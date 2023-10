« Je ne peux plus garder le silence » : la colère au Liban face à la guerre contre Gaza | Nouvelles de Gaza

Beyrouth, Liban – Des manifestants, brandissant des drapeaux des partis palestinien et libanais, ont lancé mercredi des pierres, des bouteilles d’eau et des pétards sur la barricade de sécurité construite sur la route menant à l’ambassade des États-Unis dans la banlieue nord de Beyrouth.

Les forces de sécurité ont répondu avec des gaz lacrymogènes qui ont repoussé les manifestants.

Surplombant la protestation depuis la périphérie, un Palestinien de 20 ans de Nahr el-Bared, un camp de réfugiés près de la ville de Tripoli au nord du Liban, s’est frotté les yeux. Il revenait tout juste du front de la manifestation.

« Je voulais entrer et « Kharreb el-dineh » », a-t-il déclaré, utilisant une expression qui signifie « causer des ravages » mais qui se traduit littéralement par « détruire le monde ».

« Je suis venu manifester ici parce que l’Amérique soutient Israël », a-t-il déclaré.

Techniquement en guerre, le Liban et Israël n’entretiennent aucune relation diplomatique. Au lieu de cela, des milliers de manifestants se sont rassemblés mercredi devant l’ambassade américaine, appelant à la fin des hostilités alors qu’une potentielle invasion terrestre israélienne se profile sur Gaza.

Les manifestants ont brandi des drapeaux de partis palestiniens et libanais, notamment celui du Hezbollah, qui avait appelé à « une journée de colère sans précédent » avant la manifestation.

Les manifestants se sont déplacés en bus, en voiture et en scooter, et sont venus de tout le Liban pour exprimer leur colère face à ce qu’ils considèrent comme le soutien sans faille de Washington à Israël et à ses crimes de guerre à Gaza.

Les États-Unis envoient 3,8 milliards de dollars d’aide militaire annuelle à Israël et ont toujours soutenu leur allié au Moyen-Orient, quel que soit le parti politique à la Maison Blanche.

L’indignation était palpable parmi les manifestants mercredi, au lendemain d’une explosion à l’hôpital arabe al-Ahli à Gaza, qui a tué environ 500 personnes.

Le président américain Joe Biden a déclaré qu’il pensait que l’attaque avait été « menée par l’autre équipe », lors d’une réunion face-à-face avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lors d’un voyage éclair en Israël.

Plus de 3 300 personnes, dont un tiers d’enfants, sont mortes des bombardements israéliens depuis le 7 octobre, lorsqu’une attaque du Hamas contre le sud d’Israël a fait environ 1 400 morts.

Mais de nombreux manifestants ont déclaré que leur fureur ne concernait pas uniquement l’attaque de l’hôpital al-Ahli.

« Nous sommes là pour hier [‘s attack] mais aussi pour les années précédentes », a déclaré Ahmad, 43 ans, du camp de réfugiés palestiniens de Burj el-Barajneh, à Al Jazeera.

« Tuez le Hamas, mais ne tuez pas de civils », a déclaré Ahmad, assis sur son scooter motorisé décoré d’un drapeau palestinien avec ses deux fils.

« Si un étranger frappe un chien, il s’adresse au tribunal international, mais quand [Israelis attack Palestinians]rien ne se passe », a-t-il ajouté.

« Partout où ils manifesteront contre l’Amérique, je serai là »

Le sentiment d’indignité des manifestants survient alors que les Palestiniens ont le sentiment que la communauté internationale a ignoré leurs souffrances et que les responsables du gouvernement israélien ont utilisé un langage déshumanisant, qualifiant le peuple palestinien d’« animaux humains » et d’« enfants des ténèbres ».

Pendant qu’Ahmad parlait, des manifestants portant des keffiehs à motifs palestiniens étaient assis au sommet de la barricade construite par les forces de sécurité pour empêcher les manifestants de s’approcher de l’ambassade américaine, dans la ville d’Awkar, au nord du pays.

Certains ont lancé des pierres ou des bouteilles d’eau par-dessus la clôture sur les forces de sécurité libanaises, qui ont à leur tour répondu avec des canons à eau et des vagues de gaz lacrymogènes.

Il y a environ 210 000 réfugiés palestiniens au Liban, selon l’UNICEF. La plupart vivent entre les quelques camps de réfugiés du pays parce qu’ils n’ont pas le droit de posséder de propriété et d’accéder à l’éducation formelle ou d’occuper de nombreux emplois au Liban.

