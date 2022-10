“Je ne pouvais pas gérer la pression”, déclare Thomas Dennerby après la défaite de l’Inde féminine U-17 contre les États-Unis

Après s’être rendues aux États-Unis lors de leur premier match de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, l’entraîneur Thomas Dennerby a estimé que les filles étaient un peu trop nerveuses en jouant dans le prestigieux tournoi et ont commis quelques erreurs en début de match qui ont coûté cher à l’Inde.

L’équipe indienne de football féminin a subi une défaite écrasante 0-8 contre les États-Unis lors de son premier match du Groupe A de la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2022 au stade Kalinga, mardi.

Melina Rebimbas (9′, 31′) a inscrit un doublé tandis que Charlotte Kohler (14′), Onyeka Gamero (24′), Gisele Thompson (38′), Ella Emri (52′), Taylor Suarez (58′ P) et Mia Bhuta (60′) s’est inscrit sur la feuille de match face à l’Inde.

« Je crois que les filles étaient un peu trop nerveuses devant les adversaires. C’était leur premier match de Coupe du monde — ils ne pouvaient pas supporter la pression. Il est très difficile de contrôler ses émotions à ce niveau et face à de tels rivaux », a-t-il déclaré.

“Nous avons affronté la meilleure équipe jusqu’à présent et c’était vraiment difficile pour nous. Nous n’étions pas assez confiants pour passer le ballon ou construire et ils ont fait quelques erreurs au début du match qui ont vraiment eu un impact sur notre performance », a ajouté Dennerby.

Le capitaine Astam Oraon a admis ce qui n’allait pas contre les États-Unis et a déclaré : “Oui, nous savons que nous n’étions pas assez bons devant eux, leur vitesse, leurs tactiques de pression élevées = – tout était si fort.”

“Nous avons beaucoup appris du jeu et travaillerons sur nos domaines où nous sommes plus faibles pour donner une meilleure performance lors de notre prochain match”, a-t-elle ajouté.

Lorsqu’on a demandé à l’entraîneur comment il motiverait les joueurs après la défaite, il a mentionné: «Le visage de l’entraîneur est aussi le visage du joueur. Je vais donc sourire et les soutenir du mieux que je peux. J’ai parlé aux filles dans le vestiaire et j’ai dit : “Les filles, le soleil va sortir de toute façon et nous aurons une nouvelle matinée”. Nous devons accepter la défaite et revenir encore plus forts.

