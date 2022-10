“Je ne sais pas si je vais me réveiller”: des mères racontent des histoires de complications liées à la grossesse

La grossesse, l’accouchement et la nouvelle maternité sont censés être des moments joyeux dans la vie d’une femme, mais les choses ne se passent pas toujours comme prévu.

Au cours d’une enquête sur la santé maternelle, CBC a interviewé près de 70 femmes qui ont failli mourir ou ont subi un traumatisme durable pendant la grossesse ou dans les mois qui ont suivi.

Beaucoup ont dit qu’elles sentaient instinctivement que quelque chose n’allait pas, mais les prestataires de soins de santé leur ont dit que ce qu’elles vivaient était une partie normale de la grossesse. Parfois, ils ne cherchaient pas de traitement parce qu’ils craignaient que leurs symptômes ne disparaissent.

Cinq femmes ont choisi de partager leurs histoires dans l’espoir d’encourager d’autres femmes enceintes à se défendre fortement si elles pensent que quelque chose ne va pas.

France Contant — Timmins, Ont.

Neuf jours après la naissance de son troisième enfant, France Contant était assise dans son fauteuil à bascule lorsqu’elle a commencé à avoir des douleurs à la poitrine.

“Mon mari a vu que tout le haut de mon corps était devenu rouge, comme si quelqu’un avait un rouleau rose et me peignait”, a-t-elle déclaré, décrivant ce qui ressemblait à un éléphant sautant sur sa poitrine.

“À ce moment-là, j’ai réalisé que quelque chose de vraiment mauvais se passait.” Lorsque ses bras se sont engourdis, Contant a appelé son mari pour qu’il attrape le bébé.

“Je ne sens plus mes bras”, se souvient-elle lui avoir dit. “Je vais probablement la laisser tomber.”

France Contant s’est rendue dans trois hôpitaux sur une période de six semaines alors qu’elle était traitée pour une maladie cardiaque rare qui peut être déclenchée par les hormones de grossesse. (Soumis par France Contant)

Contant dit que le personnel du service des urgences de l’hôpital de Timmins était « perplexe » de voir un homme de 29 ans en bonne santé présentant des symptômes de crise cardiaque.

Le médecin de garde a vu Contant avec son nouveau-né et a remarqué qu’elle avait également des niveaux élevés d’enzymes cardiaques. “C’était comme un interrupteur”, a déclaré Contant.

Le médecin connaissait un type rare de crise cardiaque causée par les hormones post-partum appelée dissection spontanée de l’artère coronaire, ou SCAD.

Contant a enduré un trajet pénible de quatre heures en ambulance à travers une tempête de neige jusqu’à l’hôpital de Subury pour voir un cardiologue. Quelques jours plus tard, les médecins l’ont envoyée à l’Institut de cardiologie d’Ottawa. Là, elle a subi une deuxième crise cardiaque et a subi un pontage.

À l’époque, vous savez, des gens sont décédés et malheureusement, c’était… un peu prévu. Mais de nos jours, je pense que nous devons faire mieux. – France Contant

“On m’a dit que mon cœur était noir, et quand ils ont fait le pontage, mon cœur est devenu rouge vif”, a déclaré Contant.

“Cela n’arrive normalement pas. Habituellement, le noir signifie que le muscle est mort et qu’il ne va pas revenir en général. Mais dans mon cas … mon cœur a très bien fonctionné.”

En partageant son expérience, Contant a rencontré des amis et des membres de la famille de femmes décédées de différentes complications de grossesse, ce qu’elle dit lui a appris à quel point il est important pour les femmes de se défendre.

Les décès dus aux complications de la grossesse “se produisent plus que vous ne le pensez”, a déclaré Contant. “À l’époque, vous savez, des gens sont décédés et malheureusement, c’était… un peu prévu. Mais de nos jours, je pense que nous devons faire mieux.”

Stéphanie Geerlinks — Woodstock, Ont.

Stephanie Geerlinks a failli ne pas survivre à la naissance de son fils, Dominic. Elle souffrait du syndrome HELLP, une forme grave de prééclampsie, un trouble de la tension artérielle. (Envoyé par Stephanie Geerlinks)

C’était la première grossesse de Stephanie Geerlinks, elle ne savait donc pas trop à quoi s’attendre. Mais alors qu’elle passait la moitié du chemin, sa tension artérielle était élevée. Son visage était si enflé que ses lèvres continuaient à craquer et ses doigts étaient si enflés qu’elle ne pouvait pas fermer sa main.

“J’étais comme, ‘Je pense que ce n’est pas normal.’ Mais que faites-vous?” Geerlinks a déclaré à CBC. “J’ai déjà parlé au bureau de mon OB.”

Les médecins ont surveillé Geerlinks, lui ont ordonné de s’absenter du travail et lui ont donné des médicaments pour faire baisser sa tension artérielle, mais celle-ci est restée obstinément élevée.

