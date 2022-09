L’actrice de Bollywood Urvashi Rautela a récemment fait la une des journaux pour avoir attaqué son joueur de cricket indien Rishabh Pant après avoir affirmé dans sa récente interview que ce dernier l’attendait et l’appelait plusieurs fois. Elle a de nouveau fait la une des journaux lorsqu’elle a partagé un clip vidéo réalisé par des fans mettant en vedette le quilleur pakistanais Naseem Shah et elle avec une piste romantique jouant en arrière-plan.

Dans la vidéo réalisée par des fans, Urvashi et Naseem ont été vus en train de rougir l’un de l’autre, indiquant qu’il y avait une romance entre les deux. Les internautes indiens ont été très déçus par Urvashi pour avoir partagé la vidéo et l’ont brutalement critiquée pour s’être penchée vers le joueur de cricket pakistanais.

Urvashi Rautela a partagé une vidéo d’elle-même et de Naseem Shah sur sa story Instagram ? pic.twitter.com/zbHQnlUFP1 Cricket hors contexte (@GemsOfCricket) 6 septembre 2022

Au cours de la récente interaction, lorsque Naseem a été interrogé sur Urvashi et la vidéo qu’elle a partagée sur son compte de réseau social, la joueuse de cricket a souri et a donné une réponse vague tout en réagissant à la vidéo virale. “Sourire toh mujhe aapke sawaal pe aa rahi hai. Mujhe to kuch pata hi nahi hai ke Urvashi kon hai, kya hai, nahi pata. Pata nahi log kis tarah ke video karte hai. Mujhe to pata bhi nahi hai kaise kya hua. Abhi bas cricket pe focus hai », a déclaré Naseem.

La réaction de Naseem a une fois de plus fait d’Urvashi le fourrage des blagues et des mèmes sur les réseaux sociaux. De nombreux utilisateurs de médias sociaux ont fait circuler la réponse de Naseem à la vidéo d’Urvashi tout en traquant l’actrice de Hate Story 4. Urvashi s’était rendu à Dubaï pour assister aux matchs de l’Inde contre le Pakistan lors de la Coupe d’Asie 2022.

Urvashi l’avait affirmé dans une interview qu’elle tournait à Varanasi et de là, elle est allée à New Delhi. Puis Monsieur RP est venu, il s’est assis dans le hall et l’a attendue et il voulait la rencontrer. Elle a dit qu’elle était si fatiguée qu’elle a dormi et qu’elle n’avait pas réalisé qu’elle recevait autant d’appels.

Plus tard, Rishabh Pant a partagé dans son histoire Instagram : “C’est drôle de voir comment les gens mentent dans les interviews juste pour une faible popularité et pour faire la une des journaux. C’est triste que certaines personnes aient si soif de gloire et de nom. Que Dieu les bénisse.” Se référant indirectement à Pant comme un “chasseur de couguars”, Urvashi s’est rendu sur Instagram et a écrit en réponse : “Chotu bhaiya devrait jouer au bat ball.”