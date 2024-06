« Je ne pouvais pas supporter Gary Neville »: Patrick Vieira retrouve Roy Keane et les stars de Man United avec lesquelles il s’est affronté dans le tunnel

Patrick Vieira s’est affronté avec les stars de Man United dans le tunnel de Highbury

L’ancien capitaine des Gunners a expliqué la véritable histoire de l’affrontement.

Patrick Vieira a révélé la vérité derrière sa célèbre dispute avec le joueur de Manchester United avant leur confrontation en Premier League avec Arsenal à Highbury en 2005.

Arsenal et United ont dominé les premières années de la Premier League après sa création en 1992, remportant 11 des 12 premiers titres à eux deux, faisant de chaque match entre les clubs un événement incontournable.

Mais il y avait du piquant supplémentaire lorsqu’ils se sont rencontrés en février 2005 après que United ait mis fin à la série de 49 matches sans défaite d’Arsenal en championnat plus tôt dans la saison, les Gunners étant mécontents du traitement réservé à leurs joueurs à Old Trafford.

Vieira a pris sur lui d’exprimer clairement ses sentiments avant le match retour à Highbury, alors qu’il s’est affronté avec Roy Keane dans le tunnel avant le coup d’envoi. Il a récemment retrouvé Keane et Gary Neville pour parler exactement de ce qui s’est passé cette nuit-là.

S’exprimant sur The Overlap, présenté par Pari du cielNeville a expliqué : « Le contexte est que nous nous échauffons avant le match et que je cours dans le tunnel de Highbury, et j’entends des bruits sourds derrière moi tout d’un coup, et Patrick crie mon nom, « Oi toi » , ou quelque chose comme ça.

Patrick Vieira (à gauche) et Roy Keane (à droite) se sont affrontés dans le tunnel de Highbury en 2005

Keane était furieux et a pointé son doigt vers Vieira alors que l’arbitre Graham Poll tentait de le calmer.

Vieira a admis qu’il avait déjà confronté Gary Neville (à droite) et qu’il ne pouvait pas le supporter

« Il a couru derrière moi dans le tunnel et m’a dit : « Vous ne frapperez pas nos putains de joueurs aujourd’hui », ou quelque chose comme ça. »

Vieira a répondu : « C’était prévu par moi. À cause des neuf années que j’ai passées à Arsenal, je ne t’aimais pas du tout. C’est vrai, je ne te supportais pas du tout [Gary Neville] parce que tu frappais tout le monde, et surtout Robert [Pires] quand il était là.

« Dans ce match, j’étais comme si je devais vous faire prendre conscience qu’aujourd’hui vous n’allez pas toucher Robert. Je savais que c’était le plan pour vous parce que vous avez lutté contre Robert.

« Ce jour-là, j’ai dû te dire de le laisser tranquille. Je sentais que tu étais exagéré contre lui. Robert était gentil, il était trop gentil pour se plaindre, et j’avais l’impression à ce moment-là que tu allais trop loin, c’était trop et c’était trop évident.

« Évidemment, parce que Manchester United contrôlait tous les arbitres, vous aviez tellement de pouvoir que vous étiez autorisé à faire ce que vous vouliez vraiment faire, alors je l’avais prévu dans mon esprit.

« Pendant l’échauffement, si je te voyais entrer dans le tunnel, je courrais après toi. Je t’ai vu courir, et j’ai juste couru derrière toi et je voulais te faire prendre conscience qu’aujourd’hui serait différent et que quelque chose qui n’arriverait pas.

Vieira a révélé qu’il s’en était pris à Neville car il était en colère contre le traitement qu’il avait réservé à Robert Pires.

Keane a été « agité » par les actions de Vieira et affirme qu’il a riposté car il n’était pas content que le Français ait choisi Neville.

Neville a ensuite révélé qu’il était retourné au vestiaire pour préparer le match et a raconté à certains de ses coéquipiers ce que Vieira lui avait dit, ce qui a conduit Keane à devenir « agité », donnant à Vieira un morceau de son esprit et pointant son doigt. » au capitaine des Gunners dans le tunnel alors qu’il lui disait « à bientôt là-bas » tandis que l’arbitre Graham Poll tentait de le calmer.

« Je suis sorti et je savais qu’il y avait du bruit », a déclaré Keane. « J’ai oublié mon brassard, c’est pour cela que j’ai dû remonter le tunnel.

« Quand je suis ressorti pour la deuxième fois, je savais que quelque chose s’était passé, et je me souviens de ce que tu avais dit. [Gary] me l’a dit précédemment.

«J’étais agité. Ce qui m’a énervé, c’est qu’il s’en est pris à Gary – vous vous en prenez à un, vous vous en prenez à nous tous.

Les esprits se sont enflammés dans le tunnel, et cela s’est répandu sur le terrain dans un match à indice d’octane élevé qui a produit six buts et a vu United réduit à 10 hommes.

Keane et Neville ont eu le dernier mot ce soir-là alors que United battait Arsenal 4-2 à Highbury.

Vieira a mis l’incident derrière lui pour donner l’avantage à Arsenal après seulement huit minutes, mais United a riposté 10 minutes plus tard grâce à Ryan Giggs.

Les hommes d’Arsène Wenger reprenaient l’avantage avant la mi-temps grâce à Dennis Bergkamp, ​​mais United renversait la situation après la pause avec deux buts en quatre minutes de Cristiano Ronaldo.

Les Diables Rouges ont fait expulser Mikael Silvestre à un peu plus de 20 minutes de la fin, mais l’équipe de Sir Alex Ferguson a tenu bon et a ensuite scellé une victoire 4-2 grâce à un but tardif de John O’Shea.

La défaite dommageable a mis fin aux espoirs d’Arsenal de défendre son titre alors que Chelsea a remporté le championnat avec 12 points d’avance sur Jose Mourinho, mais les Gunners ont terminé deuxièmes, six points d’avance sur United.

Gary Neville, Patrick Vieira et Roy Keane s’exprimaient sur The Overlap, présenté par Pari du ciel.