jouer cet Euro, ce sera le dernier pour moi, c’est sûr. »

Groupe E GP W ré L DG STP Suède – Q 2 1 1 0 +1 4 Slovaquie 2 1 0 1 0 3 Espagne 2 0 2 0 0 2 Pologne 2 0 1 1 -1 1 Les deux premiers et les quatre meilleurs tiers se qualifient

Un but contre son camp du gardien slovaque Martin Dubravka a ouvert le score à Séville avant qu’Aymeric Laporte, Pablo Sarabia, Ferran Torres et un autre but contre son camp du milieu de terrain Juraj Kucka ne voient l’Espagne enregistrer la plus grande marge de victoire commune de toutes les équipes lors d’un Championnat d’Europe.

L’Espagne affrontera désormais la Croatie en huitièmes de finale à Copenhague lundi après avoir terminé deuxième du groupe E.

« C’était le match que nous voulions », a déclaré Busquets. « C’est un coup de pouce pour tout le monde. Nous sommes heureux, nous ne pouvions pas être les premiers car cela ne dépendait pas de nous, mais cela nous renforcera certainement pour la suite. »

L’entraîneur Luis Enrique était sous pression après que l’Espagne a commencé le tournoi avec deux nuls, un 0-0 avec la Suède et un 1-1 avec la Pologne, recevant quelques sifflets de la foule locale au stade La Cartuja de Séville avant le revirement spectaculaire de mercredi.

« Comment pourrais-je ne pas être heureux. Les fans se sont amusés, les joueurs et leurs familles peuvent être heureux aussi, tout le staff », a déclaré Luis Enrique. « Nous n’avons pas baissé les bras. J’ai dit au montage que le cava était sur le point d’être débouché, et le voici. [The criticism] ne m’a pas fait de mal. Cela fait partie du métier. »

Le match a vu Adama Traoré faire ses débuts dans le tournoi, et l’ailier a ensuite admis qu’il avait dû s’adapter à un rôle d’arrière latéral inconnu lorsque Cesar Azpilicueta de Chelsea s’est blessé.

« Je n’avais jamais joué à l’arrière droit », a admis Traoré. « Le patron a dit qu’il y avait un petit problème avec Azpilicueta, j’ai dit » partout où l’équipe a besoin de moi « . C’était ma première fois, mais pour aider l’équipe, n’importe quoi, j’avais même mis les gants [to play in goal] et voyez ce qui se passe ! »