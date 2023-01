"Je ne sais pas où va la société": Arvind Kejriwal sur l’horreur des voitures à Delhi

Le ministre en chef de Delhi, Arvind Kejriwal, a demandé aujourd’hui la peine de mort pour les cinq hommes qui auraient traîné une femme de 20 ans sur des kilomètres après que son scooty ait été heurté par leur voiture.

Son corps a ensuite été retrouvé sur la route sans vêtements et avec le dos et la jambe cassés à Kanjhawala à Delhi.

Qualifiant l’incident de “le plus rare des rares”, le ministre en chef a déclaré que les coupables devraient être punis de la manière la plus sévère. “Ce qui est arrivé à la femme est très honteux. Les coupables doivent être punis sévèrement. Ils doivent être pendus”, a-t-il déclaré.

“C’est un crime des plus rares. Je ne sais pas où va la société”, a déclaré M. Kejriwal.

La femme de 20 ans est décédée le matin du Nouvel An après que son scooter ait été heurté par la voiture de l’accusé et qu’elle ait été traînée pendant plus d’une heure.

Un témoin oculaire a déclaré à la police que le conducteur de la voiture avait traîné le corps de la jeune fille, qui s’était empêtré dans le train d’atterrissage, sur 18 à 20 kms.

La voiture – une Maruti Suzuki Baleno – a été localisée la nuit dernière et les cinq occupants ont été arrêtés à leur domicile.

“La police a arrêté l’accusé sur la base du numéro de la voiture immatriculée. L’accusé a déclaré que leur voiture avait eu un accident avec un scooter, mais ils ignoraient qu’elle avait été traînée avec leur voiture sur plusieurs kilomètres”, a déclaré un responsable.

Le lieutenant-gouverneur de Delhi, VK Saxena, a tweeté qu’il était “choqué par l’insensibilité monstrueuse des auteurs” et surveillait l’affaire.

“Même si tous les soutiens/aides possibles et au-delà, à la famille de la victime seront assurés, j’appelle tous à ne pas recourir à la récupération opportuniste. Travaillons ensemble vers une société plus responsable et plus sensible”, a-t-il déclaré dans un autre tweet.

Ma tête penche de honte devant le crime inhumain à Kanjhawla-Sultanpuri aujourd’hui matin et je suis choqué par l’insensibilité monstrueuse des auteurs.

Ont suivi avec @CPDelhi et les accusés ont été appréhendés. Tous les aspects sont examinés en profondeur. – LG Delhi (@LtGovDelhi) 1 janvier 2023

La victime était un habitant d’Aman Vihar. Elle laisse dans le deuil sa mère et ses frères et sœurs plus jeunes. Elle était l’aînée. Son père est mort il y a quelques années.

Rekha, la mère de la femme, a allégué que les hommes l’avaient agressée sexuellement. “Ses vêtements ne peuvent pas être complètement déchirés. Tout son corps était nu quand ils l’ont trouvée. Je veux une enquête complète et la justice”, a-t-elle déclaré.