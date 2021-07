« Je ne reviendrai pas »: une gymnaste record prend une retraite émotionnelle après une huitième apparition aux Jeux olympiques avec l’Ouzbékistan à 46 ans

La grande gymnaste Chusovitina a concouru pour la première fois en gymnastique il y a près de 40 ans, devenant un membre clé de l’équipe soviétique qui a dominé la scène mondiale et remporté l’or aux Jeux olympiques de Barcelone en 1992 avec l’équipe unifiée peu après avoir eu 17 ans.

Née dans la ville ouzbèke de Boukhara, elle a dansé sur ‘Le Fantôme de l’Opéra’ tout en représentant son pays de naissance entre 1993 et ​​2005, puis est partie en Allemagne, où elle a reçu le soutien financier et l’encadrement de membres de l’équipe sportive et communautés médicales après avoir reçu un diagnostic de leucémie lymphoïde aiguë en 2002.

L’Ouzbékistan a libéré Chusovitina en 2003. Son incroyable palmarès de 32 médailles seniors majeures, dont l’argent aux Jeux olympiques de Pékin en 2008, n’a décidé qu’au début de prendre sa retraite et de se concentrer sur l’entraînement après une cinquième place à ses sixièmes Jeux olympiques, lorsqu’elle a participé à l’édition de Londres en 2012.

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Oksana Chusovitina- (@oksana2016)

Elle était la gymnaste la plus âgée à avoir participé aux Jeux lorsqu’elle s’est rendue à Rio à l’âge de 41 ans en 2016, après être revenue en Ouzbékistan en 2013.

Chusovitina est revenue dans la discipline du concours multiple depuis le saut pour les Jeux de Tokyo, qu’elle a atteint en obtenant l’une des dernières places de qualification pour sa nation.

S’adressant à ses « chers amis et à mes fans », Chusovitina a admis qu’il était « très difficile » de discuter de sa retraite, qu’elle s’attendait à ce qu’elle soit « beaucoup plus facile ».

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Oksana Chusovitina- (@oksana2016)

« Il y a eu des hauts et des bas » a-t-elle reconnu, alors que l’ancien champion olympique ukrainien des barres parallèles Oleg Verniaiev a répondu en appelant affectueusement le vétéran distingué « grand-mère ».

« Il y avait des larmes de joie et des larmes de chagrin, mais je ne le regrette pas une seule minute. Ma vie sportive a été formidable – et, plus important encore, je vous ai.

« Votre amour et votre soutien sont la richesse la plus inestimable de ma vie. Merci pour tout. »

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Oksana Chusovitina- (@oksana2016)

Chusovitina a déclaré qu’elle avait de nombreuses ambitions pour lesquelles elle souhaite maintenant consacrer du temps après avoir consacré des décennies à son sport.

Johnny Weir, double olympien et triple champion national des États-Unis, lui a dit : « Reine. Merci beaucoup pour l’inspiration. »

La gymnaste jamaïcaine Danusia Francis a ajouté pas moins de huit points d’exclamation en écrivant : « Une icône pour toujours. Quelle carrière. »

Voir cet article sur Instagram Un post partagé par Oksana Chusovitina- (@oksana2016)

L’ancienne championne du monde artistique russe Daria Spiridonova a fait l’éloge de Chusovitina, et la gymnaste allemande Sarah Voss l’a qualifiée de « véritable inspiration et mentor ».

L’ex-championne du monde ukrainienne Lilia Podkopayeva a écrit : « Vous êtes un exemple et un guide pour de nombreuses générations. Merci pour la joie et l’inspiration que nous avons ressenties en vous regardant. »

« Notre fierté, notre légende, notre tout », a ajouté un supporter adoré. « Merci pour tout.

« De telles personnes devraient être récompensées pour leur patriotisme et leur amour pour leur travail et leur pays. Je vous souhaite bonheur, santé et tout le meilleur. Nous avons tous pleuré avec vous. »