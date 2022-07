Je ne peux pas permettre à ce massacre de continuer – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Je grince des dents à chaque fois que j’entends parler d’enfants assassinés. Cela se produit quotidiennement dans nos villes, nos banlieues et nos zones rurales. Parfois, une histoire me choque vraiment. Une de ces histoires s’est produite plus tôt cette semaine en Ukraine. Une mère et sa petite fille étaient sorties prendre l’air et prendre le soleil. La mère a filmé sa jeune fille blonde souriante poussant sa petite poussette. En moins d’une heure, la petite fille a été époustouflée avec plus de 20 autres civils.

L’Ukraine appelle cela du terrorisme ; l’armée russe appelle cela une frappe militaire. J’ai vu l’attaque plusieurs fois maintenant. Je n’arrive pas à me sortir de la tête la foutue couverture et la poussette renversée ; il continue de jouer encore et encore comme un film sans fin.

Je pose cette question quotidiennement, car tous deux sont membres de l’ONU : “Pourquoi l’ONU ne fait-elle pas de son mieux pour l’arrêter ?” Nous ne pouvons pas continuer à permettre à ce massacre de continuer indéfiniment.

George Hayner

Montgomery