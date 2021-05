«  Je ne sais pas comment aborder  »: Pogba produit encore une autre calamité au penalty alors que Manchester United distribue des coups en Europa League

Après avoir fait partie d’un but d’ouverture glissant pour United à moins de dix minutes de la demi-finale retour de la demi-finale de la Ligue Europa, Pogba a involontairement donné à l’équipe de Serie A la chance d’égaliser un peu plus de cinq minutes plus tard, glissant sur Old Trafford humide. turf avant qu’un centre ne frappe sa main à l’intérieur de la surface de réparation alors qu’il tentait de revenir en arrière.

Cela a permis au capitaine de la Roma Lorenzo Pellegrini de marquer sur place, et la douleur de Pogba a été temporairement accrue lorsque l’ancien tireur de Manchester City, Edin Dzeko, a ensuite donné aux visiteurs une avance qu’ils conservaient à la mi-temps.

Alors que la Roma a perdu trois joueurs sur blessure dans une première mi-temps anormale qui a laissé sa zone technique ressemblant davantage à une salle de traitement, Paul Scholes et Owen Hargreaves – tous deux vainqueurs de la Ligue des champions avec United pendant leur carrière de joueur – ont suggéré à la télévision à l’intervalle que ce manager Ole Gunnar Solskjaer devrait apporter des modifications.

Au moment où il l’a fait, United avait déjà marqué quatre fois sans réponse dans un affichage sensationnel en seconde période qui les rend presque certains d’atteindre la finale et d’exorciser les démons de leur sortie en demi-finale la saison dernière.

Pogba a planté une tête puissante sur un superbe centre de Bruno Fernandes pour le faire 5-2 une minute avant le premier remplacement de Solskjaer, quand il a présenté Mason Greenwood, 19 ans, dont le but tardif a fait de lui le troisième meilleur buteur adolescent pour United of tous les temps derrière les légendes Norman Whiteside et George Best.

Le vainqueur de la Coupe du monde, Pogba, a terminé la soirée avec un sourire et des statistiques défensives moins impressionnantes: quatre des six dernières pénalités contre United à domicile lui ont été attribuées, ainsi que trois de leurs quatre dernières concédées dans n’importe quel lieu.

« Je ne sais pas comment m’attaquer, » La star française a répondu ironiquement quand on lui a posé des questions sur les difficultés particulières d’essayer d’éviter qu’une balle frappée à la vitesse ne touche son bras dans des conditions difficiles, faisant un signe de tête aux critiques qui remettent en question ses attributs défensifs.

« Pourquoi devrais-je m’attaquer? C’est mon problème. J’essaie de m’attaquer et d’être le gars anglais mais je dois m’entraîner davantage. Je dois m’entraîner à tacle sans bras maintenant. Ce n’est pas de chance pour moi. J’ai été malchanceux à cause des pénalités. saison donc je dois commencer à apprendre. «

À moins d’un désastre presque inimaginable à Rome la semaine prochaine, Solskjaer aura ses meilleures chances de remporter son premier trophée en tant que patron de United en atteignant la finale de la compétition.

« C’est facile, là-haut, de penser à qui devrait jouer – mais qui ne devrait pas jouer? » a déclaré l’entraîneur, regardant le studio de télévision où Scholes et Hargreaves avaient offert des conseils lorsque United était derrière.

« C’est une bonne équipe qui a joué [in the 3-1 win] contre Tottenham. Peut-être que ces deux-là devraient essayer de laisser les joueurs de côté et choisir une équipe équilibrée.

«Paul est très bon dans la position qu’il a jouée aujourd’hui parce qu’il a la liberté mais il a une base solide derrière lui.

« Les deux [conceded] les objectifs étaient des erreurs d’écolier qui ne devraient pas se produire à ce niveau. Nous avons dit cela à la mi-temps et l’avons corrigé. «

Pogba a estimé que la première mi-temps était une combinaison d’opportunisme et d’erreurs. « Nous avons commis deux erreurs et ils ont marqué deux buts », il a dit. « Nous avons parlé à la mi-temps et nous avons dit: » Faisons les bonnes choses, faisons les choses simples. « »

United pourrait encore faire partie d’une finale entièrement anglaise après qu’Arsenal ait perdu 2-1 contre le club espagnol de Villarreal lors du match aller de l’autre demi-finale. Les Gunners atteindront la pièce maîtresse s’ils gagnent 1-0, l’emportent par deux buts nets ou enregistrent une victoire 2-1 et ont ensuite le meilleur d’une séance de tirs au but lorsqu’ils joueront leur match à domicile la semaine prochaine.