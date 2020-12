Ole Gunnar Solskjaer a salué le soutien à long terme d’Ed Woodward, mais le manager de Manchester United a accepté qu’il ne soit jamais à plus de six matchs du sac.

Woodward a été ferme dans sa position que Solskjaer correspond à «l’approche à long terme» du club avec sa dernière démonstration de soutien lors d’un forum des fans organisé le mois dernier.

La position du Norvégien a de nouveau fait l’objet d’un examen minutieux après la défaite 3-1 face au Paris Saint-Germain mercredi qui a laissé la qualification en Ligue des champions sur le fil du rasoir.

Et malgré l’insistance de Woodward sur le fait que Solskjaer est en sécurité, le patron de United admet qu’il est sous pression pour réussir maintenant.

« D’après mon expérience, d’après mes discussions avec le club, nous pensons à long terme », a déclaré Solskjaer lors d’une conférence de presse vendredi avant le déplacement à West Ham.

« Bien sûr, vous devez également regarder les résultats à court terme, mais ma vision est à long terme et mes discussions avec le club ont toujours été à long terme.

« Mais aussi à court terme, vous ne pouvez pas ne pas penser aux six prochains matchs.

« Vous devez penser au prochain match et aux six prochains. Vous devez également planifier et réfléchir à la situation dans son ensemble. Pour moi, je ne peux parler que de mon expérience. »

Solskjaer affrontera David Moyes au stade de Londres samedi. Moyes est l’un des rares gestionnaires à avoir également subi la pression unique de la gestion à Old Trafford.

« Vous ne voudriez pas que ce soit différent parce que cela vient de la passion de nos fans, de la passion des médias pour nous, de notre histoire, de notre succès et de notre soif de succès et des exigences et normes que nous avons fixées », a déclaré Solskjaer.

«Nous sommes chanceux à cet égard d’avoir autant de fans et il vous suffit de résister ou de profiter de toutes les pressions que cela vous donnera.

« Nous y travaillons également avec les joueurs qui s’habituent à jouer pour Man United. Ce sont des exigences différentes de celles de jouer pour d’autres équipes. »

La victoire sur West Ham laisserait United à deux points de retard sur les leaders Liverpool et Tottenham, qui jouent tous les deux dimanche.

Les trois derniers champions de Premier League ont chacun enregistré 98 points ou plus, mais Solskjaer pense que les vainqueurs de cette saison n’auront pas besoin de trouver la même cohérence.

« Je ne pense pas que vous verrez le même score total de points que nous avons vu les trois dernières saisons, sûr à 100% à cause de la congestion et de la préparation des équipes », a déclaré Solskjaer.

« Une de ces saisons après un blip, après une défaite, après une mauvaise performance, il faut se remettre en forme.

« Il y a eu tellement d’exemples d’équipes qui dérapent alors que vous pensez qu’elles vont peut-être s’enfuir, nous allons faire du mieux que nous pouvons aussi longtemps que nous le pouvons et nous accrocher et continuer à progresser. »