Je ne peux pas obtenir de rendez-vous chez le dentiste du NHS et je m’arrache les dents depuis 15 ans – nulle part ne me mènera

UN BLOKE prétend qu’il a été forcé de retirer ses propres dents pendant 15 ans parce qu’il n’a pas pu prendre rendez-vous avec un dentiste du NHS.

David Sergeant, 50 ans, dit qu’il se prépare pour les procédures de bricolage en utilisant de l’alcool et de l’ibuprofène pour engourdir la douleur.

David Sergeant dit qu’il s’arrache les dents depuis plus d’une décennie car il ne peut pas obtenir de rendez-vous avec un dentiste du NHS Crédit : MEN Media

Il a même eu recours à des pinces pour arracher ses dents problématiques au fil des ans afin de mettre un terme à sa douleur atroce.

L’ancien boucher – qui arbore un sourire presque édenté – affirme qu’il se bat pour obtenir un rendez-vous chez le dentiste depuis plus d’une décennie.

Mais l’homme de 50 ans dit qu’aucun cabinet ne le prendra – bien qu’il les ait même approchés avec des recommandations de médecins.

David, de Seacroft, Leeds, s’est maintenant habitué à desserrer ses dents branlantes, à les arracher et à se réveiller avec “un peu de sang” qui l’étouffe.

Il a déclaré à Leeds Live: “Je me suis arraché les dents.

“Je ne peux pas trouver un dentiste du NHS, pendant dix ou 15 ans. J’ai essayé les références des médecins et il n’y a nulle part où cela me mènera.

“J’attends que la dent soit desserrée, puis je la desserre et je la desserre et je la desserre et je la retire moi-même. J’ai utilisé des pinces dans le passé, comme les grosses, mais la plupart du temps, je n’utilise que mes doigts.

“Je bois quelques bières et je me remplis d’ibuprofène et ça sort. Le lendemain matin, il y a un peu de sang.

“Ce n’est pas très agréable. En fin de compte, je dois m’arracher les dents alors que quelqu’un devrait s’occuper de moi.”

Le NHS insiste sur le fait que des réformes ont été introduites pour permettre aux cabinets dentaires de prendre plus de patients.

Ils déconseillent fermement l’auto-traitement, disant plutôt aux Britanniques d’appeler le 111 ou de contacter un cabinet dentaire local.

Des centaines de personnes à travers le pays ont fini par recourir à la dentisterie de bricolage au plus fort du verrouillage car elles n’étaient pas en mesure de demander de l’aide professionnelle.

Mais ils ont été avertis que retirer ses propres dents entraîne souvent des dommages permanents et des traitements coûteux pour y remédier.

Un porte-parole du NHS a déclaré: « Toute personne préoccupée par sa santé dentaire devrait contacter un cabinet dentaire local comme elle le ferait habituellement ou demander conseil au NHS 111.

“Les réformes récemment annoncées des services dentaires soutiennent les pratiques pour améliorer l’accès, notamment en donnant aux pratiques très performantes la possibilité d’augmenter leur activité et de traiter plus de patients – avec des discussions sur d’autres changements qui profitent aux patients et au personnel en cours.

“Des mesures de prévention et de contrôle des infections pour protéger le personnel et les patients ont été introduites pendant la pandémie, limitant le nombre de procédures que les dentistes du NHS pouvaient effectuer, mais celles-ci ont maintenant été levées afin que les équipes dentaires fonctionnent à pleine capacité pour la première fois en deux ans .”

En plus de ses problèmes dentaires, David ressent également les effets de la crise du coût de la vie.

L’ancien boucher, qui a des problèmes de santé mentale et qui reçoit une allocation de subsistance pour personnes handicapées, dit qu’il peut à peine se permettre des articles de base.

L’homme de 50 ans a poursuivi: “Je viens de faire une descente dans mon pot en cuivre juste pour obtenir une pinte de lait.”

Il a admis qu’il avait parfois du mal à acheter de la nourriture pour son chien Ash, un Akita japonais de 12 ans, mais ses copains interviennent pour lui prêter de l’argent.