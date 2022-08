je ne sais pas s’il va rester

Le manager de Manchester City, Pep Guardiola, a admis qu’il ne savait pas si Bernardo Silva resterait au club au-delà de la fin de la fenêtre de transfert.

Silva est recherché par Barcelone et bien que Guardiola insiste sur le fait qu’il veut que le milieu de terrain portugais reste au stade Etihad, il dit qu’il ne veut garder que des joueurs “heureux”.

City n’a pas encore reçu d’offre pour Silva mais Guardiola refuse d’exclure son départ avant la date limite du 1er septembre.

“Le désir des joueurs est la chose la plus importante”, a déclaré Guardiola lors d’une conférence de presse vendredi.

“Je veux que les joueurs soient heureux. Bien sûr, je veux que Bernardo soit là mais je ne sais pas ce qui va se passer, honnêtement je ne sais pas.

“Ce qui arrivera arrivera et si à la fin il doit partir, c’est parce que le football est comme ça et je ne serai pas une personne pour arrêter les désirs des gens.

“Quand tu es footballeur, c’est tellement court.”

Malgré les spéculations entourant son avenir, Guardiola dit que Silva est prêt pour le match d’ouverture de la saison de Premier League contre West Ham United dimanche.

Bernardo Silva est recherché par Barcelone. Michael Regan – La FA / La FA via Getty Images

Erling Haaland goûtera pour la première fois à la Premier League au stade de Londres et, après avoir été critiqué pour sa performance lors de la défaite du Community Shield contre Liverpool, Guardiola a tenu à soulager l’attaquant norvégien de la pression.

“Je ne sais pas combien de buts il marquera et je m’en fiche”, a déclaré Guardiola. “Nous n’allons pas gagner à cause d’Erling et nous n’allons pas perdre à cause de lui.”

LES PREMIERS JEUX DE MAN CITY 7 août West Ham (A) 13 août Bornemouth (H) 21 août Newcastle (A) 27 août Palais de cristal (H) 31 août Forêt de Nottm (H) 3 septembre Villa Aston (A)

Guardiola se prépare pour sa septième saison à City, déjà son plus long séjour en tant que manager dans n’importe quel club. Le joueur de 51 ans a un contrat jusqu’à l’été prochain mais s’est dit prêt à prolonger son contrat avant la fin de la campagne.

“En milieu de saison ou en fin de saison, nous nous reparlerons”, a-t-il ajouté.

“S’ils le veulent, j’aimerais rester plus longtemps, mais en même temps, je dois être sûr.

“Parfois, quand on force, ce n’est pas bon, il faut se détendre, cela se fera naturellement.”