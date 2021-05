«  Je ne peux pas tolérer l’ingérence extérieure  »: un porte-parole déclare que Pékin est préoccupé par les discours des États-Unis et de la Corée du Sud sur la stabilité de Taiwan

Lors d’un point de presse régulier lundi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Zhao Lijian a réitéré le statut de Taiwan en tant que partie de la Chine et a appelé les autres nations à ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de Pékin.

« Je ne peux pas tolérer l’ingérence extérieure … La question de Taiwan est purement des affaires intérieures chinoises … l’ingérence de forces extérieures est inacceptable », Déclara Zhao. Il a ajouté que «Les pays concernés doivent être prudents dans leurs paroles et leurs actions sur la question de Taiwan et ne doivent pas jouer avec le feu.»

Zhao a déclaré que l’ordre international ne peut être déterminé par un petit nombre de pays et qu’il s’oppose à l’établissement d’alliances occidentales contre certaines nations.

Les commentaires du porte-parole font suite à une déclaration conjointe du président américain Joe Biden et du président sud-coréen Moon Jae-in à la suite d’un sommet le 21 mai. Dans une déclaration commune, les deux pays ont souligné la nécessité de paix et de stabilité à Taiwan et dans les voies navigables environnantes.

La déclaration a également abordé des questions relatives à la mer de Chine méridionale, dont la Chine revendique la quasi-totalité des eaux contestées. «Nous sommes déterminés à maintenir la paix et la stabilité dans la mer de Chine méridionale et ailleurs, le respect du commerce légal et non perturbé, et le respect du droit international, y compris la liberté de navigation et d’aviation.»

Pékin s’oppose également aux navires de guerre américains naviguant dans le détroit de Taiwan. Il soutient que Taiwan fait partie de la Chine et a fréquemment appelé d’autres nations à cesser de faire des commentaires susceptibles de faire progresser l’indépendance de Taipei.

