“Je ne peux qu’être optimiste”, déclare Lula qui pourrait remporter les élections au Brésil, selon les derniers sondages

Les sondages brésiliens montrent que Luiz Inacio Lula da Silva a remporté l’élection au premier tour.

Il devance largement le président Jair Bolsonaro.

Un éventuel second tour de scrutin est prévu le 30 octobre.

L’ancien président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva détient une solide avance dans les sondages avant les élections de dimanche contre le président sortant Jair Bolsonaro, avec une chance de remporter la course au premier tour, selon de nouvelles enquêtes samedi.

L’élection la plus polarisée du Brésil depuis des décennies décidera du retour au pouvoir du dirigeant de gauche qui a passé du temps en prison pour corruption ou du populiste de droite qui a attaqué le système électoral et menacé de contester la défaite.

Deux sondages publiés samedi ont montré que Lula avait une majorité de votes valides, ce qui signifierait une victoire pure et simple, évitant un second tour meurtrier.

Le sondeur IPEC a montré que Lula remportait 51% des votes valides, à l’exclusion des bulletins blancs et nuls, et un sondage Datafolha a montré que le président populaire à deux mandats avait 50% des votes valides.

Les deux enquêtes, réalisées par certaines des équipes de sondage les plus établies du Brésil, avaient une marge d’erreur de deux points de pourcentage et ont montré à Lula un avantage de 14 points de pourcentage sur Bolsonaro.

Deux autres sondages publiés samedi par CNT/MDA et Genial/Quaest montraient Lula avec respectivement 48% et 49% de votes valides, dans la marge d’erreur d’une victoire pure et simple.

Si aucun des 11 candidats à la présidentielle n’obtient plus de 50 % des suffrages valables, les deux têtes de liste – presque certainement Lula et Bolsonaro – se rendraient au second tour le 30 octobre.

Lula a déclaré aux journalistes qu’il espérait terminer les élections dimanche :

Je ne peux qu’être optimiste. Il reste très peu à faire pour atteindre 50 % plus une voix.

Bolsonaro, un ancien capitaine de l’armée de 67 ans qui a passé près de trois décennies au Congrès à défendre son programme pro-armes, anti-gay et anti-avortement, a été propulsé au pouvoir en 2018 suite à une vague de réactions conservatrices contre le Parti des travailleurs de Lula. .

Il a clôturé sa campagne de réélection par des rassemblements de motos à Sao Paulo et dans l’État méridional de Santa Catarina.

Lula est monté dans une voiture ouverte, puis a marché avec des milliers de supporters enthousiastes qui se sont rendus dans le centre de Sao Paulo, impatients de le voir malgré la pluie battante. L’événement s’appelait la “Marche de la Victoire”.

Le Parti des travailleurs a organisé un rassemblement sur l’avenue Paulista du centre-ville de Sao Paulo dimanche soir pour célébrer la victoire de l’ancien dirigeant syndical de 76 ans, qui a cofondé le parti en 1980 et s’est présenté six fois sur son ticket présidentiel.

Luiz Inacio Lula da Silva, ancien président du Brésil et candidat présidentiel du Parti des travailleurs (PT) de gauche, salue ses partisans lors d’un rassemblement électoral à la veille de l’élection présidentielle, à Sao Paulo. AFP Miguel Schincarol, AFP

Le système de vote électronique du Brésil, que Bolsonaro a qualifié de vulnérable à la fraude sans fournir de preuves, permet à l’autorité électorale nationale (TSE) de comptabiliser rapidement les résultats quelques heures après la fermeture des bureaux de vote à 17h00 (20h00 GMT).

Le chef du TSE, le juge de la Cour suprême Alexandre de Moraes, a appelé les Brésiliens par Twitter à célébrer la démocratie du pays en se rendant aux urnes dans “la paix, la sécurité et l’harmonie, le respect et la liberté”.