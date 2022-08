“Je ne prendrai jamais ma retraite…” – Serena Williams prétend continuer à s’impliquer dans le tennis

La légende à la retraite Serena Williams a indiqué qu’elle “aura toujours une sorte d’implication” dans le tennis alors qu’elle se prépare pour l’US Open, dans ce qui sera le dernier Grand Chelem de sa carrière.

La joueuse de 40 ans a remporté 23 titres majeurs en simple, tout en ajoutant 14 championnats en double au cours d’une brillante carrière, mais raccrochera sa raquette après avoir joué dans le tournoi qu’elle a remporté six fois, rapporte DPA. Elle a remporté le trophée de l’US Open pour la première fois en 1999, mais même après avoir passé plus de deux décennies au plus haut niveau du sport, Williams dit qu’elle continuera à être active dans le tennis.

A LIRE AUSSI: “Ne voyez pas une fin heureuse de Cendrillon pour Serena Williams”, déclare l’ancien joueur de tennis

“Je ne me retirerai jamais de quelque chose que j’aime absolument”, a déclaré l’Américaine à Meghan Markle sur le nouveau podcast Spotify de la duchesse.

“J’aurai toujours une sorte d’implication là-dedans. Peut-être pas professionnellement, mais je voudrai toujours être impliqué d’une manière ou d’une autre dans le tennis. Évidemment, j’ai pris ma retraite professionnelle, mais c’est aussi une évolution.

Williams a également décrit ses plans pour l’avenir, ajoutant: “Je veux vraiment agrandir ma famille, et vous savez que je l’ai reporté depuis si longtemps.

“En tant que femme, il n’y a que si longtemps que vous pouvez reporter cela et que d’autres personnes, d’autres hommes, peuvent continuer à jouer. Mon meilleur est d’être maman; Je pense que je peux vraiment bien faire ça.

A LIRE AUSSI : Un fan accusé d’avoir ‘700 verres’ par Nick Kyrgios entame une action en justice

La légende du tennis, John McEnroe, a fait l’éloge de Williams avant le tournoi de Flushing Meadows, commentant : « La façon dont elle bouge l’aiguille quand elle joue, c’est comme Tiger Woods et le golf.

«Vous pouvez regarder les réalisations; elle a les victoires en Grand Chelem. En dehors du terrain, je sais qu’elle a eu beaucoup de difficultés dans sa vie dont elle parle dans ses propres documentaires, mais elle est sortie de l’autre côté en tant qu’icône, superstar mondiale.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici