« Je ne pouvais pas revenir les mains vides, alors j’ai commencé à expérimenter le mouvement intentionnel de la caméra (ICM), bien qu’à contrecœur »

À propos de Benedict Brain (Crédit image : Marcus Hawkins) Benoît Cerveau est un photographe, journaliste et artiste basé au Royaume-Uni. Il est associé du Société royale de photographie et siège au comité consultatif sur les distinctions de la société. Il est également un ancien rédacteur en chef de Appareil photo numérique Magazine et auteur de Vous serez en mesure de prendre de superbes photos à la fin de ce livre.

Je tournais récemment avec Sigma Imaging dans le nord du Pays de Galles. Nous faisions un nouvel épisode de leur brillant Les meilleurs paysages de Grande-Bretagne série, que vous pouvez voir sur YouTube. J’adore prendre des photos dans le nord du Pays de Galles – c’est l’un de mes endroits préférés. Je suis également ambassadeur Sigma, ils m’ont donc demandé de les accompagner et de donner un aperçu des endroits où photographier.

L’un des éléments à prendre en compte lorsque vous photographiez dans le nord du Pays de Galles est la météo : il est juste de dire qu’elle peut être humide – parfois très humide – et imprévisible. Il n’était donc pas surprenant qu’il pleuve très fort avec des vents violents. Cela n’était ni propice à la création de paysages dans un style traditionnel, ni utile à la réalisation d’un film, et il est vite devenu évident que cette journée allait nécessiter des compromis créatifs.

Nous avions avorté toutes nos tentatives vers nos emplacements prévus et scruté nos différentes applications météo, à la recherche d’une percée dans les nuages ​​– même un sursis éphémère ferait l’affaire. Nous avons finalement trouvé une petite fenêtre de relative sécheresse à Anglesey. Même si les emplacements révisés n’avaient pas les sillons de montagne que nous espérions, nous avons dû mettre quelque chose en boîte.

À ce stade, nous nous retrouvons dans une petite forêt. Même avec la maigre pause de la météo implacable, j’atteignais une pause créative et je ne savais pas quoi faire. La lumière était au mieux plate mais je devais faire quelque chose. Je ne pouvais pas revenir les mains vides, alors j’ai fouillé profondément dans ma boîte à outils créative. Bientôt, j’ai commencé à expérimenter le mouvement intentionnel de la caméra (ICM), quoique à contrecœur.

Je ne suis pas un grand fan d’ICM. Bien sûr, cela peut paraître cool et avoir une ambiance impressionniste sophistiquée, mais je trouve cela un peu gadget. Même si certains photographes le font exceptionnellement bien, je pense que c’est une impasse créative. La technique ne vous mènera pas loin – parfois c’est assez loin et c’est très bien. Cependant, à ma grande surprise, j’ai trouvé mon mojo. Non seulement cela a ravivé mon enthousiasme, mais j’ai également aimé les résultats finaux et j’ai pensé qu’ils reflétaient généralement ce que je ressentais par rapport au lieu et à la journée.