Le soutien à la cause palestinienne vient traditionnellement de la gauche libanaise, qui a combattu aux côtés des groupes palestiniens pendant la guerre civile au Liban. Aujourd’hui, des groupes comme le Hezbollah et leurs alliés, le mouvement Amal, le Parti social-nationaliste syrien et le Parti communiste libanais soutiennent rhétoriquement la cause palestinienne, mais ont peu fait sur le plan législatif pour aider les réfugiés vivant dans des situations désastreuses au Liban.

Les drapeaux de ces partis politiques libanais ont été agités à côté du drapeau palestinien lors de la manifestation où certains participants n’étaient ni Palestiniens ni soutenant publiquement un parti.

« Je suis un maronite libanais et ils ont bombardé un hôpital chrétien », a déclaré un homme de 40 ans se présentant comme Abou Elias el-Hajj depuis la périphérie de la manifestation.

« Partout où ils protesteront contre l’Amérique, je serai là », a-t-il déclaré.

À côté de lui se tenait Elias Sebali, 35 ans.

« Ce qui s’est passé hier pourrait se produire demain contre les chrétiens du Liban », a-t-il déclaré.

Ces deux hommes étaient des habitants de la région, mais tous les habitants des environs n’étaient pas favorables à la manifestation.

Eliane, 33 ans, a fermé sa supérette juste en bas de la rue d’où la barricade avait été érigée mercredi. Alors que la manifestation commençait, elle s’est assise sur le trottoir devant son magasin, fumant une pipe à eau.

« S’ils veulent se battre, nous sommes avec eux, mais ce n’est ni le bon moment ni le bon endroit », a-t-elle déclaré, ajoutant que quelques manifestants avaient causé des dégâts matériels et effrayé les employés d’entreprises locales lors d’une manifestation la nuit précédente.

« Ils ont une juste cause, mais ce n’est pas une manière intelligente d’agir », a-t-elle ajouté.

« Avant même d’avoir vécu, ils sont morts »

Des manifestations ont eu lieu mercredi dans d’autres régions du Liban, notamment près de l’ambassade d’Allemagne et à Haret Hreik, dans la banlieue sud de Beyrouth. Sur la route menant à l’ambassade d’Allemagne à Dekouané, au nord de Beyrouth, quelques dizaines de personnes se sont rassemblées au début de la manifestation.

Contrairement à l’ambassade américaine, aucun drapeau de parti n’était présent. Certains ont déclaré qu’ils étaient venus parce qu’ils ne voulaient pas assister à une manifestation avec le Hezbollah et leurs alliés libanais, mais qu’ils voulaient néanmoins exprimer leur opposition au meurtre de civils palestiniens par Israël.

« Il ne s’agit pas de l’ambassade d’Allemagne en soi », a déclaré Mohammad, 52 ans, de Beyrouth. « Il s’agit de défendre ce qui est juste. Quand des femmes enceintes et des enfants sont tués, on ne peut plus garder le silence.»

D’autres manifestants ont déclaré que le soutien indéfectible de l’ambassade d’Allemagne à Israël avait attiré leur attention, un chant lancé par des manifestants la qualifiant d’« ambassade sioniste ».

De nombreuses personnes présentes ont appelé à la fin de l’occupation des territoires palestiniens par Israël et à ce que des groupes de défense des droits internationaux comme Amnesty International appellent l’apartheid envers les Palestiniens. L’appel le plus fréquent des manifestants était cependant d’arrêter les massacres à Gaza.

Cet appel a touché plus près de chez certains participants.

« Ma famille est en vie en ce moment, c’est tout ce que je peux dire », a déclaré Zainab, 26 ans, originaire de Gaza et étudiant les droits de l’homme et la démocratie à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth.

Un refrain commun parmi les manifestants était à quel point ils se sentaient impuissants.

Alors que les manifestants exprimaient leur colère contre la barricade bloquant la route menant à l’ambassade américaine, une unité de policiers libanais se tenait à proximité au cas où ils auraient besoin d’intervenir.

Ce qui se passe est normal, a déclaré à Al Jazeera un officier se tenant près de l’endroit où la foule attaquait la barricade. Les manifestants cherchaient un moyen d’exprimer leur impuissance et leur frustration.

« Je ne peux rien faire », a déclaré NajIa el-Hassan, 38 ans, ajoutant qu’en tant que mère, voir la mort d’enfants à la télévision l’avait poussée à assister à la manifestation.

« Avant même de vivre, ils sont morts », a-t-elle déclaré.