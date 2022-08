“Je ne savais pas que j’avais été adopté jusqu’à l’âge de 14 ans”: frères et sœurs réunis après 50 ans de séparation

Manny Silva avait sept ans lorsqu’il a été confié à l’adoption. Cinquante ans plus tard, il a retrouvé ses frères et sœurs biologiques en personne.

« Je n’ai su que j’avais été adopté qu’à l’âge de 14 ans », dit-il. « Ensuite, j’ai commencé à chercher mes parents. Des années et des années ont passé, et rien.

Il dit qu’il y a plus de deux décennies, ses deux filles, Vanessa et Jennifer, ont également commencé leur recherche.

“Tout a commencé avec un simple papier de ses documents”, explique Vanessa. “Nous nous sommes dispersés à travers tout pendant des années jusqu’à ce que finalement Jennifer et moi décidions il y a quelques années d’offrir à mon père une ascendance comme cadeau pour la fête des pères.”

«C’était quand COVID est arrivé; c’est alors que les choses ont radicalement changé.

Vanessa et Jennifer ont reçu un coup de quelqu’un qui prétendait être un parent pendant la pandémie. Quelques mois plus tard, ils ont découvert que leur père avait cinq frères et sœurs – deux sœurs et deux frères, ainsi qu’un autre frère décédé à un jeune âge.

“Au début, il pensait qu’il n’avait qu’un seul frère”, a déclaré Jennifer. « Il ne savait pas pour tous ces autres frères et sœurs. Donc, c’est un gros choc.

Tous les frères et sœurs vivent à Londres, en Angleterre, sauf un frère qui vit au Portugal. Manny et sa famille ont planifié un voyage au Royaume-Uni, où il a finalement retrouvé ses frères et sœurs.

La rencontre dans un restaurant a été filmée par la femme et les filles de Manny.

Les filles de Manny Silva, Jennifer et Vanessa, sont photographiées avec leurs cousins ​​biologiques nouvellement réunis.

“Ils sont entrés un à la fois”, a déclaré Julia, la femme de Manny. “L’enregistrement vidéo de Vanessa, j’enregistre, l’enregistrement vidéo de Jennifer, juste pour voir les premiers instants.”

Julia a ensuite envoyé la vidéo à sa sœur au Canada et l’a publiée sur les réseaux sociaux, où elle a reçu des tonnes d’amour. La famille espère que l’histoire pourra inspirer d’autres personnes dans leur quête pour retrouver les membres de leur famille biologique.

“Nous avons eu tellement de réponses et de commentaires, disant” merci pour cela, cela m’a donné tellement d’espoir “, déclare Nadia D’Arcangelo, la belle-sœur de Manny.

“J’espère que c’est ce qui transcende les gens lorsqu’ils regardent la vidéo. C’est tellement beau.

« On nous a toujours dit que nous ressemblions davantage au côté de notre père », ajoute Vanessa. “C’est tellement cool de pouvoir dire ‘Je suis eux maintenant.'”

L’année prochaine, Manny, sa famille adoptive et sa famille biologique prévoient de se retrouver au Portugal pour une réunion.