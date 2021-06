Je ne quitterai pas le club comme ‘échec’

Eden Hazard a déclaré qu' »il ne m’est pas venu à l’esprit une seconde » de quitter le Real Madrid cet été après deux saisons de blessures au Bernabeu, insistant sur le fait que « je ne partirai pas de là comme un échec ».

Hazard a joué un rôle dans la victoire 3-0 de la Belgique sur la Russie lors de son match d’ouverture de groupe pour l’Euro 2020 samedi à Saint-Pétersbourg, sortant du banc après 72 minutes.

Il n’a commencé que deux matches avec le Real Madrid depuis janvier, le dernier étant une défaite 2-0 en demi-finale de la Ligue des champions contre Chelsea le 5 mai, après qu’une série de blessures musculaires a sévèrement limité son impact en 2020-21.

« Je ne suis moi-même que lorsque je peux m’amuser sur le terrain. Cela ne s’est pas produit au cours des deux dernières années à Madrid », a déclaré Hazard au Belge. Het Nieuwsblad. « Si vous avez une ou deux blessures, vous pouvez actionner l’interrupteur, vous récupérez pour revenir plus fort, mais si c’est cinq, six, sept, c’est beaucoup plus difficile mentalement. Mais je continue. »

La première saison du joueur de 30 ans au Bernabeu a été affectée par deux fractures de la cheville – la première en novembre 2019, avant une seconde qui a nécessité une intervention chirurgicale en mars 2020 – qui ne l’ont vu disputer que 16 matchs de Liga, marquant une fois.

La campagne 2020-21 a été tout aussi frustrante pour le milieu de terrain, car les blessures aux ischio-jambiers, aux mollets et aux cuisses ont empêché Hazard de trouver sa meilleure forme.

« Il ne m’est pas venu à l’esprit une seconde qu’il serait préférable que je parte », a déclaré Hazard. « Je ne partirai pas de là comme un échec. Je veux seulement montrer que je suis fait pour le Real Madrid. Les deux dernières années ont été difficiles, j’ai été à Madrid sans vraiment être à Madrid, vous savez… Nous avons joué dans un stade sans fans, et j’ai signé pour jouer dans un Bernabeu complet. »

Hazard a fait l’objet de critiques croissantes de la part des médias madrilènes, en particulier lorsqu’il a été photographié en train de rire et de plaisanter sur le terrain de Stamford Bridge avec les joueurs de Chelsea dans les instants qui ont suivi la défaite contre son ancien club.

« C’était mauvais, oui, » dit-il. « Quoi [Edouard] Mendy et [Kurt] Zouma a dit que ce n’était même pas drôle… S’il y avait un match que je voulais gagner, c’était contre mon ancien club Chelsea à Stamford Bridge. J’ai été surpris quand j’ai vu les images. J’ai reçu des appels téléphoniques [from Real Madrid teammates]. Mais honnêtement, c’est un bon groupe de joueurs, c’est l’une des raisons pour lesquelles je veux rester, l’ambiance est impressionnante. »

La campagne belge pour l’Euro 2020 se poursuivra avec des matchs de groupe contre le Danemark et la Finlande la semaine prochaine.

À son retour à Madrid plus tard cet été, Hazard rejoindra le nouvel entraîneur du Real Carlo Ancelotti, qui a fait l’éloge de l’attaquant lors de sa conférence de presse d’introduction au début du mois.

« C’est un joueur de haut niveau », a déclaré Ancelotti. « Il a eu des problèmes, la première saison, il a eu une blessure importante … cela pourrait être l’année pour lui d’atteindre son potentiel. »