« Je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que… »

« J’étais anxieux et terrifié pendant le tournage du film. Je ne pouvais pas m’empêcher de penser que Vishal (Bhardwaj) n’avait jamais vraiment voulu de moi pour ce rôle », a écrit Imran Khan en revisitant Matru Ki Bijlee Ka Mandola.

Le film de comédie noire satirique de 2013 Matru Ki Bijlee Ka Mandola, réalisé par Vishal Bhardwaj, mettait en vedette Pankaj Kapur, Anushka Sharma et Imran Khan dans les rôles principaux. En revisitant le film le lundi 18 septembre, Imran Khan a révélé qu’il n’avait jamais été le premier choix pour jouer Matru dans le film.

« Je n’ai jamais été censé être Matru. Le film a été lancé avec Ajay Devgn dans le rôle de Matru, mais il a choisi de se retirer avant que le tournage puisse commencer. Je profitais des succès consécutifs de Delhi Belly et MBKD (Mere Brother). Ki Dulhan), et sur le point de terminer le tournage d’EMAET (Ek Main Aur Ekk Tu) lorsque j’ai reçu l’appel ; Vishal Bhardwaj voulait me rencontrer ! J’étais ravi. Il m’a parlé de son projet passionnant, d’une histoire qu’il portait qui lui tient à cœur », a écrit l’acteur sur Instagram.

Parlant des thèmes sous-jacents du film et de sa préparation pour le rôle, il a ajouté : « C’était un film sur la cupidité, l’exploitation économique des agriculteurs et la menace d’un développement non réglementé. Cela m’a touché, mais j’étais hésitant ; Je devrais apprendre l’Haryanvi et être prêt à rouler en moins de trois mois ! Comment diable pouvais-je y parvenir ? Pour ce faire, j’ai déménagé à Delhi et j’ai commencé des ateliers intensifs avec le légendaire NK Sharma et certains de ses étudiants. Panditji, comme nous l’appelions affectueusement, a été la première personne à signaler la voix négative dans ma tête. « Tu n’écoutes que la voix qui te dit que tu ne vaux rien », m’a-t-il dit, « pourquoi manques-tu de respect aux milliers de voix qui disent qu’ils t’aiment ? ». J’ai écouté ses paroles, mais je ne les ai pas vraiment entendues. »

Imran a également partagé qu’il n’avait pas regardé le montage final du film lors de sa sortie. « J’étais anxieux et terrifié pendant le tournage du film. Je ne pouvais pas m’empêcher de penser que Vishal n’avait jamais vraiment voulu de moi pour ce rôle, que mon casting reposait davantage sur le budget que ma présence pouvait me permettre que sur la conviction du réalisateur. Et c’est ainsi qu’une fois le tournage terminé, j’ai fait demi-tour et j’ai couru, sans jamais regarder en arrière. Je n’ai même pas regardé le montage final du film une fois terminé », a-t-il poursuivi.





En conclusion de ses réflexions, Imran a écrit qu’il est « fier comme l’enfer » de Matru Ki Bijlee Ka Mandola : « Ayant un ton surréaliste et absurde, le film a été plutôt bien embrouillé à sa sortie… mais que puis-je dire, je » Je suis extrêmement fier de ce film. C’était une expérience audacieuse, une histoire qui devait absolument voir le jour, et je considère comme un privilège d’avoir fait partie de l’équipe qui l’a réalisé. PS. Je pourrais Je ne conduisais pas de moto quand je me suis inscrit, j’ai donc dû prendre des cours. J’ai appris à conduire la Bullet de Matru entre les plans pendant le tournage de la chanson Auntyji d’EMAET ! ».

