« Je ne savais pas ce que j’étais censé faire » : les femmes américaines qui font une fausse couche se trouvent dans un dangereux vide juridique après l’affaire Roe | Fausse-couche

Longtemps après sa fausse couche, Rebecca est restée assise sur les toilettes, essayant de savoir quoi faire.

“J’ai pensé à le pêcher hors de cette foutue eau », a-t-elle déclaré. « Je n’avais pas vraiment envie de le tenir dans ma main. Je ne savais pas non plus ce que j’en ferais après. Vais-je le mettre à la poubelle ? Vais-je creuser un trou dans le jardin ? Qu’est-ce que je suis censé faire ? Je n’en avais aucune idée.”

Il était environ 3 ou 4 heures du matin ; son mari essayait de dormir un peu avant le travail. Elle était épuisée et sous le choc.

« Finalement, je l’ai vidé. Je ne voulais pas », a déclaré Rebecca. En repensant à tout cela, elle ne cessait de répéter : « Je ne savais pas ce que j’étais censée faire. »

Rebecca, originaire de l’Ohio, a fait une fausse couche à l’automne 2014. Neuf ans et une décision de la Cour suprême plus tard, une autre femme désemparée ferait également une fausse couche dans les toilettes de l’Ohio – mais après avoir essayé de tirer la chasse d’eau, elle vivrait une expérience très différente. . Son cas finirait par attirer l’attention nationale sur l’angoisse, l’incertitude et même le danger que des millions de femmes, comme Rebecca, ont vécu dans les minutes et les heures qui ont suivi une fausse couche.

«Je ne savais pas ce que j’étais censé faire.» Illustration : Carson McNamara/The Guardian

En septembre 2023, une femme de 33 ans nommée Brittany Watts s’est rendue à l’hôpital, où les médecins ont constaté qu’elle avait perdu les eaux environ 22 semaines après le début de sa grossesse. selon le Washington Post. Il était trop tôt pour que Watts donne naissance à un bébé en bonne santé. Les prestataires hospitaliers se sont demandé s’ils pouvaient l’aider ; à l’époque, l’Ohio interdisait l’avortement. Watts aurait quitté l’hôpital à plusieurs reprises, au moins une fois contre l’avis d’un médecin. Quelques jours plus tard, elle a fait une fausse couche dans les toilettes de sa maison.

La police a finalement inculpé Watts du crime au cinquième degré d’« abus sur un cadavre » – une accusation qui a sonné l’alarme parmi les groupes de défense des droits reproductifs, car elle suggérait qu’un fœtus peut être légalement défini comme un corps humain. Le 11 janvier, des mois après une première audience et après que les médias de tout le pays aient couvert l’histoire de Watts, un grand jury du comté de Trumbull a refusé d’inculper Watts, mettant ainsi fin à la pénible possibilité d’un procès et d’un an de prison.

Mais alors que l’annulation de l’arrêt Roe v Wade en 2022 continue de bouleverser les lois sur la santé reproductive et le statut juridique des fœtus, quelqu’un d’autre pourrait bientôt faire face à des conséquences pénales pour sa gestion d’une fausse couche. La loi peut être étonnamment vague sur le thème des fausses couches et de leurs conséquences, tandis que le miasme persistant de désinformation sur les fausses couches accroît la confusion et la terreur des gens. Qu’aurait dû faire Watts après sa fausse couche ? Que devrait faire toute femme, à une époque où toute grossesse peut se transformer en scène de crime ?

Un paysage juridique trouble

Pendant des années après la fausse couche de Rebecca, elle a simplement essayé de passer à autre chose, mais les reportages sur Watts ont rendu cela impossible. Elle ne cesse de penser « à la façon dont les républicains voudraient que je sois en prison pour mes fausses couches ».

Rebecca, 44 ans, a demandé à s’appeler uniquement par son prénom, car elle a peur des militants anti-avortement et des autorités qui s’en prennent à elle. « Cela ne vaut tout simplement pas la peine de mettre ma famille en danger », a-t-elle déclaré. « Cela n’en vaut plus la peine – ce qui est complètement insensé. Nous sommes censés vivre dans un pays libre.

