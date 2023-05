Je ne peux pas trouver de travail à cause de mes tatouages ​​sur tout le corps… mais je m’en fiche et voici pourquoi

UNE FEMME a affirmé qu’elle ne pouvait pas trouver de travail parce que son corps était couvert de tatouages ​​- mais elle dit qu’elle s’en fiche.

Le TikToker connu sous le nom de « Trinity Eclectic » s’est rendu sur la plateforme de médias sociaux pour expliquer les choses à ses 180 000 abonnés.

« Trinity Eclectic » a montré ses nombreux tatouages ​​​​à ses fans 1 crédit

Au début du court clip, on peut la voir assise sur le sol portant un t-shirt noir coupé avec ses tatouages ​​exposés qui couvrent ses bras et la plupart de ses jambes.

Elle en a même un sur le front avec une étoile sur la joue.

La voix off du film dit : « Que faites-vous dans la vie ? »

Il dit alors : « Je ne travaille pas. »

La voix off ajoute ensuite : « Alors que fais-tu pendant la journée ? » la réponse étant « rien ».

La question de suivi est : « Tu ne veux pas travailler ? » la réponse étant un simple « non ».

Le clip de Trinity a reçu plus de 100 commentaires avec des opinions fortement divisées.

Une personne a écrit : « Prend les impôts des gens. L’emploieriez-vous ?

Un autre commentateur a dit : « La folie vient de différentes manières.

Cependant, certains l’ont soutenue avec un ajout: « En d’autres termes, le rêve de tout le monde. »

Et un quatrième a ajouté: «Magnifique dame. J’adore tes tatouages.

Plus tôt ce mois-ci, une mère de sept enfants au visage couvert de tatouages ​​a déclaré que personne ne lui donnerait de travail et qu’elle était traitée injustement.

Melissa Sloan, 46 ans, est recouverte de la tête aux pieds d’encre colorée – y compris des lapins Playboy, les jumeaux Kray et des feuilles de marijuana dessinées – mais pense que les employeurs supposent à tort qu’elle ne serait pas professionnelle.

Alors qu’en février, une femme tatouée sur le visage a déclaré qu’on lui disait constamment que cela l’empêcherait de trouver un emploi.

Sophia Karisma qui passe par s0phiawiddah0ss a un petit tatouage en forme de cœur sur sa joue.

Ailleurs, une femme fortement tatouée a révélé ce qu’elle portait au bureau pour empêcher ses encres de se montrer.

Elle s’est rendue sur sa page Mrs Inked UK TikTok pour partager une vidéo d’elle-même dans son travail – un chemisier à manches longues H&M, un pantalon olive également de H&M et des bottes New Look.