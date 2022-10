Je ne poserais jamais avec ma fille comme Heidi Klum… c’est mal et ça me met profondément mal à l’aise, dit Ulrika Jonsson

« Déployez vos filles, déployez vos filles. . . ”

C’est la bande originale de 2022.

Heidi Klum en sous-vêtements avec sa fille Lena me met mal à l’aise 1 crédit

Heidi rejoint une série de mamans mannequins et célébrités qui ont pris la décision stratégique d’exposer leurs filles

Un autre jour, un autre mannequin ou sleb sort sa fille pour la montrer.

Heidi Klum, 49 ans, n’est pas la première et elle ne sera pas la dernière car elle met beaucoup de monde mal à l’aise en posant en sous-vêtements avec sa jeune Leni de 18 ans, tout aussi légèrement vêtue.

Heidi rejoint une série de mamans mannequins et célébrités qui ont pris la décision stratégique d’exposer leurs filles – Cindy Crawford l’a fait avec Kaia; la délicieuse Kate Moss a posé avec sa fille modèle, Lila ; Yolanda Hadid adore montrer Gigi et Bella et même Gwynnie est connue pour afficher sa bien-aimée Apple. (Cela ressemble à un euphémisme. Ce n’est pas le cas.)

Tout est beau et beau, n’est-ce pas ?

Qui n’aime pas voir un joli portrait mère-fille et, mieux encore, croire que leur relation est florissante ?

Est-ce juste moi, ou est-ce maintenant devenu une chose déconcertante ?

Cela ressemble à une version bizarre et moderne de l’époque de Jane Austen, lorsque votre fille était exhibée et vantée – il s’agissait de montrer vos gènes tout en chuchotant secrètement et furtivement : “Regardez ce que j’ai fait.”

C’est comme si les filles étaient devenues la dernière marchandise à avoir et, en fait, à colporter.

J’ai deux filles, l’une est sur le point d’avoir 22 ans et l’autre 18 ans. Parfois, parfois, elles acceptent de figurer sur mon Instagram.

La plus jeune est absolument catégorique sur le fait que je n’utilise jamais de filtre en sa présence, ce qui est assez juste. Mais elle n’a pas 55 ans, comme sa mère.

Si je leur demandais de poser à côté de moi dans une séance photo de lingerie ou même, à Dieu ne plaise, de «jumeler» avec moi, je n’obtiendrais même pas de réponse, juste un regard noir qui dit «NON».

Ce n’est pas qu’ils ne sont pas fiers de moi, c’est plutôt qu’ils y verraient une « grimace totale ».

Ce sont des gens à part entière et ils détesteraient l’idée qu’ils roulent à mes trousses pour être reconnus, approuvés ou attirés l’attention. Ils préfèrent faire leur propre chemin dans la vie.

Ils ont, en de rares occasions, fait partie de mon travail télévisé, dans certaines histoires d’intérêt humain, mais l’idée de modéliser dans mes bibelots avec l’un d’eux nous ferait probablement tous atteindre un seau.

Je ne vois pas mes filles, non, aucun de mes enfants comme des marchandises. Ils sont leur propre peuple.

Cindy Crawford a tourné des campagnes avec sa fille modèle Kaia

Kate Moss a posé avec sa fille modèle, Lila Crédit : Getty

Kylie Jenner s’est mise à “jumeler” avec sa petite Stormi qui, à seulement quatre ans Crédit : Splash

Autrefois, ne l’oublions pas, les filles étaient vraiment des atouts à la recherche et avaient besoin de perspectives.

Qui peut oublier Mme Bennet dans Orgueil et préjugés, avec ses cinq filles qui s’inquiètent constamment des perspectives de mariage et qui établissent des dots pour ses filles ?

Aujourd’hui, vous pourriez vous tromper en pensant que les célébrités vantent leurs filles, les montrant au monde entier pour voir quelles belles créatures elles sont.

Cela ressemble inconfortablement à une sorte de publicité. Debout, exhibant et branchant leurs filles à la vue de tous.

Naturellement, ces slebs avec des filles adultes ont clairement pris une décision très consciente et éclairée de les utiliser comme leur dernier “accessoire”, mais

Je m’interroge sur ceux avec des filles plus jeunes. Les Kylie Jenners de ce monde. Elle s’est mise au «jumelage» avec sa petite Stormi qui, à seulement quatre ans, ne peut pas avoir été au courant d’une décision exécutive d’inclusion.

Essayer de correspondre avec votre fille me met profondément mal à l’aise. C’est comme essayer de faire ressembler l’enfant à vous ou peut-être, pire encore, vous faire ressembler à un enfant. En plus, ta fille est ta fille. Pas votre pote bezzie.

Mais pourrait-il y avoir aussi une odeur sous-jacente de mamans, comme Heidi – ou même Gwynnie – montrant leurs filles dans le but, en même temps, de laisser le monde voir à quel point elles ont l’air jeunes et jeunes en comparaison ?

Y a-t-il un indice de cette chose de vouloir que les gens pensent que vous ressemblez plus à des sœurs qu’à une mère et une fille ?

Certes, la plupart d’entre eux le font.

Mais, à la réflexion, peut-être que je devrais vraiment changer ma façon de penser.

Je devrais peut-être sauter dans le train en marche, car si je présentais davantage mes filles, je pourrais, comme à l’époque d’Austen, les marier à un homme ou à une femme avec de grandes perspectives.

Sauf que je viens de me rappeler que nous sommes en 2022 et qu’il est tout à fait possible pour les jeunes femmes de faire leur propre avenir, leur propre vie, de suivre leur propre chemin sans une mère ennuyeuse, insistante et parfois célèbre qui travaille dur comme RP.

Cela dit, si je pouvais m’en débarrasser, je pourrais être épargné par les appels hebdomadaires que je reçois à la Bank of Mum pour demander un peu d’argent supplémentaire.

Je vais le faire . . . ne le dites pas à mes filles.