Elle est loin d’être la seule à ressentir cela. Après que le Guardian ait publié un article sur le cas de Watts, plus de 100 personnes ont partagé leurs histoires de fausses couches et leurs craintes pour l’avenir.

« Sans le savoir, ces gens criminalisent leurs mères, leurs sœurs, leurs tantes, leurs amis », a déclaré Mary Morgan, une femme de l’Alabama qui a fait cinq fausses couches en six ans. “Ils n’ont aucune idée du nombre de femmes qui ont fait des fausses couches – et je vais juste le dire, je les ai mises aux toilettes, parce que je vous le dis, c’est une chose.”

À propos 10% à 20% des grossesses connues se terminent par une fausse couche, selon March of Dimes, une organisation à but non lucratif de premier plan qui se concentre sur la santé maternelle et infantile. La plupart de ces fausses couches surviennent avant 12 semaines de grossesse. Après 20 semaines, une fausse couche est appelée mortinatalité (bien que les fœtus soient généralement considérés comme viables, c’est-à-dire capables de survivre en dehors de l’utérus, vers 24 semaines environ).

Dans des circonstances normales, le Dr Alexandria Wells pourrait recommander aux patientes qui font une fausse couche plus tôt dans la grossesse de faire comme Rebecca et de tirer la chasse d’eau. (Comme l’a dit Morgan, il est courant que les gens fassent une fausse couche dans les toilettes.) S’ils souhaitent que des tests génétiques diagnostiquent ce qui n’a pas fonctionné, Wells pourrait également leur recommander de lui apporter les restes de la fausse couche.

Mais aux États-Unis, de nombreuses personnes ne vivent plus dans des circonstances normales.

Dans les 14 États où l’avortement est presque totalement interdit, il n’existe aucun moyen efficace de gérer les restes de grossesse, selon Wells, obstétricien-gynécologue à Seattle, Washington et membre du groupe Physicians for Reproductive Health. “C’est une question à laquelle il est particulièrement difficile pour les prestataires de répondre, en particulier lorsque vous arrivez à des âges gestationnels plus élevés où vous avez des parties fœtales reconnaissables.”

De nombreuses patientes faisant une fausse couche, a déclaré Wells, ne se présentent probablement plus du tout à l’hôpital. Au lieu de cela, ils prennent potentiellement seuls des décisions concernant les restes fœtaux à la maison.

« Honnêtement, nous ne savons pas ce qui est sûr » légalement, a-t-elle déclaré. « Je ne peux pas nécessairement dire à quelqu’un dans un état restrictif qu’il est sécuritaire d’amener sa dépouille à l’hôpital ou qu’il est préférable de l’amener à un service mortuaire. Je ne sais vraiment pas. Nous sommes dans ce genre de territoire inexploré.

La loi de l’État, plutôt que la loi fédérale, dicte les définitions des « restes humains » et la manière de s’en débarrasser – mais ce n’est pas très clair, a déclaré Tanya Marsh, professeur à la faculté de droit de l’université de Wake Forest qui enseigne le seul cours de droit américain. école de droit des funérailles et des cimetières.

Historiquement, la loi reconnaît un « corps » lorsque celui-ci possède à la fois un acte de naissance et un acte de décès, selon Marsh. Mais avant l’annulation de l’arrêt Roe, plusieurs législatures d’État anti-avortement ont décidé de mettre en œuvre des exigences concernant la manipulation des restes fœtaux – qui peuvent également être appelés produits de conception – y compris en cas de fausses couches, de mortinatalité ou d’avortement.

« Nous ne sommes pas tous sur la même longueur d’onde sur deux des questions les plus fondamentales concernant la condition humaine : quand existez-vous et quand n’existez-vous plus ? Illustration : Carson McNamara/The Guardian

Alors que ces restes auraient pu être auparavant classés comme déchets médicaux, les établissements médicaux tels que les cliniques d’avortement ont soudainement été légalement chargés de les traiter comme des corps humains et donc de les incinérer ou de les enterrer. Les défenseurs du droit à l’avortement ont attaqué ces lois, adoptées dans des États comme l’Indiana et le Texas, comme des tentatives voilées d’imposer des restrictions onéreuses et coûteuses aux cliniques.

