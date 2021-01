Jeremy et Suzanne Heywood le jour où Jeremy a été nommé Chevalier Commandeur de l’Ordre du Bain, 2012 – Camera Press / Rota

Le vendredi 8 décembre 2017, la Commission européenne a enfin convenu que suffisamment de progrès avaient été accomplis pour que le Royaume-Uni entame la prochaine étape des négociations sur le Brexit en janvier 2018. Le rapport conjoint qu’ils ont publié pour marquer cette étape incluait l’idée d’un «backstop» – si la question de la frontière irlandaise ne pouvait pas être résolue par une relation commerciale ou une technologie, alors l’ensemble du Royaume-Uni devrait maintenir un «alignement complet» sur les règles du marché unique et de l’union douanière de l’UE. Ce filet de sécurité était quelque chose que Downing Street savait que les Brexiteers détesteraient – mais sans lui, Bruxelles aurait refusé de permettre au Royaume-Uni de passer à la prochaine étape des négociations.

Le même jour, après avoir terminé son troisième et dernier cycle d’immunothérapie, Jeremy a subi un autre scan. Nous devions obtenir les résultats lundi, un fait qui a persisté tout au long de ce week-end même si nous avons essayé de l’ignorer. Cela avait été une semaine difficile, m’a dit Jeremy. Il avait passé des heures au téléphone avec Martin Fraser, secrétaire général du gouvernement irlandais, après que le DUP eut rejeté la version originale du filet de sécurité, qui ne comprenait que l’Irlande du Nord. Il avait fallu des jours de négociation avant qu’ils ne trouvent un compromis acceptable – l’élargissant à l’ensemble du Royaume-Uni – bien que le DUP ne l’aimait toujours pas.

«Difficile» pour Jeremy signifiait «horrible» dans le vocabulaire de quelqu’un d’autre. Mais j’étais plus préoccupé par la fatigue de Jeremy. Quand il est monté à l’étage pour se reposer, j’ai aidé les enfants à décorer notre sapin de Noël avant de continuer à appeler les médecins, réduisant la liste des essais mondiaux sur le cancer à ceux axés sur la mutation que je savais alors être à l’origine du cancer de Jeremy.

Devenir Lord Heywood de Whitehall – Gracieuseté de Suzanne Heywood

Après un week-end sans discuter de l’analyse de Jeremy, nous nous sommes rencontrés à l’extérieur de l’hôpital de Chelsea et de Westminster tôt lundi soir pour entendre les résultats. Nous avons fait notre chemin dans un ascenseur métallique jusqu’à une salle d’attente vide où j’ai tripoté pour chercher de l’eau et faire fonctionner la machine à café.

L’histoire continue

Lorsque le Dr Tom Newsom-Davis, le chimiothérapeute maigre et sérieux de Jeremy, est venu nous chercher, il a évité de croiser nos yeux.

«Ce n’est pas une bonne nouvelle», a-t-il déclaré lorsque nous sommes arrivés à son bureau.

J’ai jeté un coup d’œil à travers pour voir le Dr Landau assis de l’autre côté de la pièce. Pour une fois, David ne souriait pas.

Tom nous a indiqué de nous asseoir sur deux chaises, qui ont été placées dos au mur. Jeremy a étudié Tom et j’ai glissé ma main dans la sienne.

«À quel point est-ce mauvais? Demanda Jeremy.

Tom grimaça. «Il y a beaucoup de minuscules tumeurs dans vos poumons, vous avez une tumeur au foie et une au bassin.

‘Combien?’

‘Trop à compter.’

«Combien de temps ai-je?

Tom cligna des yeux. Je me sentais nauséeux. Il y a eu un long silence.

‘Je ne sais pas. Pour être honnête, je suis surpris que vous ayez l’air si bien. Semaines? Mois? Mais il est clair que l’immunothérapie ne fonctionne pas et la chimiothérapie non plus. Nous devons commencer à envisager des essais. » Tom se tourna vers son ordinateur et prit un document. «Il y a un essai à Sutton qui pourrait fonctionner.

Maintenant j’étais concentré. «Cet essai examine-t-il la mutation KRAS? Je pensais que les essais les plus prometteurs étaient à l’UCL et à MD Anderson. Ma voix était stridente, la panique et l’émotion se mêlaient à la frustration.

Une autre pause a suivi mon explosion. Le Dr Landau se pencha en avant. «Je pense que vous en savez plus que nous sur ce sujet, Suzanne,» dit-il, sa voix au niveau. «Il est probablement préférable de passer en revue les options avec Tobias Arkenau qui dirige notre centre de recherche.

Nous sommes descendus dans le même ascenseur et sommes sortis par la même porte, mais tout avait changé. Pour la première fois, Jeremy parlait de démissionner. Je lui ai dit que nous pouvions tous les deux arrêter le travail. Nous pourrions voyager à travers le monde. Nous pourrions emmener les enfants avec nous et faire ce que nous voulions. Je pouvais entendre ma voix monter à nouveau alors je me suis arrêté. Mais l’offre était authentique. Je ne savais pas combien de temps il nous restait, mais je savais que ce n’était pas long. Si Jeremy voulait faire ça, je le ferais volontiers.

Mais Jeremy fronça les sourcils et secoua la tête. « Jonny fait ses GCSE cette année et je ne peux pas laisser le Premier ministre dans l’embarras sur le Brexit. »

Extrait de What Does Jeremy Think?: Jeremy Heywood and the Making of Modern Britain, par Suzanne Heywood, 25 £, publié jeudi par William Collins.