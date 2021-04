La poursuite de McGregor de son premier titre mondial UFC, qui l’a mené à travers Chad Mendes en route vers un KO de 13 secondes contre l’invaincu Jose Aldo de l’époque, a captivé les fans de combat alors que le Dubliner émergeait comme l’une des menaces les plus puissantes du sport. – et la montée de McGregor était si clinique que même certaines des plus grandes stars du sport ont été impressionnées.

L’un de ces combattants semble avoir été Justin Gaethje. Bien avant McGregor et la rivalité actuelle de la scie circulaire légère, Gaethje a posé pour une photo avec McGregor – apparemment avant que Gaethje ne signe avec l’UFC. McGregor s’est rendu sur les réseaux sociaux dimanche soir pour tirer des coups de feu sur le combattant qu’il a décrit comme un « dweeb« .

Wtf les gars, l’une des pages de fans l’a mis en place. Je ne savais pas que j’avais déjà pris une photo avec ce dweeb. À l’époque où je déchirais la division 145, je ne savais même pas qui était ce putain d’oeil. Je suis à ce jeu des années homme. Mains en blocs de béton. Gack eye et el cockeye – Deux 155 clochards pic.twitter.com/PKApljE1e2 – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 25 avril 2021

« C’est quoi ce bordel, les gars? Une des pages de fans l’a mis en place», a écrit McGregor.Je ne savais pas que j’avais déjà pris une photo avec ce dweeb.

«À l’époque où je déchirais la division 145. Je ne savais même pas qui était ce f * ck ce gack eye. Je suis à ce jeu des années. Mains en blocs de béton. Gack eye et el cockeye [Tony Ferguson] – deux 155 clochards. «

Gaethje n’a pas concouru dans la cage depuis qu’il a échoué dans sa tentative de remporter le titre des poids légers UFC de Khabib Nurmagomedov l’année dernière – bien que lui et McGregor se soient disputés depuis longtemps sur les réseaux sociaux, la dernière salve verbale venant de McGregor.

Le Dubliner a les mains pleines pour le moment alors qu’il se prépare pour un combat de trilogie en juillet avec Dustin Poirier – le premier homme à vaincre McGregor par des grèves lors de leur rencontre dans l’Octogone en janvier.

Gaethje reste un joueur clé à 155 livres et pourrait bien être en mesure de défier McGregor, en fonction du résultat de sa troisième confrontation avec Poirier.

Fait intéressant, la photo de McGregor et Gaethje reflète une photographie similaire que McGregor a prise avec un autre de ses ennemis passionnés, Khabib Nurmagomedov, dans les coulisses après la victoire de McGregor contre Poirier à l’UFC 178 en 2014.

Retour sur Conor McGregor et Khabib Nurmagamedov dans les coulisses d’un concert Run The Jewels.# UFC229pic.twitter.com/HoxkeqXU0D – Robin Grainger (@RobinGrainger) 20 septembre 2018

Détendez-vous là, anthrax. Espèce de grosse vérole dorsale tachetée. Tu étais au bord du ring la dernière fois que je me suis battu à 170 ans. 40 secondes suffisent. Pourquoi avez-vous reporté le combat de Burns? Quelle était la raison, qui n’a jamais été donnée au public, pourquoi ce combat déjà signé a ensuite été reporté? https://t.co/RDv3RtaO97 – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 26 avril 2021

Il est temps de vraiment commencer à céder correctement avec ces marteaux. – Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 25 avril 2021

Dans son dernier torrent de tweets, McGregor a également promis de « pour vraiment commencer à céder les têtes correctement avec mes marteaux » avant son match en caoutchouc avec le natif de Louisiane Poirier, tout en trouvant le temps d’appeler le champion des poids welters Kamaru Usman, qui avait l’air si impressionnant lors de la défense du titre du week-end dernier contre Jorge Masvidal.

« Détends-toi là, anthrax, « a écrit McGregor en réponse à Usman. »Espèce de grosse vérole dorsale tachetée. Tu étais au bord du ring la dernière fois que je me suis battu à 170 ans. Quarante secondes suffisent.

« Pourquoi avez-vous reprogrammé le combat de Burns? Quelle était la raison, qui n’a jamais été donnée au public, pourquoi ce combat déjà signé a ensuite été reporté? »«

Malgré sa défaite face à Poirier plus tôt cette année, il est clair que McGregor a toujours des options dans deux catégories de poids à l’UFC – et avec des joueurs comme Gaethje et Usman assis pour prendre note, il ne manquera pas d’adversaires consentants pour lui, peu importe le résultat de sa quête de vengeance contre Poirier cet été.