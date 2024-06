« Je ne sais pas » – Kieran Trippier snobe Eddie Howe et St James’ Park dans sa dernière interview révélatrice

Kieran Trippier a passé deux ans et demi à l’Atletico Madrid avant de rejoindre Newcastle United en janvier 2022.

Kieran Trippier a choisi Diego Simeone – et non Eddie Howe – comme le meilleur manager sous lequel il a travaillé.

Newcastle United a déboursé 12 millions de livres sterling pour faire de l’arrière droit la première signature de l’ère soutenue par l’Arabie saoudite il y a deux ans et demi. Cela a mis fin à son association avec l’Atletico Madrid et le fougueux manager argentin Simeone.

Trippier a fait un acte de foi en quittant Tottenham Hotspur, où il est devenu un habitué de l’Angleterre et l’un des meilleurs arrières latéraux d’Europe. La star des Trois Lions a remporté la Liga en 2020-21 et, de son propre aveu, s’est améliorée défensivement sous Simeone.

Le désir de rentrer chez lui a conduit Trippier à rejoindre Newcastle, un risque étant donné qu’il a troqué le football de la Ligue des champions contre une bataille de relégation. Depuis, le joueur de 33 ans a guidé les Magpies vers la sécurité, s’est qualifié pour la Ligue des champions et a mené le club à une finale de la Coupe Carabao.

S’adressant à Gary Neville avant le tournoi, Trippier a nommé le meilleur manager pour lequel il a joué. Il a déclaré à The Overlap : « Je dirais Simeone. Désolé Eddie !

Cet honneur est allé à un terrain qui a accueilli l’une des plus grandes soirées de l’histoire de Tottenham.

« Je pense qu’Ajax, c’est là-haut », a ajouté Trippier. « Certainement quand on jouait là-bas avec Tottenham, quand on revenait à 3-3 (demi-finale de Ligue des Champions 2019). Je ne sais pas si c’est juste à cause de l’occasion, car quelle nuit c’était.