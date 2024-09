Le réalisateur danois de l’original Ne dis pas de mal a critiqué le nouveau remake pour avoir réécrit « toute la fin », en déclarant : « Je ne sais pas ce qu’il en est des Américains ».

Ne dis pas de mal – qui est un remake américain du film danois de 2022 du même nom – est sorti dans les cinémas le 13 septembre. Écrit et réalisé par James Watkins (La femme en noir, Lac Eden), le film met en vedette James McAvoy, Mackenzie Davis, Aisling Franciosi et Scoot McNairy.

Aujourd’hui, le réalisateur du film original, Christian Tafdrup, a critiqué le remake pour un certain nombre de changements importants.

Le remake change les nationalités des familles en britannique et américaine et Watkins a divisé les fans en changeant complètement la fin du film.

Tafdrup a déclaré à l’émission de radio danoise Cultures qu’il n’a pas été impressionné par le film et a continué à critiquer plusieurs éléments du film.

Il a déclaré : « Je ne sais pas ce qu’il y a chez les Américains, mais ils sont élevés pour un conte héroïque, où le bien doit vaincre le mal, et cette version du film cultive cela » (selon dr.dk).

Il a poursuivi en disant que les changements apportés à l’histoire la rendent également « moins dangereuse », ce qui en fait une version plus sûre que son original.

*Spoilers à venir*

Il a ajouté : « J’ai trouvé qu’ils avaient réalisé une version extrêmement divertissante, efficace et bien interprétée de mon film original. Mais ce n’est peut-être pas si dangereux non plus. »

« Quand j’ai vu le film hier, j’ai compris qu’ils ne réussiraient jamais avec un film où les personnages sont lapidés à mort, comme c’est le cas dans notre film. Ces gens doivent se battre pour leur famille et vaincre les méchants.

« C’est une sorte de fin heureuse, et c’est tellement ancré dans leur culture que l’Amérique doit être capable de tout gérer. »

Il a également évoqué les différentes réactions du public au film. Il a déclaré à propos de la réaction la plus récente au nouveau film : « Les gens étaient complètement enthousiastes et ont applaudi, ri et poussé des cris. C’était comme assister à un concert de rock » et, au moment de partir, il s’est rappelé comment « les gens… ont quitté mon film traumatisés ».

Pendant ce temps, McAvoy a révélé les efforts extrêmes qu’il a déployés pour préparer son rôle menaçant dans le remake d’horreur.

Dans le film, McAvoy incarne Paddy, le patriarche d’une famille britannique qui cache un sombre secret. L’acteur a déjà évoqué les fondements de la masculinité toxique du personnage, révélant qu’il s’était en partie inspiré d’Andrew Tate.

Afin de refléter la nature imposante du personnage, McAvoy a déclaré Le Gardien ce qu’il a fait pour se préparer : « 30 pompes, cinq secondes avant la prise, juste pour muscler mes épaules, épaissir mon cou, faire bouger les veines ».

Il a poursuivi en expliquant que la tactique consistait à le faire paraître « plus animal, pour donner l’impression que je pouvais vraiment faire des dégâts ».

« Parce que je mesure 1,70 m », a-t-il ajouté, « il faut beaucoup projeter. »

Dans une critique quatre étoiles du nouveau film, NME a déclaré : « L’acte final, violent et épuisant, fait vraiment monter l’adrénaline, alors que Ben, Louise et Agnes se rendent compte qu’ils sont en grave danger. Tous les acteurs jouent leur rôle, mais un McAvoy sans laisse est une joie à voir, canalisant la même énergie tordue qu’il a exploitée pour son policier toxicomane dans l’adaptation d’Irvine Welsh Saleté.

« Abordant les questions de classe et de division entre riches et pauvres, le résultat est un thriller britannique de premier ordre qui vous fera très peur. »