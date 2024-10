Shannon Beador a partagé ses réflexions sur les commentaires de Joel Kim Booster à son sujet sur les réseaux sociaux.

Booster serait hostileng un nouveau Les vraies femmes au foyer émission de rencontres dérivée pour Peacock mettant en vedette des stars de la franchise Bravo, telles que Shannon Beador, Gizelle Bryant, Ashley Darby et Luann de Lesseps.

Alors que le tournage de la série téléréalité terminait, Booster s’est tourné vers les réseaux sociaux pour exprimer ses griefs à l’égard d’un membre du casting.

Beador a été interrogé sur les commentaires lors d’une Questions et réponses des fans dans le cadre de sa tournée humoristique aux côtés Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange ancienne Vicki Gunvalson.

La personnalité de télé-réalité a déclaré qu’elle se trouvait à l’aéroport lorsqu’elle a découvert les commentaires de Booster, ajoutant : « Je ne sais vraiment pas de quoi il s’agit. »

Beador a déclaré qu ‘«avant la soirée de clôture», Booster «avait les larmes aux yeux et il a dit: ‘Je suis si heureux pour toi.’»

« Il a saccagé mes filles », a ajouté Beador. «Il a dit que j’espère que je souffrirai. Il a dit qu’il se sentait désolé pour John Jansen. Il dit que je ne suis rien d’autre qu’un ivrogne pathétique et que ça va vraiment paraître idiot pour lui parce qu’il n’a eu que de l’amour pour moi pendant tout le spectacle.

Beador a poursuivi : « Ce qui me rend triste, c’est que j’ai fait des choses gentilles dans la série et les gens ont dit que c’était gentil. C’est difficile pour moi de quitter une expérience que j’apprécie vraiment. Mais nous verrons ce qui se passera. Je ne sais pas d’où ça vient, vraiment pas.

Booster a déclaré dans la première d’une série d’histoires Instagram désormais supprimées que le compte de fan Bravo Bravo l’historien partagé sur X, « Ce n’est pas parce que vous êtes un ivrogne pathétique dans une émission de télé-réalité surtout connu pour une série de relations ratées et qu’un DUI ne fait pas de vous une star et ne vous donne pas le droit de traiter les personnes avec qui vous travaillez comme elles. sont des sous-humains. Période. Ils me feront supprimer ceci mais envoyez-moi un message si vous souhaitez voir des vidéos. Besos !

Le Île de Feu l’acteur n’a pas spécifiquement appelé le De vraies femmes au foyer star, mais tout indiquait que Booster parlait de Beador.

Beador a été impliqué dans un délit de fuite alors qu’il conduisait sous influence en septembre 2023. RHOC la star a ensuite été condamné à trois ans de probation. RHOC La saison 18, actuellement diffusée sur Bravo, montre Beador confrontée aux conséquences de ses actes. L’histoire de Beador implique également les retombées de sa relation avec John Janssen, qui sort maintenant avec sa co-star Alexis Bellino.

Dans un deuxième message sur IG, Booster a déclaré : « Eh bien, c’était rapide. De toute façon. Ne le regrettez pas, j’espère que vous en ferez une capture d’écran. J’espère qu’elle souffre.

Le plus gros message auquel Booster faisait référence à Beador était dans la troisième publication Instagram Stories où il mentionne son ex-petit-ami en disant: «Eh bien, disons simplement que je ne peux pas imaginer ce que John Janssen a vécu. Pauvre gars.

Deadline a contacté les représentants de Booster pour commentaires et NBCU n’a fait aucun commentaire.