Je ne regarderai pas le retour de Holly à This Morning – c’est tout simplement trop dévastateur pour moi, dit Phillip Schofield

SHATTERED Phillip Schofield ne regardera pas le retour de Holly Willoughby à This Morning demain car ce sera trop dévastateur pour lui, disent ses amis.

Holly, 42 ans, devrait faire part aux téléspectateurs de sa tristesse face à la rupture télévisée avec Phil, 61 ans.

Louis Bois

Quelques jours après l’interview exclusive de Phillip Schofield avec The Sun, un ami dit maintenant qu’il ne regardera pas le retour de Holly Willoughby à This Morning[/caption] Dan Charity – Commandé par The Sun Pixel8000

Mais malgré le soutien et l’affection de Phillip pour son ancienne co-vedette, un ami a déclaré ce soir : « Il ne pouvait physiquement pas regarder – il n’est pas encore là.

« Même écouter le générique d’ouverture serait extrêmement déclenchant.

«Sa famille fait extrêmement attention à ne pas allumer la télévision lorsqu’il est dans la pièce pour s’assurer qu’il ne voit rien.

« Bien sûr, il est conscient que Holly est de retour à l’antenne aujourd’hui et il voulait absolument qu’elle brille et qu’elle la brise.

« Mais il ne pouvait physiquement pas regarder – il n’est pas encore là. »

Nervy Holly est revenue de vacances au Portugal ce week-end pour faire face aux caméras pour la première fois depuis l’éclatement du scandale Schofield.

Dans une déclaration spéciale au début de l’émission aujourd’hui, elle est sur le point de dire aux téléspectateurs sa tristesse face à la rupture à l’écran avec Phil.

Mais elle jurera que le programme de longue haleine doit continuer.

Phillip et Holly ont présenté le programme ensemble pendant 13 ans.

Elle sera accompagnée de Josie Gibson lors de sa première apparition dans This Morning après une pause de quinze jours.

Une source a déclaré: «Holly est naturellement nerveuse à ce sujet et est soutenue par This Morning.

« Parler de Phil et de ce qui s’est passé ne va pas être facile et les émotions sont vives.

« Holly est une professionnelle accomplie, mais ce sera sans doute l’une des choses les plus difficiles qu’elle ait jamais eu à faire dans sa carrière à la télévision. »

Des sources ont déclaré que Holly travaillait sur ce qu’elle voudrait dire depuis un certain temps.

L’initié a ajouté: « Le spectacle est préparé pour les larmes et Holly reçoit le soutien de l’équipe.

« Tout le monde la soutient et sait que c’est incroyablement difficile. »

Le Sun dimanche d’hier a révélé en exclusivité que Holly se préparait à faire une déclaration émotionnelle.

Une source a déclaré que Holly avait écrit ses mots avec soin et « sera sensible ».

Dans sa seule interview dans un journal depuis qu’il a quitté la série, Phil a raconté au Sun comment Holly et lui ne se parlaient plus après avoir avoué avoir menti sur sa liaison avec un jeune coureur.

Il a révélé qu’il lui avait envoyé un SMS s’excusant d’avoir menti avant que sa déclaration admettant ce qu’il avait fait ne soit rendue publique.

Les initiés ont déclaré que leur amitié, qui était tendue depuis un certain temps, était définitivement terminée.

Phil a déclaré au Sun la semaine dernière: « J’ai perdu mon meilleur ami.

« Holly ne savait pas (à propos de la romance). Et elle a été l’un des premiers textos que j’ai envoyé, pour dire : « Je suis tellement, tellement désolé de t’avoir menti ».

« Elle n’a pas répondu et je comprends aussi pourquoi elle n’a pas répondu. Donc voilà.

«Si quelqu’un relie Holly à cela de quelque manière que ce soit; c’est absolument, totalement faux.

«Je n’ai eu aucune querelle avec Holly. C’est ma soeur de télévision.

«Mais à juste titre, quand je suis au milieu d’une émission as *** avec mauvaise presse sur quelque chose où je n’ai rien fait de mal – en fait, j’ai tout fait correctement – ​​c’est une chasse aux sorcières.

«Et cela enlève cette (amitié).

« A juste titre, elle va prendre du recul et penser: » Je dois prendre du recul par rapport à cela « , et je le comprends parfaitement.

« Comme nous le voyons maintenant, c’est un jeu vicieux et la dernière chose que vous voulez, c’est que quelque chose vous colle à la peau.

«Cela devenait plus grand que les gens que nous avions dans la série. Je comprends que. »

Holly restera sur This Morning jusqu’à la mi-juillet, date à laquelle elle fera une pause pour les vacances d’été comme prévu.

Les initiés de l’émission ont révélé comment elle resterait sur une rotation de présentateurs jusqu’à ce qu’une décision soit prise à une date ultérieure concernant un remplaçant permanent pour Phil.

Les co-animateurs du vendredi, Alison Hammond et Dermot O’Leary, présenteront This Morning du lundi au jeudi en l’absence de Holly.

Phillip a quitté This Morning le samedi 20 mai. Le vendredi suivant, il a admis avoir menti et a révélé qu’il quittait ITV.

Une source de l’émission a déclaré: «Le départ de Phil a plongé l’émission dans le chaos et maintenant ils essaient à nouveau de stabiliser le navire.

«Holly travaillera avec des gens comme Josie, Rochelle Humes, Craig Doyle et Joel Dommett jusqu’en juillet, Alison et Dermot tenant le fort les vendredis.

« Quand elle fera une pause pour l’été, Alison et Dermot assumeront la part du lion des quarts de travail et comme ils l’ont fait au cours des quinze derniers jours, ils présenteront This Morning du lundi au vendredi.

« Il y a encore beaucoup de questions sans réponse sur l’avenir de l’émission et son format.

« Mais à l’avenir, tous ceux qui travaillent sur This Morning espèrent que ça se calmera. »

Mercredi, la patronne d’ITV, Carolyn McCall, sera interrogée par des députés au Parlement sur « l’approche du diffuseur en matière de protection et de traitement des plaintes ».

Elle a été invitée à prendre la parole au comité de la culture, des médias et du sport après avoir ordonné une enquête externe sur Phil et les allégations portées contre lui au cours de ses 21 années de travail sur This Morning.

Des stars telles que Holly, Dermot et l’ancien hôte Eamonn Holmes seront toutes invitées à faire des déclarations à un avocat indépendant.

Dans une lettre la semaine dernière, McCall a déclaré que le diffuseur soutenait le jeune homme qui avait eu une liaison avec Phil pendant qu’il travaillait sur l’émission.

Le diffuseur a également proposé une thérapie à Phil dans le cadre d’un programme de soutien.

Jane Mulcahy KC devrait commencer son enquête indépendante dans les prochains jours.

Dans notre interview, Phil a admis qu’il n’avait pas regardé un seul épisode de This Morning depuis son départ.

Cela signifiait qu’il n’avait pas vu l’hommage à l’écran légèrement guindé des présentateurs Alison Hammond et Dermot O’Leary.

Il a déclaré la semaine dernière: « Je ne peux pas le regarder – je ne suis pas sûr de pouvoir le revoir un jour. »

Louis Wood – Commandé par Le Soleil

Caractéristiques de Rex

Louis Wood – Commandé par Le Soleil