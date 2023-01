Je ne regarde pas mais les femmes m’envoient toujours des messages – ma femme réagit toujours de la même manière, dit SAS: Billy Billingham de Who Dares Wins

COMBATTRE des ennemis à travers le monde est un jeu d’enfant pour l’homme dur militaire Mark “Billy” Billingham par rapport à repousser l’armée d’admiratrices qui le regardent sur SAS: Who Dares Wins.

Il est juste de dire qu’il ne se vante pas de la beauté évidente de ses prédécesseurs Ant Middleton et Rudy Reyes.

Mais les traits robustes du nouvel instructeur en chef de l’émission lui ont valu tant de messages de femmes qu’il a dû appeler en renfort pour les repousser – sa femme, l’entrepreneure américaine Julie.

Billy, 57 ans, a déclaré: «Je reçois des gens qui envoient des messages fous. Merci, mais ma femme contrôle mon téléphone, donc si une femme m’envoie des messages, elle les filtrera.

« Je ne pense pas avoir l’apparence, mais j’ai définitivement l’expérience et les connaissances. C’est ce qui compte et c’est ce qui fait ce spectacle.

«Je suis aussi en meilleure forme que je ne l’ai jamais été, je suis revenu à l’époque où j’avais 21 ans en termes de forme physique.

«Je suis comme Billy, 21 ans, je botte des culs et je prends des noms. Je pense que je vais éviter le Botox, je vais vieillir avec grâce !

Billy, qui fait ses débuts en tant qu’instructeur en chef sur la série Channel 4 lors de son retour lundi, a servi pendant 20 ans dans le Special Air Service en tant que leader hautement décoré.

Après avoir quitté l’armée, il a utilisé ses compétences pour protéger la crème d’Hollywood, notamment Brad Pitt, Angelina Jolie, Sean Penn, Russell Crowe et Sir Michael Caine.

“Tout veut te tuer”

Il a rejoint l’émission la plus difficile à la télévision en 2016, pour se retrouver une fois de plus en arrière-plan en tant que personnel de soutien d’Ant, qui a été limogé par les patrons de l’émission, puis du marin américain Rudy.

Mais grâce à ses one-liners à la langue acide sur la série Channel 4, il est rapidement devenu un favori des fans.

Billy a déclaré à propos de sa promotion à la première place : « Je suis comme le parrain de SAS : Who Dares Wins.

“J’étais assez content de ne pas être le visage de l’émission. Tu veux un beau mec, Fourmi avec sa barbe, et tout ça.

«Eh bien, cette fois, ils ont décidé de faire sortir le vieil homme avant qu’il ne fasse ses valises et ne meure. Tirons le maximum du vieil homme avant qu’il ne s’effondre sur nous.

“Écoutez, c’était une progression naturelle d’entrer dans le rôle d’instructeur en chef. C’est parfaitement logique, car je suis celui qui a le plus d’expérience, pas seulement pour la jungle, mais en général.

“J’ai fait environ 30 ans dans l’armée, et dans la série, j’ai toujours dirigé de l’arrière.”

Billy est chargé de mettre les recrues à l’épreuve tandis que Jason “Foxy” Fox, Rudy et le nouveau venu Chris Oliver suivent son exemple.

Et maintenant qu’il est aux commandes, Billy n’a pas l’intention de se retirer.

Il a dit: «Je pense que je devrais rester en tant que chef. Je suppose que je vais rester, ça n’a pas de sens de continuer à rouler encore et encore.

« Sauf si je suis parti. Si je pars, alors il est probablement logique que Foxy entre dans le rôle.

Alors envisage-t-il d’arrêter de sitôt ?

“Non, je ne suis pas. Je partirai quand ils me jetteront par la porte.

Billy est l’ancien soldat le plus âgé du parcours et, grâce à une chirurgie spécialisée, il est dans la meilleure forme de sa vie.

Et il estime qu’il a encore ce qu’il faut pour affronter des hommes de moins de la moitié de son âge. Il a dit: «Est-ce que je me sens presque 60 ans? Suis-je gêné d’y arriver? Non. Je dirais que cet homme de 60 ans sera devant la plupart des jeunes de 20 ans sur n’importe quel défi que vous souhaitez relever.

« Je viens de subir une chirurgie des cellules souches sur mes genoux et ça marche. J’en suis vraiment impressionné.

«C’était juste une question de vieillir, vos os s’usent un peu et ce genre de choses. J’ai eu un petit problème au genou, des courbatures et des douleurs, et c’est réglé maintenant. Terminé.

« Je m’entraîne plus maintenant que je ne l’ai fait depuis longtemps.

“J’ai toujours été dans ma condition physique, mais le spectacle passe à un autre niveau chaque fois que nous le faisons.

« Vous ne pouvez pas vous permettre de vous asseoir sur vos lauriers, vous devez mettre votre argent là où se trouve votre bouche.

