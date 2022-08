Je ne prendrais pas de travail dans le cabinet Liz Truss, suggère Rishi Sunak

Rishi Sunak a suggéré qu’il refuserait un emploi dans un cabinet de Liz Truss s’il perdait la course à la direction des conservateurs – affirmant qu’il ne voudrait pas “finir” par être en désaccord avec un autre Premier ministre sur de “grandes choses”.

Le ministre des Affaires étrangères, qui reste le grand favori pour gagner la course et devenir le prochain Premier ministre, aurait désigné Sunak comme possible secrétaire à la Santé.

Interrogé sur BBC Radio 2 s’il accepterait le poste de secrétaire à la santé, Sunak a ri et a répondu: «Je ne suis pas concentré sur tout cela. J’essaie de gagner cette course en ce moment – je ne pense pas aux emplois.

Mais dans des remarques pointues, l’espoir a ajouté: «Vous devez vraiment être d’accord avec les grandes choses, car c’est difficile, comme je l’ai découvert, quand vous ne le faites pas. Et je ne voudrais pas me retrouver dans une situation comme celle-là à nouveau.

Sunak a également déclaré qu’il “ne sortirait pas du lit” s’il regardait les sondages successifs des membres conservateurs mettant fermement Truss sur la bonne voie pour entrer au n ° 10 début septembre.

“Si je passais tout mon temps à regarder les sondages ou à lire les journaux, je ne me lèverais probablement pas le matin pour faire toutes ces choses”, a-t-il déclaré à l’animatrice Vanessa Feltz.

Sunak a insisté sur le fait qu’il recevait un accueil “très chaleureux” pendant la campagne électorale, mais a admis que certains membres conservateurs restaient mécontents qu’il ait démissionné du gouvernement de Boris Johnson.

“Il y a un groupe de personnes, parmi nos membres et c’est compréhensible, qui sont mécontents que j’aie démissionné du gouvernement – et c’est assez juste”, a-t-il déclaré.

“C’est arrivé à un point où je ne pouvais pas rester”, a-t-il déclaré. « Vous ne pouvez pas avoir un Premier ministre et un chancelier sur des pages différentes en matière d’économie. En plus de cela, il y avait une question éthique… que j’ai eu du mal à défendre.

Truss aurait désigné Kwasi Kwarteng comme prochain chancelier, Suella Braverman comme secrétaire à l’intérieur et Jacob Rees-Mogg comme secrétaire de niveau si elle gagne. Sunak est considéré pour le poste de secrétaire à la santé, selon Les temps.

Mais Sunak comparant ses affrontements avec Johnson à sa rivalité actuelle avec Truss, déclarant lundi à BBC Radio 2 qu’il était “sur une page différente” de son rival à la direction.

Il a accusé Truss de « promettre la terre à tout le monde » alors qu’il appelait les membres conservateurs à examiner attentivement sa promesse de réductions d’impôts – arguant qu’ils pourraient alimenter l’inflation et ne rien faire pour aider les plus pauvres.

« Vous ne pouvez pas avoir votre gâteau et le manger », a-t-il dit. “Les plans de Liz promettent la terre à tout le monde … Je ne pense pas que la vie soit aussi simple et je pense que son plan risque de tout aggraver.”

Sunak a rejeté la suggestion selon laquelle sa stratégie de campagne, comparée à celle de Truss, n’était pas “politiquement avisée”, ajoutant: “C’est être honnête et pour le meilleur ou pour le pire, c’est ce que je vais faire.”

Parlant du NHS, l’ex-chancelier a déclaré que le pays pourrait être “confiant qu’on pouvait lui faire confiance” s’il devait gagner la course à la direction des conservateurs.

Sunak a défendu son plan d’infliger une amende de 10 £ aux gens pour des rendez-vous manqués avec leur médecin généraliste dans le cadre d’une «répression contre ceux qui abusent» du NHS.

“Je veux vraiment m’attaquer à ce problème de rendez-vous manqués”, a-t-il déclaré. “J’ai dit que je voulais être un peu plus dur à ce sujet – il ne s’agit pas de gagner de l’argent en facturant les gens pour des rendez-vous manqués, il s’agit simplement de changer la culture pour que les gens les annulent à l’avance.”

Il a ajouté: «Le NHS ne devrait pas annuler les rendez-vous à la dernière minute. Nous devons penser différemment et radicalement au NHS.