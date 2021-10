Je ne sais pas comment faire revenir les employés

Les PDG sont à bout de nerfs pour trouver comment remettre leurs employés au travail alors que des niveaux élevés d’infections à Covid persistent 18 mois après le début de la pandémie. C’est le sentiment partagé par David Faber et Jim Cramer de CNBC, qui discutent régulièrement avec des chefs d’entreprise des défis du retour au travail.

« Je continue d’entendre une litanie de frustration de la part de ceux qui dirigent de grandes organisations en termes de leur incapacité à ramener les gens au bureau », a déclaré Faber vendredi dans un échange avec son co-animateur de « Squawk on the Street » Cramer. « J’ai déjeuné et dîné hier soir », a déclaré Faber. « C’est juste un thème sans fin. Certains de ces PDG sont à bout de nerfs quant à la façon dont ils y font face. ‘Comment puis-je faire revenir les gens.' »

Cramer a déclaré que l’approbation possible d’une nouvelle pilule antivirale Covid de Merck et Ridgeback Biotherapeutics pourrait être le « changeur de jeu que nous recherchions » pour que les personnes qui craignent de tomber malades au travail aient moins peur d’aller au bureau. Pfizer et la société pharmaceutique suisse Roche font aussi la course pour développer des médicaments contre le Covid.

« La plupart du temps, lorsque vous parlez avec des entreprises impliquées dans la chaîne d’approvisionnement, le problème est l’absentéisme », a déclaré Cramer. « Les gens ont peur. Peut-être que si cela fait que vous avez moins peur, vous allez vous présenter au travail. »

Merck et Ridgeback ont ​​déclaré vendredi qu’ils prévoyaient de demander une autorisation d’urgence aux États-Unis pour leur traitement oral contre Covid après avoir annoncé des « résultats convaincants » dans un essai clinique de stade avancé sur des participants non vaccinés. Le médicament, le molnupiravir, a réduit le risque d’hospitalisation ou de décès d’environ 50 % pour les patients présentant des cas de Covid légers ou modérés. S’il est autorisé par les régulateurs, le molnupiravir pourrait être le premier traitement antiviral oral pour Covid.

Faber s’est demandé si les personnes ne souhaitant pas se faire vacciner contre Covid prendraient une pilule antivirale. « C’est Merck. Ils savent faire des essais », a déclaré Faber à Cramer, qui hochait la tête. « Nous ne nous asseoirions pas ici et ne le questionnerions pas. Mais il y aura certainement ceux qui le feront, j’en suis sûr. »

La variante delta a conduit à un autre pic récent d’infections aux États-Unis. Alors que les cas semblaient avoir culminé le mois dernier, la dernière moyenne sur sept jours des nouvelles infections quotidiennes était toujours de 114 243. Les nouveaux décès de Covid ont été en moyenne de 1 957 au cours des sept derniers jours après avoir atteint un sommet récent de plus de 2 000, le pire depuis mars.

Les entreprises américaines se sont débattues, par à-coups, au fur et à mesure que les cas fluctuent, sur la façon de ramener leurs employés au travail en toute sécurité et sur l’opportunité d’imposer des mandats de vaccination.