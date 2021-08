« Je ne peux pas prendre le risque »: la deuxième star féminine de l’athlétisme jure de ne pas retourner en Biélorussie parce qu’elle craint de perdre sa liberté et sa vie

La concurrente des Jeux olympiques de Londres 2012 Maksimava a déclaré qu’elle se sentait beaucoup plus en sécurité en Allemagne que son pays d’origine, révélant qu’elle n’avait pas reçu de médecin lorsqu’elle avait besoin d’une expertise et qu’elle avait été inutilement envoyée chez un psychologue lorsque ses résultats ont glissé.

Il y a des échos de la prétendue expérience de Timanovskaya dans le récit de Maksimava, la spécialiste du 200 m affirmant qu’elle a eu un échange déconcertant avec un psychologue avant que l’équipe biélorusse à Tokyo ne tente apparemment de faire pression sur elle pour qu’elle soit rapatriée.

S’adressant à la Fondation biélorusse de solidarité sportive, qui vise à aider les athlètes arrêtés et soumis à la répression à la suite de manifestations pacifiques et qui a apporté son soutien à Timanovskaya depuis sa sortie brutale des Jeux, Maksimava a expliqué : « Après tout ce qui s’est passé, je n’ai pas l’intention de retourner en Biélorussie. J’ai une petite fille, je ne peux pas prendre le risque.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Yana Maksimova-Krauchanka🤍❤️🤍 (@_maksimava_yana)

« Je fais partie de ces personnes qui ne peuvent pas garder le silence. Quand je vivais et m’entraînais en Biélorussie, toute la situation ne m’a pas laissé partir. Pendant tout ce temps, risquant tout, j’ai continué à faire quelque chose. »

L’Allemagne est une destination potentielle pour Timanovskaya, bien qu’on s’attende à ce qu’elle obtienne un visa humanitaire en Pologne sous peu.

« En Allemagne maintenant, je peux respirer profondément et bien dormir », Maksimava a parlé de son pays d’adoption avec son mari Andrey Krauchanka.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Yana Maksimova-Krauchanka🤍❤️🤍 (@_maksimava_yana)

« Quant au sport : tout ce temps j’ai progressé et, bien sûr, je veux continuer ma carrière sportive.

« Je crois toujours en moi et je veux vraiment que quelqu’un m’aide dans ma préparation, car en Biélorussie, je n’avais pas de médecin qui pourrait même me conseiller sur la façon de récupérer ou sur les vitamines à prendre, ni de massothérapeute.

« Pendant 16 ans, j’ai concouru pour l’équipe nationale, qui ne se souciait pas de moi. Lorsque mes résultats ont chuté, j’ai été envoyé chez un psychologue, bien que je sois un athlète très fort et toute notre direction le sait, mais personne n’a pu pour m’aider à atteindre les hauteurs désirées. »

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Yana Maksimova-Krauchanka🤍❤️🤍 (@_maksimava_yana)

L’ancienne médaillée junior et médaillée des Championnats d’Europe en salle, âgée de 32 ans, a publié une photo d’elle et de sa fille au bord d’un lac sur les réseaux sociaux et a écrit : « En pensant et en réfléchissant longtemps, nous avons décidé de ne pas retourner en Biélorussie.

« À notre grand regret, vous pouvez maintenant perdre non seulement la liberté, mais aussi perdre la vie.

« Ici, il y a une opportunité de respirer profondément et de faire partie de ceux qui se battent pour la liberté de leur peuple, de leurs amis, de leurs proches et de leurs amis. Nous allons certainement gagner.

« J’espère vraiment que ma carrière sportive se poursuivra et que j’aurai l’opportunité de m’entraîner, de performer et de me préparer pour les prochains Jeux Olympiques. »

L’entraîneur national de handball Konstantin Yakovlev, qui aurait été arrêté et détenu après avoir participé à des manifestations pacifiques et commenté la dernière élection présidentielle en Biélorussie, a également quitté le pays pour l’Ukraine à la suite des événements impliquant Timanovskaya, selon Nasha Niva.