‘Je ne sais pas qui tu es’

Dans la vidéo virale, on peut voir un inconnu suivre Shruti Haasan à l’aéroport de Mumbai, ce qui l’a laissée effrayée et irritée.

Les célébrités ont un public fou, leurs fans les aiment et veulent connaître tous les détails de leurs idoles préférées. Cependant, parfois, sans le savoir ou sciemment, ils harcèlent les célébrités et les mettent mal à l’aise. Une récente vidéo virale en est la preuve.

Dans la vidéo virale, on peut voir un inconnu suivre l’actrice populaire Shruti Haasan à l’aéroport de Mumbai, ce qui l’a laissée effrayée et irritée. On peut entendre l’actrice demander « qui est-il » aux papas dans le clip. Plus tard, on peut l’entendre dire « Je ne vous connais pas, monsieur » à l’homme après qu’il ait essayé de se rapprocher d’elle.

Regardez la vidéo virale :





Pendant ce temps, lors d’un récent incident choquant, certaines personnes se faisant passer pour des fans ont attaqué l’acteur de Bhagya Lakshmi, Akash Choudhary, alors qu’il prenait des selfies avec lui. La vidéo est également devenue virale sur les réseaux sociaux et les internautes ont réagi.

La vidéo a été partagée par le célèbre photographe Viral Bhayani avec la légende : « CHOQUANT ! L’acteur de Bhagya Lakshmi, Akash Choudhary, est attaqué par des fans alors qu’ils lui lancent une bouteille. Lors d’un incident effrayant alors qu’il se rendait à un événement, Akash Choudhary, le brillant acteur de Bhagya Lakshmi, a été PRIS EN EMBUSCADE par un groupe de fans trop zélés ! Refusant de compromettre son espace personnel, il a tenu bon. Mais ces fans, animés par un besoin insatiable de selfie, sont devenus VIOLENTS en lui lançant une BOUTEILLE en plastique !

Les utilisateurs des réseaux sociaux ont réagi à l’incident, l’un d’entre eux a écrit : « S’ils attaquent… ce ne sont pas des fans. » Le deuxième a dit : « Essayez ça avec Salman Khan. » Le troisième dit : « Chappri bhagao desh bachao ». Le quatrième a dit : « ce n’est pas bien ». Le cinquième a dit : « Tais-toi les gars… arrêtez de dire du mal de ces enfants innocents, ils appartiennent à une communauté pacifique. »

Le sixième a déclaré : « Une si mauvaise conduite. . & on s’attend à ce qu’on ne réagisse pas ? Le septième a dit : « Usne bouteille feki nahi uske haath se fisal gayi- communauté pacifique. » Le huitième dit : « Splitsvilla ka badla log ab le rhe hai ».