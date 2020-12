«Je ne pouvais pas me taire», dit-il. «Je fais cela parce que je crois en l’OMS et parce que je crois aux valeurs de l’OMS. L’un d’eux est l’intégrité. «

Zambon, le principal coordinateur de terrain de l’OMS pour l’Italie et ses régions pendant la pandémie, a été l’un des auteurs d’un rapport de l’OMS examinant comment l’Italie a répondu lorsqu’elle est devenue l’épicentre de l’épidémie européenne à la fin du mois de février. Le rapport visait à aider d’autres pays à se préparer à la propagation du virus dans le monde, mais a touché une corde sensible ici en notant que l’Italie est entrée dans la crise avec un plan pandémique dépassé et que sa réponse initiale était « improvisée, chaotique et créative. . «