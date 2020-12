Le marchand de vin Simon Taylor dit qu’il a du mal à importer du vin du continent

Simon Taylor avait prévu de stocker du vin avant la fin du mois au cas où les prix augmenteraient lorsque le Royaume-Uni cesserait de négocier selon les règles de l’UE.

Le marchand de vin dit qu’il ne peut plus le faire maintenant, car tant d’entreprises avaient la même idée.

Les transporteurs sont réservés, ce qui ne lui laisse aucun moyen de le ramener au Royaume-Uni avant le 31 décembre.

La chaîne de vins Majestic, par exemple, a deux millions de bouteilles de vin de plus en stock qu’à la même époque l’année dernière, pour se prémunir contre d’éventuelles perturbations.

« Je ne peux pratiquement pas faire sortir le vin d’Espagne ou d’Italie avant que les volets ne tombent le 31 décembre », a déclaré M. Taylor, propriétaire de Stone, Vine & Sun.

« D’énormes volumes de vin sont expédiés hors d’Europe. Il s’agit potentiellement d’économiser énormément d’argent », a-t-il ajouté.

Problèmes de non-accord

On craint que si un accord commercial ne peut être conclu, le coût des marchandises importées de l’UE augmente – et cela pourrait signifier un vin plus cher.

Et les discussions sur un éventuel accord commercial entre le Royaume-Uni et l’UE restent dans une impasse. Jeudi, le Premier ministre Boris Johnson a déclaré qu’il y avait une « forte possibilité » d’absence d’accord commercial avec l’UE.

M. Taylor a déclaré qu’il s’attend à une augmentation des prix du vin, même si le Royaume-Uni conclut un accord avec Bruxelles.

« Je crois comprendre qu’il va y avoir une taxe à l’importation au Royaume-Uni comprise entre 7 et 13 pence par bouteille. Il y aura des frais administratifs de la part de nos fournisseurs de 6 à 8 pence la bouteille. Nous sommes amenés à croire que c’est ce qui se passe si nous avons un accord », dit-il.

« Si nous n’avons pas d’accord, il y aura d’autres tarifs. »

M. Taylor a déclaré: « J’ai passé des commandes dont je n’ai en fait pas besoin maintenant. Mais je dois avoir le vin ici. Janvier pourrait être beaucoup plus chaotique. Je ne pense tout simplement pas que les douaniers seront en mesure de faire face. . «

« Nous ne savons toujours pas à quoi nous devons faire face. Comment peuvent-ils être formés quand nous ne savons pas quelles seront les directives? C’est une pagaille. »

Les entreprises se sont plaints des retards à Felixstowe

Chaos des ports

Indépendamment du fait qu’un accord soit conclu ou non, les ports sont confrontés à des « perturbations importantes » au début de l’année prochaine, selon un comité de la Chambre des Lords.

L’histoire continue

Le sous-comité des marchandises de l’UE a écrit au secrétaire du Cabinet Michael Gove pour l’avertir que les dispositions nécessaires « qui doivent être en place à temps pour éviter ou atténuer des perturbations importantes … ne sont pas en place ».

« Notre commission est très sceptique quant au fait que l’infrastructure douanière physique nécessaire, tant dans les ports qu’à l’intérieur des terres, sera prête », a déclaré la présidente du comité, la baronne Verma.

« Le gouvernement ne s’est pas suffisamment préparé aux réalités du transport de marchandises à travers la Manche. Il a été trop optimiste et cela s’est traduit par des plans d’urgence faibles et non développés à tous les niveaux », a déclaré le pair conservateur.

Brexit – Les bases

Le Brexit s’est produit mais les règles n’ont pas changé d’un coup: Le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne le 31 janvier 2020, mais les dirigeants ont eu besoin de temps pour négocier un accord à vie par la suite – ils ont eu 11 mois.

Des discussions ont lieu: Le Royaume-Uni et l’UE ont jusqu’au 31 décembre 2020 pour convenir d’un accord commercial ainsi que d’autres choses, telles que les droits de pêche.

S’il n’y a pas d’accord: Des contrôles aux frontières et des taxes seront introduits pour les marchandises voyageant entre le Royaume-Uni et l’UE. Mais accord ou pas d’accord, nous verrons toujours des changements.

Frappe du coronavirus

Même sans les problèmes du Brexit avec les systèmes informatiques qui sont encore en cours de test et la perspective de longues files d’attente de camions dans les ports, le commerce mondial est sous le choc de la crise des coronavirus.

Différents verrouillages et restrictions ont entraîné des problèmes logistiques et des retards continus.

Les chaînes d’approvisionnement du monde entier ont été affectées par la pandémie, et les ports d’Europe et d’Amérique du Nord ont du mal à faire face à une flambée des importations après que les verrouillages ont interrompu l’activité économique au début de la crise des coronavirus.

Les entreprises du Royaume-Uni se plaignent des difficultés persistantes à s’approvisionner via les principaux ports britanniques de Felixstowe et de Southampton.

Depuis des semaines, Felixstowe, qui est le port à conteneurs le plus achalandé du Royaume-Uni, lutte contre les goulots d’étranglement qui ont poussé certaines compagnies maritimes internationales à contourner complètement le Royaume-Uni.

Le constructeur automobile japonais Honda a temporairement arrêté la production de son usine de Swindon car les retards portuaires retardent les importations de pièces. La société a déclaré qu’elle envisageait de reprendre la production lundi.

Rééquilibrer?

Un cadre supérieur de la plus grande société de transport maritime au monde Maersk a déclaré à la BBC que les retards dans les ports pourraient durer jusqu’en mai 2021.

« Je ne serais pas surpris si nous voyions le courant [situation] continuer pendant la majeure partie du premier trimestre, puis une normalisation progressive », a déclaré Mikael Jensen, vice-président senior de Maersk et responsable du transport maritime mondial.

« Mais est-ce que ça se normalise au début du mois de mars ou seulement en mai? Je ne le prédirais pas. »

Il a déclaré à Radio 5 Live que la situation se poursuivrait au moins jusqu’au Nouvel An chinois à la mi-février, en raison des arriérés de marchandises commandées en Asie qui ne peuvent pas être expédiées.

Bannière de la boîte Brexit