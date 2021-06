Je ne savais pas que j’allais devenir la DJ la mieux payée au monde : Paris Hilton | Nouvelles des gens

Los Angeles : la mondaine et entrepreneure Paris Hilton a parlé de son amour pour le DJing. Elle dit qu’elle a simplement suivi sa passion et que jouer de la musique et jouer a toujours été son super pouvoir.

Paris a posté une photo d’elle jouant de la musique dans un club sur Instagram tard samedi soir, selon l’heure de l’Inde. Elle a l’air magnifique dans une tenue bleu électrique associée à des lunettes de soleil et des écouteurs ornés de bijoux.

« Quand j’ai décidé d’apprendre le DJ pour la première fois, j’ai simplement suivi ma passion, mon amour pour la musique et la joie que je ressentais de pouvoir éclairer une pièce et de partager cette énergie avec les autres. Jouer de la musique et jouer a toujours été mon super pouvoir » Paris a écrit à côté de l’image. Elle dit qu’elle ne savait pas qu’elle deviendrait la DJ féminine la mieux payée au monde.

« Je ne savais pas que je deviendrais la DJ féminine la mieux payée au monde ou que j’aurais des résidences de DJ à travers le monde. Avec chaque set que je joue, j’aime laisser mon cœur sur scène », a-t-elle écrit.