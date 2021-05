Je ne sais pas si je serai entraîneur de Barcelone la saison prochaine

Ronald Koeman a déclaré qu’il ne savait toujours pas s’il serait entraîneur de Barcelone la saison prochaine et a déploré le manque de soutien du club ces dernières semaines alors que les espoirs de titre de l’équipe se sont effondrés.

Koeman, 58 ans, a encore un an pour exécuter son contrat au Camp Nou, mais des sources ont déclaré lundi à ESPN que le Barça envisageait déjà des remplacements.

Une série d’une seule victoire lors de leurs cinq derniers matchs a mis fin aux espoirs du Barça de remporter la ligue avant le dernier match de la saison à Eibar samedi. Quel que soit le résultat de ce week-end, le Barça terminera en dehors des deux premiers pour la première fois en 13 ans, avec Koeman et le président Joan Laporta pour s’entretenir dans les prochains jours.

« Honnêtement, je ne sais pas si je continuerai en tant qu’entraîneur du Barca », a déclaré Koeman lors d’une conférence de presse vendredi. « Nous avons déjeuné il y a quelques semaines, mais nous avons accepté de reprendre la parole après la saison. Nous verrons. J’ai toujours dit que je voulais remplir mon contrat, mais le président a le dernier mot. »

Laporta a déclaré cette semaine qu’un « cycle était terminé » et que le Barça subirait des changements importants cet été, les médias locaux laissant entendre que l’un de ceux-ci serait le limogeage de Koeman. L’entraîneur néerlandais, quant à lui, a déclaré qu’il ressentait un manque de soutien de la part du club alors que les chances de titre du Barca se sont échappées.

« Dans la dernière partie de la saison, je n’ai pas ressenti [the club’s backing]», at-il ajouté.« Je comprends qu’après les récents résultats, il y aura des doutes, mais nous devons d’abord parler. Je sais o je suis. Je sais dans un club comme Barcelone, malgré tous les changements que nous faisons et continuerons à faire, que vous devez gagner des choses.

« J’aurais signé pour la saison que nous avons eue en août, en parlant en général. Nous avons remporté un trophée et nous nous sommes battus pour gagner la Ligue. Peut-être que le problème a été que les performances en 2021 lorsque nous avons réduit l’écart [on Atletico Madrid] et la façon dont nous avons gagné Copa del Rey a généré plus d’espoir en ce qui concerne la victoire dans la ligue.

« Oui, nous sommes tristes parce qu’il y a eu des matchs où nous n’avons pas été à notre niveau et quand nous aurions pu en faire plus. Mais, en général, avec tous les problèmes que nous avons eu, et il n’y a pas besoin de passer les uns après les autres, ce n’a pas été une mauvaise saison.

« Si le club estime qu’un nouvel entraîneur et de nouveaux joueurs sont nécessaires, très bien, mais ils doivent le communiquer. »

Ronald Koeman a encore une année sur son contrat. Photo de Jose Breton / Pics Action / NurPhoto via Getty Images

Koeman a également déclaré que la critique de ses joueurs et les spéculations sur leur avenir à long terme au club cette semaine étaient irrespectueuses.

« Il faut montrer plus de respect aux joueurs », a-t-il déclaré. «Ils ont été vraiment touchés par ce qui a été dans la presse ces derniers jours. Ils ne méritent pas d’être traités comme ça. Ils méritent plus de respect.

« Cela a été une semaine difficile pour eux. L’ambiance n’est pas la meilleure pour le moment et pour certains joueurs, c’est vraiment pénible ce qui a été. [in the press] ces derniers jours. »

Alors que samedi pourrait être le dernier match de Koeman à la tête du Barça, Lionel Messi aurait déjà pu jouer son dernier match pour le club s’il ne prolongeait pas son contrat au-delà de la fin juin. Messi, 33 ans, ne s’est pas entraîné vendredi et ne se rendra pas à Eibar pour avoir quelques jours de congé supplémentaires avant celui de cet été. Copa America.

Par conséquent, la défaite 2-1 de dimanche contre le Celta Vigo aurait pu être sa dernière aux couleurs du Barca, bien que Koeman ait déclaré que l’avenir du Barca était toujours plus brillant avec Messi que sans lui.

« J’espère que Messi restera ici pendant de nombreuses années encore », a ajouté Koeman. « Une fois de plus, cette saison, il a montré qu’il était unique. Il a marqué 30 buts et a été fantastique pour l’équipe. Pour moi, en tant que personne, en tant que professionnel, il a été un 10.

« Si [he doesn’t stay], il faut développer d’autres joueurs, chercher de l’efficacité pour l’équipe ailleurs car on perd 30 buts. Le Barça avec Messi a un avenir plus grand que le Barca sans Messi. «