Une nuit, vers 29 semaines, elle a eu de fortes douleurs abdominales, qu’elle a attribuées à une indigestion. Mais le lendemain matin, elle s’est inquiétée lorsque son urine était brune et s’est rendue à l’hôpital de Woodstock.

Là, on lui a dit qu’elle souffrait du syndrome HELLP, une forme grave de prééclampsie, un trouble de la tension artérielle, qui avait affecté son foie. Elle devait accoucher le plus tôt possible, ont-ils dit, et l’ont envoyée dans un hôpital du sud de l’Ontario.

Le syndrome HELLP réduit considérablement les taux de plaquettes, ce qui rend difficile la coagulation et augmente les risques d’hémorragie interne pendant la grossesse ou l’accouchement.

Les plaquettes de Geerlinks étaient dangereusement basses, alors les médecins ont déclenché le travail, espérant un accouchement naturel. Mais chaque fois que Geerlinks avait une contraction, le rythme cardiaque du bébé devenait indétectable. Une césarienne d’urgence est devenue la seule option.

Alors qu’elle regardait les médecins se préparer à l’endormir, Geerlinks se souvient avoir prié pour sa survie.

“C’était une fois où je me suis dit : ‘Je ne sais pas si je vais me réveiller.’ “

Geerlinks a survécu, tout comme son fils, Dominic.

D’autres pays ont montré qu’ils pouvaient apporter des améliorations. Nous devons intensifier notre jeu… afin de ne pas perdre de mamans et de ne pas perdre autant de bébés. – Stéphanie Geerlinks

Deux ans plus tard, Geerlinks est de nouveau tombée enceinte et a développé une deuxième pré-éclampsie.

Elle a également eu un décollement silencieux, où le placenta se détache de l’utérus, perturbant le flux de nutriments vers le bébé et provoquant des saignements abondants. Il n’y avait aucun signe, dit-elle, jusqu’à ce qu’il soit trop tard.

Geerlink a accouché de son bébé mort-né, Eve, à 31 semaines.

Son histoire est douloureuse à partager, mais Geerlinks veut être ouverte sur ce qu’elle a vécu afin que les autres femmes sachent quoi surveiller.

“D’autres pays ont montré qu’ils pouvaient apporter des améliorations”, a-t-elle déclaré. “Nous devons vraiment intensifier notre jeu et mieux prendre soin des mamans afin de ne pas perdre de mamans et de ne pas perdre autant de bébés.”

Nikki Bakes — Elora, Ont.

Nikki Bakes a failli mourir d’une crise cardiaque lorsque son fils, Mitchell, avait quatre mois. (Soumis par Nikki Bakes)

Au début, Nikki Bakes pensait que la sensation lourde et gazeuse dans sa poitrine était due au fait qu’elle avait mangé du bœuf pour le dîner, ce qu’elle fait rarement. Mais lorsqu’elle s’est effondrée sur le sol de la salle de bain, son fiancé, Brandon Carter, a appelé le 911.

Les ambulanciers sont arrivés et ont rapidement déterminé que Bakes avait une crise cardiaque.

Sur une civière à l’arrière d’une ambulance, Bakes s’est assurée que Carter emballait son tire-lait puisqu’elle allaitait encore leur fils de quatre mois, Mitchell, qui dormait à l’étage.

Mais ensuite, elle s’est évanouie et Carter s’est retrouvé seul au bout de l’allée alors que l’ambulance s’éloignait.

“A ce moment-là … ça a vraiment cliqué, en ce sens que ce n’est pas seulement Nikki qui s’évanouit. C’est littéralement Nikki qui meurt”, a-t-il déclaré.

Le cœur de Bakes s’est arrêté à l’arrière de l’ambulance et les ambulanciers ont dû la réanimer trois fois en route vers l’hôpital.

Je suis sûr qu’il y a des mères malheureuses qui décèdent à cause de SCAD, mais au moment où elles arrivent à l’hôpital, elles sont malheureusement parties depuis longtemps. – Nikki Bakes

Elle avait subi un type rare de crise cardiaque connue sous le nom de dissection spontanée de l’artère coronaire, ou SCAD, qui est liée aux hormones post-partum.

Bakes a subi une intervention chirurgicale pour réparer l’artère et s’est complètement rétablie, mais elle est parfaitement consciente de la chance qu’elle a d’avoir survécu.

« Et si Brandon n’avait pas été à la maison ? Et si c’était arrivé pendant que j’étais au lit, endormi ? elle a demandé.

“Je suis sûr qu’il y a des mères malheureuses qui décèdent à cause de SCAD, mais au moment où elles arrivent à l’hôpital, elles sont malheureusement parties depuis longtemps.”

Marina Simba — Halifax, N.-É.