« Il faut être au top de sa forme car il n’y a rien que je demande aux recrues que je ne puisse faire moi-même. C’est un fait. Je mène de front, comme il se doit.

“Être dans l’émission est une excellente incitation pour moi à rester en forme.”

Billy, au centre, sur le tapis rouge avec Angelina en 2007 à Toronto

De retour pour sa huitième série, la série met à l’épreuve un autre lot de soldats en herbe.

Le parcours cette année est plus brutal que jamais car cette fois l’équipe affronte la sauvagerie de la jungle au Vietnam.

Et Billy, qui est devenu sergent-major à l’International Jungle Warfare and Tracking School à Brunei, était impatient de présenter à tout le monde son “terrain de jeu dangereux”.

Il explique que si les insectes et les plantes mortelles ne vous attrapent pas, la « pourriture de l’entrejambe » le fera.

Il a dit : « C’est l’enfer absolu. C’est désordonné. La jungle est un terrain de jeu dangereux. C’est mon terrain de jeu. Tout veut te tuer — c’est claustrophobe, tu te sens pris au piège. La chaleur est folle.

“Je me souviens encore de la première fois que je suis descendu de l’hélicoptère dans la jungle à l’âge de 17 ans. Je pensais que les moteurs avaient explosé à cause de la chaleur.

“La nuit, c’est toujours l’un des endroits les plus pétrifiants. Vous ne pouvez rien voir encore la jungle est vivante autour de vous.

« Je me souviens avoir presque tiré avec mon arme en pensant que nous étions attaqués. C’était une luciole.

« Je n’en avais jamais vu auparavant. On aurait dit que l’ennemi venait me tuer.

“L’ennemi, d’une certaine manière, est la chose la plus simple à gérer. Le pire, ce sont les sangsues et les tics. Ils vont pour tous les points faibles, les aisselles et l’aine. Croyez-moi quand je dis que j’en ai eu partout. Vous arrivez au point où il y a tellement de gens qui se régalent de vous que vous ne pouvez pas prendre la peine de vous en débarrasser.

« Vous attendez simplement qu’ils soient rassasiés et explosent, puis vous avez l’air d’être couvert de blessures par balle.

« Il y a aussi le pied des tranchées, vous êtes mouillé si longtemps que la peau de vos pieds pourrit.

« Mais il n’y a rien de pire que la pourriture de l’entrejambe. Si vous ne vous gardez pas propre et sec là-bas, c’est comme un pied de tranchée dans l’aine. C’est atroce. Personne ne veut la pourriture de l’entrejambe.

Il est juste de dire que Billy sait de quoi il parle.

Il a rejoint le régiment de parachutistes en 1983 et huit ans plus tard, il a passé la sélection SAS, rejoignant le 22e escadron SAS B en tant que spécialiste des troupes de montagne.

Atteignant le grade de sergent-major, Billy a été responsable de la formation, de la planification et de l’exécution d’opérations stratégiques au plus haut niveau dans le monde entier.

La reine lui a remis un MBE pour son service en tant que commandant au sol SAS pour les attentats terroristes de Londres en 2005 et pour avoir dirigé plusieurs sauvetages d’otages de renommée internationale.

Il est rejoint sur la nouvelle série par le dernier membre de l’équipe Chris Oliver, de Sunderland, qui a rejoint l’armée à 16 ans et a servi dans le Special Boat Service aux côtés de Foxy.

Et il sait exactement comment les nouvelles recrues se sentiront, car au cours de sa carrière militaire, c’est Billy qui a formé Chris, 40 ans, à la guerre dans la jungle.

La paire a également servi au combat ensemble. Mais contrairement au prince Harry, vous ne convaincrez pas Billy de donner des détails sur son expérience de première ligne.

Billy a déclaré: “Chris et moi étions dans les mêmes zones que nous nous soutenions, c’est tout ce que je dirai.

« Je ne veux pas dépasser les limites du côté opérationnel.

« Il vaut mieux ne pas en parler. Il n’est pas nécessaire de parler de comment, quand ou où votre expérience devrait se refléter dans vos actions.

« Je ne veux pas lui faire sauter la fumée, mais je dirai que Chris était l’un des soldats les plus talentueux que j’aie jamais vus dans la jungle.

« Sa maturité, son approche professionnelle, il a tout de suite écarté toutes les distractions, le bruit, la claustrophobie. Il vient de l’avoir.

Alors, qu’est-ce que le nouveau garçon apporte au spectacle?

Billy a ajouté: «Il a une énergie plus jeune qui nous garde sur nos orteils et nous fait bouger et c’est bien d’avoir.

« Il apporte une grande connaissance. Chris a beaucoup d’expérience. Pas seulement la jungle, mais en général.

“Se mettre sous les projecteurs comme ça est intimidant, mais pour être honnête, nous n’avons pas eu à lui donner autant de conseils. Il s’y est mis tout naturellement.

“Il va bien faire face à l’attention.”