« Nous ne sommes pas tous sur la même longueur d’onde quant aux réponses à deux des questions les plus fondamentales sur la condition humaine : quand existez-vous et quand n’existez-vous plus ? dit Marsh. “Et donc, bien sûr, nous n’allons pas être sur la même longueur d’onde sur toutes les questions du type : ‘OK, maintenant, que faites-vous de ce qui reste ?'”

Les restrictions sur la manipulation des restes fœtaux s’appliquent uniquement aux prestataires et établissements médicaux, et non aux personnes susceptibles de subir un avortement ou de faire une fausse couche. (De même, les interdictions américaines de l’avortement imposent généralement des sanctions pénales aux prestataires, et non aux patientes.) Mais même si les femmes enceintes ne sont pas techniquement soumises à ces règles, cela ne signifie pas qu’elles ne courent aucun risque juridique en cas de fausse couche – en particulier dans la période post-Roe. États-Unis.

« À qui faisons-nous confiance ?

Elizabeth Ling est avocate principale de la ligne d’assistance téléphonique gérée par l’organisation de justice reproductive If/When/How, qui a également fourni des conseils à l’équipe juridique de Watts. Les Américains qui appellent la ligne d’assistance peuvent obtenir des conseils juridiques gratuits et confidentiels sur leurs expériences en matière de reproduction, y compris les fausses couches.

“Les gens nous contactent certainement avec des inquiétudes concernant le fait qu’ils ont pu faire une fausse couche, ou ils pensent avoir fait une fausse couche, et s’inquiéter du fait que cette information – si elle est donnée à la mauvaise personne – pourrait être utilisée contre eux”, » dit Ling.

Entre 2000 et 2020, au moins 61 personnes ont fait l’objet d’une enquête pénale ou ont été arrêtées pour avoir prétendument mis fin à leur propre grossesse ou aidé quelqu’un d’autre à le faire, selon un rapport publié l’année dernière si/quand/comment. La plupart des adultes dont les causes étaient portées devant les tribunaux vivaient dans la pauvreté.

Bon nombre de ces affaires ont été inculpées en vertu de lois qui n’étaient pas initialement destinées à traiter de la fin d’une grossesse, comme la maltraitance d’enfants, les agressions criminelles ou l’agression d’un enfant à naître, voire l’homicide et le meurtre. L’accusation d’« abus de cadavre » à laquelle Watts faisait face reposait sur la question de savoir si quelqu’un avait traité un cadavre d’une manière qui « scandaliserait les sensibilités raisonnables de la communauté ». Une partie du problème, selon Marsh, est qu’il n’est plus toujours clair ce qui constitue un « cadavre ».

Pour les militants anti-avortement, il s’agit peut-être d’une particularité plutôt que d’un bug : leur opposition à l’avortement repose sur la conviction qu’un fœtus est une personne et sur la redéfinition légale du fœtus en tant que personne – avec la possibilité de laisser un cadavre derrière lui. – est un objectif à long terme pour de nombreux membres du mouvement.

Maintenant que plus d’une douzaine d’États interdisent presque tous les avortements, les médecins qui traitent les fausses couches peuvent également se retrouver dans une impasse juridique. Du point de vue d’un médecin, une fausse couche et un avortement peuvent se ressembler profondément ; dans le jargon médical, les fausses couches sont même appelées « avortements spontanés ». En raison de l’interdiction de l’avortement, les prestataires ont parfois été réticents à proposer une « prise en charge des fausses couches », de peur que les autorités pensent qu’ils pratiquent des avortements illégaux. Même si la grossesse d’une patiente est terminée, elle risque de ne pas pouvoir bénéficier des soins de fausse couche dont elle a besoin.