Marina Simba a subi de graves blessures au plancher pelvien lors de l’accouchement. Elle dit que l’idée d’avoir un autre bébé est terrifiante. (Soumis par Marina Simba)

Marina Simba est infirmière de profession, elle s’est donc de plus en plus inquiétée de la fatigue extrême et des palpitations cardiaques lors de sa première grossesse.

Pourtant, elle était reconnaissante d’avoir atteint 39 semaines, date à laquelle elle a été induite.

Après que son travail n’ait pas progressé, elle dit avoir demandé plusieurs fois une césarienne. Les médecins l’ont déconseillé.

“Puis je les ai entendus dire : ‘Essayons les forceps'”, se souvient-elle. “C’était comme si j’étais dans un film et personne ne m’a dit ce qui se passait.”

La petite Abigail est née avec un poids santé, mais Simba n’allait pas bien. Le médecin lui a dit qu’ils devraient venir vérifier l’emballage. “J’étais confuse”, a-t-elle déclaré. « Quel emballage ? »

Je les ai entendus dire : ‘Essayons les forceps.’ C’était comme si j’étais dans un film et personne ne m’a dit ce qui se passait. -Marina Simba

À l’insu de Simba, elle avait perdu beaucoup de sang pendant l’accouchement et les médecins ont dû utiliser de la gaze autour de son col de l’utérus et de son canal de naissance pour contrôler le saignement.

Elle a passé la semaine suivante à l’hôpital et a eu besoin de transfusions de sang et de fer.

Des semaines plus tard, elle souffrait toujours et ne pouvait pas contrôler sa vessie ou ses intestins, alors elle a consulté un uro-gynécologue.

“On m’a dit que je devais faire un auto-sondage”, a-t-elle déclaré. “Le médecin a agi comme si cela ne devait pas être grave puisque j’étais infirmière. Mais comment cela pourrait-il ne pas l’être? Je ne me suis jamais fait cela auparavant. C’était assez traumatisant.”

Deux ans se sont écoulés depuis la naissance de sa fille et Simba a dû rester en invalidité de longue durée en raison d’une incontinence. Depuis, elle a changé de carrière et continue de voir des spécialistes.

“C’est comme si vous aviez deux balles de golf dans votre vagin tout le temps. Cela affecte tout.”

Simba n’a jamais pensé qu’elle arrêterait de fonder sa famille après un seul bébé, mais l’idée d’une autre naissance est terrifiante.

“À ce stade, tout dans ma vie a changé. Je ne sais pas ce que nous allons faire.”

Kelsie Morris — Carleton Place, Ont.

Kelsie Morris est entrée en travail prématuré avec sa fille. Elle se demande si cela aurait pu être évité si elle avait vu un obstétricien plus tôt. (Soumis par Kelsie Morris)

Kelsie Morris était excitée lorsqu’elle a découvert qu’elle était enceinte de son premier bébé en juin 2021, mais avoir un bébé pendant la pandémie l’a inquiétée.

“C’était un peu isolant et effrayant”, a-t-elle déclaré à CBC. “Je ne voulais le dire à personne tout de suite parce que j’avais peur que quelque chose se passe mal car il y avait beaucoup d’incertitude.”

Morris a vu son médecin de famille régulièrement et a été envoyée pour des échographies, mais elle n’a jamais eu de rendez-vous avec un obstétricien.

À 26 semaines, elle a commencé à avoir mal au dos et ne pouvait pas dormir, alors sa mère l’a exhortée à aller à l’hôpital.

“Je pensais que je réagissais de manière excessive parce que c’était ma première grossesse”, se souvient Morris, “mais j’ai décidé d’y aller quand même.”

Le médecin a fait un examen physique, qui a montré que Morris était déjà dilaté de deux centimètres et en travail prématuré. Elle a été transférée dans un hôpital d’Ottawa et a subi une césarienne d’urgence.

Je n’arrêtais pas de demander si c’était quelque chose que j’avais causé ou fait. Personne ne m’a jamais donné de réponses ou de raisons à cela. On m’a dit : ‘Ça arrive tout simplement’. – Kelsie Morris

Baby Sage est né avec un poids de deux livres et a passé 11 semaines à l’USIN.

“Je n’arrêtais pas de demander si c’était quelque chose que j’avais causé ou fait. Personne ne m’a jamais donné de réponses ou de raisons”, a déclaré Morris. “On m’a dit: ‘Ça arrive juste.’ ”

Elle a fini par apprendre que son sang s’était mélangé au sang du bébé in utero et que cela pouvait avoir causé les contractions précoces.

Mais Morris dit qu’elle a encore des questions.

“Je me demande si cela aurait été détecté plus tôt si j’avais été soigné par un obstétricien et pas seulement par mon médecin de famille. Auraient-ils pu voir cela à l’échographie ?”