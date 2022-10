“Je ne sais pas ce que je vais faire”: les Néo-Écossais sont toujours aux prises avec des pannes de courant 11 jours après Fiona

Dix jours après que la tempête post-tropicale Fiona a soufflé sur la Nouvelle-Écosse, il y a encore des milliers de clients de Nova Scotia Power qui attendent de l’électricité et certains n’ont aucune idée de quand elle reviendra.

“Ils ne savent pas. Ils ont dit que ce serait mercredi dernier à 23 heures”, a déclaré Fred MacDonald, un résident de Little Harbour dans le comté de Pictou.

MacDonald a déclaré que lui et ses voisins étaient d’accord pour dire que Fiona était la pire tempête depuis “au moins 100 ans”. Il a beaucoup d’arbres autour de sa propriété et on estime que 75 à 80 sont tombés.

“Je vis sur l’eau et il n’y aurait qu’un ou deux arbres à terre, mais jamais à la hauteur de cela”, a-t-il déclaré.

Quelques arbres tombés ont bloqué sa voiture, mais il a déclaré que les voisins avaient pu l’aider à la libérer.

“Je ne sais pas ce que je vais faire”, a déclaré MacDonald. “Je vais devoir faire appel à un entrepreneur. Ça ne peut pas être juste deux gars et une scie à chaîne. C’est dévastateur.”

Fred MacDonald, un résident de Little Harbour, N.-É., est sans électricité depuis 10 jours et il ne sait pas quand elle reviendra. (Radio-Canada)

MacDonald a dit qu’il devait tout jeter dans son réfrigérateur. Il a dit qu’il était content d’avoir un baril de pluie pour recueillir l’eau afin qu’il puisse garder sa chasse d’eau.

“C’est la seule façon d’utiliser la salle de bain – il faut deux seaux à la fois pour tirer la chasse.”

MacDonald a déclaré que sa radio portable avait aidé, mais que les piles étaient récemment mortes. Il a dit que ne pas avoir de pouvoir, c’est s’isoler.

Don Wadden est bénévole au service d’incendie de Little Harbour. (Radio-Canada)

“C’est juste la solitude”, a-t-il dit.

Don Wadden, le chef des pompiers à la retraite du service d’incendie de Little Harbour, fait du bénévolat à la station pour aider les gens à traverser la panne de courant prolongée. Les résidents ont pu s’arrêter et prendre quelque chose à manger et à boire.

“Ils s’en sortent assez bien, je pense, pour tous les dégâts causés par le manque de puissance”, a déclaré Wadden.

Wadden a déclaré qu’ils nourrissaient 60 à 65 personnes par jour, et il a ajouté que certaines personnes s’arrêtaient tout au long de la journée pour s’abreuver.

“C’est comme ça, nous ne pouvons rien faire contre la météo”, a déclaré Wadden.

Wadden a déclaré qu’il y avait beaucoup de dégâts et de désordre à nettoyer, mais que des travaux étaient en cours pour le nettoyer. Il a dit que la communauté se réunissait pour essayer de s’entraider.

Greg MacDonald (à gauche) est capitaine à la caserne de pompiers de Blue Mountain dans le comté de Pictou, en Nouvelle-Écosse. Il effectue des vérifications de bien-être et livre de la nourriture aux personnes vulnérables de la communauté. Lundi, il s’est arrêté pour voir Nettie Fraser, 90 ans (à droite). (Erin Woolliscroft/CBC)

Greg MacDonald, capitaine au service d’incendie de Blue Mountain dans le comté de Pictou, en Nouvelle-Écosse, a effectué des vérifications communautaires alors que les gens passent 10 jours sans électricité.

“Nous avons dressé une liste de toutes les personnes âgées et des personnes vulnérables et nous avons préparé quelques repas et nous les avons livrés à la communauté”, a déclaré MacDonald.

“Beaucoup d’entre eux n’ont pas de membres de leur famille ou de membres de leur famille à proximité, nous pensons donc qu’il est de notre devoir d’aider notre communauté.”

‘Brûler le baril gourmet’

Brian Pace à Ecum Secum, en Nouvelle-Écosse, est également sans électricité depuis 10 jours et lave la vaisselle, les vêtements et se lave avec de l’eau de pluie.

Pace a transformé son baril de combustion en un four extérieur et l’a utilisé pour rôtir des légumes et cuire un gâteau au citron et aux graines de pavot. Il a partagé la nourriture qu’il a préparée avec ses voisins.

“C’est comme ça qu’il faut vivre une tempête, tu ne penses pas? Brûler le baril gourmet”, a déclaré Pace.