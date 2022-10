“Je ne pouvais presque pas y croire” – Shaw Local

CORTLAND – Vivian Rubicz n’est pas allée à l’événement de révélation du concours thématique du festival de la citrouille Sycamore parce qu’elle avait des entraînements de danse, mais quand sa mère s’est présentée tôt pour s’entraîner et a dit qu’elle devait y aller, elle savait que quelque chose se préparait.

La mère de Rubicz, Katie Rubicz, 40 ans, agent immobilier chez Hometown Realty Group et propriétaire de Shades Salon à Sycamore, a assisté à l’événement du 18 mai qui a nommé sa fille gagnante du concours thématique du festival de la citrouille Sycamore 2022.

“J’ai aussi été choqué. Je veux dire, je pensais que son idée de thème était merveilleuse, mais il y avait tellement d’entrées que c’était comme si j’étais tellement excitée et heureuse pour elle », a déclaré Katie Rubicz.

Katie Rubicz a été invitée à amener sa fille sur la pelouse du palais de justice du comté de DeKalb afin qu’elle puisse participer à la célébration, mais on lui a dit de ne rien révéler à sa fille.

“Ouais, c’était vraiment fou quand j’en ai entendu parler pour la première fois. Je ne pouvais presque pas y croire parce que j’étais à la danse, c’était vraiment fou », a déclaré Vivian, 11 ans, une élève de sixième à l’école catholique St. Mary à Sycamore. “Ma mère est venue me chercher et a dit que je devais y aller et quand je suis arrivé, tout le monde a commencé à applaudir.”

Vivian Rubicz a déclaré qu’elle avait proposé le thème “Wish Upon a Pumpkin” parce qu’elle pensait que ce serait “cool de voir ce que les gens feraient”.

“Peut-être un thème Disney ou similaire – parce que souhaiter sur une citrouille est un peu comme souhaiter sur une étoile”, a déclaré Vivian Rubicz, qui a également mentionné qu’elle était vraiment honorée, heureuse et reconnaissante d’être nommée gagnante du concours thématique.

Katie Rubicz a déclaré qu’elle était également ravie de voir comment les gens décoraient les citrouilles et les chars de parade conformément au thème créé par sa fille.

Katie Rubicz, avec son mari Michael Rubicz, a vécu dans la région de Sycamore pendant plus d’une décennie avant de déménager à Cortland avec leur fille Vivian et leur fils River. Ce temps passé dans la région a rendu l’expérience d’autant plus percutante, a déclaré Katie Rubicz.

« Je suis honorée que nous vivions dans cette région depuis si longtemps, c’est vraiment incroyable de voir son nom et d’en faire partie. C’est donc vraiment spécial », a déclaré Katie Rubicz.