« Je ne savais pas qui c’était »: la star du golf Rory McIlroy a l’air abasourdi alors qu’un homme vole avec désinvolture l’un de ses clubs sous son nez (VIDEO)

Le champion de l’US Open Rahm a affirmé qu’il « Je ne voulais pas me blesser » par l’homme qui, selon lui, était « tenir un fer six » et a été filmé semblant inspecter le sac de McIlroy avant de retirer un couvre-chef de chien d’un club, de le glisser et de s’éloigner.

McIlroy, qui jouait avec le numéro un mondial Rahm et son rival américain Justin Thomas à l’époque, a semblé choqué par ce qui s’était passé lorsqu’il a remarqué que le voleur s’enfuyait avec désinvolture.

Un autre angle des images du Scottish Open, qui a été visionné plus de 1,3 million de fois sur les réseaux sociaux en quelques heures, montrait le farceur tentant de jouer avec le club avant d’être confronté à un personnage qui semblait être un officiel.

Attends quoi? Un fan au hasard s’est approché de Rory McIlroy et a sorti un club de son sac à l’Open écossais ce matin. @duncancareygolf)pic.twitter.com/BVkLnKq5al – Joe Pompliano (@JoePompliano) 9 juillet 2021

L’incident s’est produit vendredi au départ du 10e trou alors que l’Irlandais du Nord se préparait pour son deuxième tour au Renaissance Club avec Rahm et Thomas.

« J’ai été surpris. Tout le monde a vu ce qui s’est passé à la télévision », a déclaré McIlroy, qui risque de manquer la coupe.

« Cela a été géré efficacement et tout s’est bien passé. Je n’avais aucune idée de qui c’était. »

Alors que son adversaire semblait réticent à parler, Rahm a offert plus.

« Je pense qu’aucun d’entre nous n’a compris ce qui se passait », concéda l’Espagnol.

Voici un angle qui montre que le fan de golf voleur se prépare à jouer avec le club et le couvre-tête de club de Rory McIlroy. Mais il a mis trop de temps quand même… pic.twitter.com/gpdnLQkSMr – Chris Hammer (@ChrisHammer180) 9 juillet 2021

« Il est arrivé si confiant et nous avons pensé qu’il allait prendre une photo ou quelque chose du genre. Nous avons pensé qu’il faisait peut-être partie de l’équipe de tournage ou d’un photographe.

« Après un petit moment, quand il est revenu et qu’ils l’ont sorti, vous pouviez sentir la raison pour laquelle cela s’est produit. Moi et Rory n’avons rien dit. Il tenait un fer six et je ne voulais pas me blesser.

« Cela n’a rebuté personne. Au contraire, cela nous a fait sourire. Ce sera une très bonne histoire à raconter à l’avenir », a conclu Rahm.

Un autre spectateur a mis en ligne une vidéo de l’homme en question emmené, tandis qu’un porte-parole de Police Scotland a confirmé que « demandes de renseignements » sont « en cours ».