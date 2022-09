NAIROBI, Kenya (AP) – En prenant le trône en 1952, la reine Elizabeth II a hérité de millions de sujets à travers le monde, dont beaucoup ne le voulaient pas. Aujourd’hui, dans les anciennes colonies de l’Empire britannique, sa mort suscite des sentiments compliqués, dont la colère.

Au-delà des condoléances officielles louant la longévité et le service de la reine, il y a une certaine amertume sur le passé en Afrique, en Asie, dans les Caraïbes et ailleurs. Les discussions se sont tournées vers les héritages du colonialisme, de l’esclavage aux châtiments corporels dans les écoles africaines en passant par les artefacts pillés détenus dans les institutions britanniques. Pour beaucoup, la reine est venue représenter tout cela au cours de ses sept décennies sur le trône.

Au Kenya, où il y a des décennies, une jeune Elizabeth a appris la mort de son père et son énorme nouveau rôle de reine, une avocate du nom d’Alice Mugo a partagé en ligne une photographie d’un document qui s’estompe à partir de 1956. Il a été publié quatre ans après le règne de la reine, et bien dans la réponse brutale de la Grande-Bretagne à la rébellion des Mau Mau contre le régime colonial.

“Permis de circulation”, indique le document. Alors que plus de 100 000 Kenyans ont été rassemblés dans des camps dans des conditions sinistres, d’autres, comme la grand-mère de Mugo, ont été forcés de demander la permission britannique d’aller d’un endroit à l’autre.

“La plupart de nos grands-parents étaient opprimés”, a tweeté Mugo dans les heures qui ont suivi la mort de la reine jeudi. “Je ne peux pas pleurer.”

Mais le président sortant du Kenya, Uhuru Kenyatta, dont le père, Jomo Kenyatta, a été emprisonné pendant le règne de la reine avant de devenir le premier président du pays en 1964, a ignoré les troubles passés, tout comme d’autres chefs d’État africains. “La figure la plus emblématique des 20e et 21e siècles”, l’a appelée Uhuru Kenyatta.

La colère est venue des gens ordinaires. Certains ont demandé des excuses pour les abus passés comme l’esclavage, d’autres pour quelque chose de plus tangible.

« Cette communauté de nations, cette richesse appartient à l’Angleterre. Cette richesse est quelque chose de jamais partagé », a déclaré Bert Samuels, membre du Conseil national des réparations en Jamaïque.

Le règne d’Elizabeth a vu l’indépendance durement gagnée des pays africains du Ghana au Zimbabwe, ainsi qu’une chaîne d’îles et de nations des Caraïbes le long du bord de la péninsule arabique.

Certains historiens la voient comme un monarque qui a aidé à superviser la transition essentiellement pacifique de l’empire au Commonwealth, une association volontaire de 56 nations ayant des liens historiques et linguistiques. Mais elle était aussi le symbole d’une nation qui foulait souvent aux pieds les peuples qu’elle subjuguait.

Il y avait peu de signes de chagrin public ou même d’intérêt pour sa mort à travers le Moyen-Orient, où beaucoup tiennent toujours la Grande-Bretagne pour responsable des actions coloniales qui ont tracé une grande partie des frontières de la région et jeté les bases de bon nombre de ses conflits modernes. Samedi, les dirigeants du Hamas de Gaza ont appelé le roi Charles III à « corriger » les décisions du mandat britannique qui, selon eux, opprimaient les Palestiniens.

Dans une Chypre ethniquement divisée, de nombreux Chypriotes grecs se sont souvenus de la campagne de guérilla de quatre ans menée à la fin des années 1950 contre le régime colonial et de l’indifférence perçue de la reine face au sort de neuf personnes que les autorités britanniques ont exécutées par pendaison.

Yiannis Spanos, président de l’Association de l’Organisation nationale des combattants chypriotes, a déclaré que la reine était “tenue par beaucoup comme portant la responsabilité” des tragédies de l’île.

Maintenant, avec son décès, de nouveaux efforts sont déployés pour aborder le passé colonial ou le cacher.

L’Inde renouvelle ses efforts sous le Premier ministre Narendra Modi pour supprimer les noms et symboles coloniaux. Le pays a longtemps évolué, dépassant même l’économie britannique en taille.

“Je ne pense pas que nous ayons de place pour les rois et les reines dans le monde d’aujourd’hui, car nous sommes le plus grand pays démocratique du monde”, a déclaré Dhiren Singh, un entrepreneur de 57 ans à New Delhi.

Il y avait une certaine sympathie pour l’Elizabeth et les circonstances dans lesquelles elle est née puis plongée.

À Nairobi, la capitale du Kenya, le résident Max Kahindi s’est souvenu de la rébellion des Mau Mau « avec beaucoup d’amertume » et a rappelé comment certains anciens avaient été détenus ou tués. Mais il a dit que la reine était alors “une très jeune femme” et il pense que quelqu’un d’autre dirigeait probablement les affaires britanniques.

“Nous ne pouvons pas blâmer la reine pour toutes les souffrances que nous avons eues à ce moment-là”, a déclaré Kahindi.

Timothy Kalyegira, analyste politique en Ouganda, a déclaré qu’il existe une “connexion spirituelle” persistante dans certains pays africains, de l’expérience coloniale au Commonwealth. “C’est un moment de douleur, un moment de nostalgie”, a-t-il déclaré.

La personnalité et l’âge dignes de la reine, ainsi que la centralité de la langue anglaise dans les affaires mondiales, sont suffisamment puissants pour tempérer certaines critiques, a ajouté Kalyegira: “Elle est davantage considérée comme la mère du monde.”

Des opinions mitigées ont également été trouvées dans les Caraïbes, où certains pays retirent le monarque britannique de leur chef d’État.

“Vous avez une conscience contradictoire”, a déclaré Maziki Thame, maître de conférences en études du développement à l’Université des Antilles en Jamaïque, dont le Premier ministre a annoncé lors de la visite de cette année du prince William, qui est maintenant héritier du trône, et de Kate que l’île destinée à devenir totalement indépendante.

La jeune génération de membres de la famille royale semble avoir une plus grande sensibilité aux implications du colonialisme, a déclaré Thame – lors de la visite, William a exprimé sa « profonde tristesse » pour l’esclavage.

Nadeen Spence, une militante, a déclaré que l’appréciation d’Elizabeth parmi les Jamaïcains plus âgés n’est pas surprenante puisqu’elle a été présentée par les Britanniques comme “cette reine bienveillante qui a toujours veillé sur nous”, mais les jeunes ne sont pas intimidés par la famille royale.

“La seule chose que j’ai notée à propos du décès de la reine, c’est qu’elle est morte et ne s’est jamais excusée pour l’esclavage”, a déclaré Spence. “Elle aurait dû s’excuser.”

___

Les journalistes d’Associated Press du monde entier ont contribué à ce rapport.

___

Suivez les histoires d’AP sur la mort de la reine Elizabeth II et d’autres histoires sur la monarchie britannique sur https://apnews.com/hub/queen-elizabeth-ii

Cara Anna, Danica Coto et Rodney Muhumuza, Associated Press