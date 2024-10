« Je ne peux pas sortir d’un immeuble sans chanter cette chanson »

« Love Is All Around était une toute petite chanson bizarre, de la même manière que la chanson de Bryan Adams et celle de Whitney Houston », a-t-il déclaré. Après-midi sur BBC Radio Scotland.

Love Is All Around est membre d’un très petit club de tubes qui ont monopolisé les charts dans les années 1990 au point que beaucoup ne pouvaient plus les écouter.

Marti Pellow fête les 30 ans de Love Is All Around avec une tournée l’année prochaine

Il a déclaré : « C’est une chanson qui est restée dans les charts pendant un temps énorme.

« Au fil du temps, le pendule oscille avec lui, mais quand je rencontre des gens, ils disent qu’ils sont tombés amoureux de cette chanson, que leur fils est né avec cette chanson.

« Et c’est de la super musique pop. Donc pour moi, je l’aime toujours.

« Je ne pense pas que je sortirais d’un bâtiment ou d’une salle sans chanter cette chanson. »

Les chansons que les gens aimaient – puis aimaient détester, comme I Do It For You d’Adams (Everything I Do) et I Will Always Love You de Houston, étaient attachées aux films à succès de l’époque.

Wet Wet Wet a été approché pour enregistrer une chanson pour Four Weddings And A Funeral de Richard Curtis.

Ils ont refusé les reprises de I Will Survive de Gloria Gaynor et Can’t Smile Without You de Barry Manilow, optant pour le hit des Troggs.

Pellow, aujourd’hui âgé de 59 ans, se souvient de la première fois qu’il a entendu cette mélodie.