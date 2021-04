Zinedine Zidane a de nouveau refusé d’engager son avenir au Real Madrid malgré sa victoire Clasico contre Barcelone et éliminer Liverpool de la Ligue des champions en une semaine.

Zidane, qui a un contrat au Bernabeu jusqu’en 2022, a été confronté à des interrogations répétées sur ses projets futurs après une saison de hauts et de bas qui a vu Madrid se remettre de plusieurs revers pour se retrouver deuxième de la Liga, à un point du leader de l’Atletico Madrid. , et en demi-finale de la Ligue des champions.

« Je ne sais pas ce qui va se passer », a déclaré Zidane lors d’une conférence de presse samedi, lorsqu’on lui a demandé si le président nouvellement réélu, Florentino Perez, souhaitait renouveler son accord.

« Vous pouvez avoir un contrat de quatre ou cinq ans et partir demain. Ou au contraire, votre contrat se termine mais vous finissez par rester. Cela ne veut rien dire. Je suis heureux. »

Le joueur de 48 ans avait déjà quitté son poste à Madrid en 2018, après avoir remporté trois ligues des champions consécutives, pour revenir neuf mois plus tard.

Zinedine Zidane a changé la fortune du Real Madrid après un mauvais début de saison. Photo de Michael Regan / Getty Images

L’équipe a remporté la ligue l’année dernière et a maintenant une chance de faire mieux et de remporter un doublé, si elle peut réviser l’Atletico et vaincre Chelsea, puis le Paris Saint-Germain ou Manchester City en Europe.

C’est un contraste avec leur forme de début de saison lorsque la position de Zidane a été menacée après que Madrid ait été éliminé de la Supercoupe espagnole et de la Copa del Rey la même semaine en janvier.

« Je ne regarde jamais l’avenir, jamais », a déclaré Zidane. « Je ne l’ai pas fait non plus quand vous avez parlé de vous débarrasser de Zidane. C’est le quotidien ici, je ne sais pas ce qui va se passer dans trois mois ou un an. »

Il a ajouté: « Nous n’avons jamais douté du travail que nous avons fait. Les difficultés nous rendent plus forts. C’est vrai que j’ai de la chance d’être ici comme entraîneur de ce grand club.

« Je ne pense pas que je suis un désastre pour un entraîneur. Je ne suis pas le meilleur non plus, c’est sûr, mais j’aime ce que je fais. J’aimerais parler davantage de football, mais il semble qu’il y ait plus d’intérêt pour d’autres choses. »

Madrid se rendra à Getafe en Liga dimanche soir avec Zidane face à un mal de tête de sélection en défense.

Le capitaine Sergio Ramos est mis à l’écart avec une blessure au mollet ainsi qu’un diagnostic de coronavirus positif, tandis que Raphael Varane a également été testé positif. Nacho est suspendu, ce qui laisse Eder Militao comme le seul défenseur central senior disponible.