« Je ne savais pas que ça allait se transformer en quelque chose de sexuel » : alors que les problèmes juridiques de P. Diddy se poursuivent, une ancienne star du porno qui le poursuit en justice se souvient d’avoir joué à ses soirées

Après Sean « P. Diddy Combs, le magnat des médias reste incarcéré au Metropolitan Detention Center de Brooklyn en attendant son procès. L’homme de 54 ans fait face à de nombreuses accusations, allant du racket au trafic sexuel et au transport pour se livrer à la prostitution. Il a été rapporté qu’il organisait des « freak offs », de prétendues fêtes pour lesquelles des femmes étaient embauchées pour accomplir des actes sexuels (enregistrés). Aujourd’hui, une ancienne star du porno qui poursuit Combs se souvient de ses prétendues expériences de travail dans les soirées.

Qu’a dit Adria English à propos des fêtes ?

En juillet dernier, Adria English a intenté une action contre P. Diddy et, comme indiqué dans des documents judiciaires, elle l’a accusé, ainsi que deux autres personnes, de trafic sexuel entre 2004 et 2009. En août, English a également déposé une plainte pénale contre le co- fondateur. Elle s’est récemment assise avec DailyMail.com pour partager son récit de ce qui se serait passé il y a des années. English a affirmé qu’elle avait été « maquillée » par Diddy et qu’elle avait commencé à travailler comme danseuse go-go lors de ses soirées en 2004. Elle a également expliqué pourquoi elle avait accepté ces emplois basés dans les Hamptons et à Miami :

J’ai accepté de le faire parce que, bon sang, je suis à un truc exclusif où Jay-Z était là, et Beyoncé – Diddy, tous les grands noms. Je ne savais pas que ça allait devenir quelque chose de sexuel.

L’ancien espoir de l’industrie musicale a poursuivi en disant que le premier événement auquel elle s’était produite semblait « légitime », mais que lors du troisième, on lui aurait demandé d’effectuer des gestes sexuels pour les invités. Elle a affirmé que les actes sexuels qu’elle pratiquait se produisaient dans des endroits isolés, de sorte que tous les invités n’en auraient pas été conscients. Quant à ces participants, Mme English se souvient avoir vu de nombreuses personnalités publiques notables :

J’y ai vu Busta Rhymes. J’y ai vu Ja Rule. J’y ai vu Diana Ross avec son fils, Evan, qui était mineur. … J’ai vu Paris Hilton et le révérend Al Sharpton. Je me demande encore pourquoi le révérend Al Sharpton était là.

On sait sans doute que Sean Combs a de nombreux amis célèbres, qui sont restés relativement silencieux au milieu de ses problèmes juridiques croissants. (Un spécialiste des relations publiques explique que les célébrités l’ont fait pour éviter d’attirer l’attention sur elles-mêmes.) Malgré tout, des clips refaits à la surface de personnes discutant des fêtes et/ou de « freak offs » ont fait le tour. Tout récemment, une ancienne responsable des relations publiques qui a travaillé avec l’interprète de « Can’t Nobody Hold Me Down » a également déclaré qu’elle resterait sur ses gardes lors des soirées de Combs.

La relation de travail d’Adria English a apparemment pris fin après que ses promesses de gloire et d’avancement de carrière ne se soient pas concrétisées. D’après son récit, la goutte qui a fait déborder le vase a eu lieu lorsque Diddy aurait tenté de proposer sexuellement son petit ami au siège de Bad Boy. English a en outre allégué qu’après avoir confronté P. Diddy au sujet de ses promesses non tenues et avoir décidé de partir pour la Californie, le lauréat d’un Grammy l’avait « exclue » de l’industrie. Cependant, Diddy lui-même, via son équipe juridique, a nié toutes les allégations.

Quel est l’état du procès d’Adria English contre P. Diddy ?

À l’heure actuelle, Adria English poursuit son procès et affirme que, si elle gagne, elle souhaite lancer une organisation à but non lucratif pour aider les victimes de trafic sexuel. Le cas d’English, cependant, a connu un revers, puisque son avocat, Ariel Mitchell-Kidd (qui a cité les photos de vacances de Diddy) il y a des mois, a demandé à être retiré. Comme le rapporte TMZ Mitchell-Kidd a déclaré qu’English donnait des instructions mitigées, ce qui rendait difficile la représentation de son client. En réponse à cette nouvelle, un porte-parole de Diddy a également déclaré ceci :

Moins de trois mois après avoir intenté une action en justice contre Sean Combs, Adria English a été abandonnée par ses deux avocats après avoir fait des déclarations complètement fabriquées. Dans des documents déposés aujourd’hui auprès du tribunal, ses anciens avocats ont cité les « pitreries douteuses » et le « comportement compromettant » de Mme English. Comme nous l’avons dit depuis le début, n’importe qui peut intenter une action en justice sans preuve – et cette affaire en est un exemple clair. Adria English a aggravé la situation en déposant de faux rapports de police et en faisant des allégations sans fondement, en utilisant des événements très médiatisés comme toile de fond pour nuire à des innocents. Peu importe le nombre de poursuites intentées, cela ne changera rien au fait que M. Combs n’a jamais agressé sexuellement ni fait de trafic sexuel sur qui que ce soit.

De son côté, P. Diddy, qui a tenté de verser 50 millions de dollars, fait désormais face à une nouvelle vague de poursuites puisque l’avocat Tony Buzbee représente 120 personnes qui engagent des poursuites civiles contre l’artiste. Marc Agnifilo, l’avocat de Sean Combs, dit qu’il veut parler et qu’il ferait tout ce qui est nécessaire s’il était autorisé à verser une caution. Seul le temps nous dira ce qui nous attend en ce qui concerne son cas et si quelqu’un d’autre pourrait s’exprimer sur ses soirées signalées dès le début.