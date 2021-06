La semaine dernière, j’ai fait quelque chose d’assez effrayant. J’ai décidé de poser nue.

Certes, à mon âge – avec plus d’années derrière moi que devant moi – j’essaie de sortir de ma zone de confort chaque fois que je le peux. Mais ces choses n’arrivent pas souvent.

Je ne peux pas nier la cellulite, les petits seins et l’excès de peau… mais je le possède Crédit : Instagram

Et bien que j’écrive souvent sur la sexualité, le vieillissement et la propriété du corps, je suis parfaitement conscient que parfois vous devez vraiment faire preuve d’engagement, mettre votre argent là où est votre bouche et fondamentalement merde ou sortir des toilettes.

C’est donc ce que j’ai fait cette semaine. Il y a quelques semaines, j’avais applaudi les actions de l’un de ces gars de SAS: Who Dares Wins à la télé, Billy, pour avoir montré son dos nu pour la charité. Je pensais que c’était un petit exploit mignon. Et un cul encore plus mignon.

À mon âge, je devrais vraiment savoir mieux que d’attirer l’attention sur moi (dit la femme qui a été sous les projecteurs du public pendant plus de 33 ans) mais avant de le savoir, on m’a demandé si j’envisagerais de faire de même : moi-même pour une bonne cause.

Et avant d’avoir eu la chance d’engager mon cerveau, j’ai dit : « Oui ».

J’ai été portée, il faut le dire, par l’objectif de l’association qui est d’aider les hommes dans leur santé mentale et à faire face au deuil.

Cela me semble important parce que vous me trouvez ici en train d’écrire beaucoup sur les problèmes des femmes.

On m’a demandé si j’allais « partager une photo de bon goût de mon corps que je n’aurais normalement pas la confiance de montrer ».

Maintenant, je suis heureux de poser à moitié nu, mais l’idée d’être si complètement exposée et complètement nue me semblait vraiment aller trop loin, sans parler du jugement public : Accusations de recherche d’attention ; honte maigre; honte corporelle; vieille femme honte ou pire encore, plaintes sur l’état de mon buisson (jardin).

Se mettre à nu était vraiment un pas de trop, sans parler du jugement public Crédit : Ulrika Jonsson

Je traite mon corps comme un récipient pour la nourriture et le rhum. Il a porté quatre enfants pour un total de trois ans Crédit : Instagram

Je me justifiais dans ma tête que, parce que c’était par charité, je donnais ma nudité gratuitement. Assez généreux, je pense. Mes enfants, en revanche, ont levé les yeux au ciel.

Soyons clairs, je ne demande jamais la permission à mes enfants. Je leur demande leur avis mais c’est ma vie et mon corps. Il n’y avait pas d’objections pures mais une certaine consternation de la part de quelqu’un qui pensait à elle-même et à sa propre réputation.

Mon plus jeune garçon, Malcolm, n’a même pas pris la peine de montrer de l’intérêt parce qu’il a dit : « Vous n’êtes pas vraiment nu ! » C’est vrai, je porte des bottes en caoutchouc.

J’ai dû demander de l’aide à une petite amie, Emma, ​​qui a un bon œil pour les photos. Je ne pouvais pas vraiment le faire moi-même à moins de vouloir une photo ennuyeuse dans la salle de bain avec le dos tourné à l’objectif. Mais j’ai pensé que si vous allez faire quelque chose comme ça, vous pourriez aussi bien sortir la brouette.

Je ne suis pas étranger au jardinage et le temps était chaud – j’avais l’impression que le décor était planté . . .

Avec presque pas de maquillage et des cheveux crasseux, je me tenais là, complètement nue dans mon jardin un dimanche après-midi.

Seul avec ma brouette, dans le désert de mes pommiers et des hautes herbes adossées aux champs qui s’étendent jusqu’à l’horizon. Après beaucoup de frissons et d’essayer de positionner les poignées devant mes petites poitrines de crêpes, nous avons capturé différentes petites vignettes.

Puis soudain, Emma, ​​crie : « Il y a un homme, il y a un homme !!!

J’ai pensé qu’elle plaisantait et je l’ai ignorée. Mais elle n’a pas cédé.

Je me suis retourné pour voir un détecteur de métaux sur le terrain derrière moi.

Depuis six ans que je vis dans cette maison, jamais, jamais, personne n’a traversé ces champs. Quelles sont les chances? Le pauvre type en aurait eu plein les yeux s’il avait pris la peine de lever les yeux.

Je me suis retourné pour voir un détecteur de métaux sur le terrain derrière moi en posant nu

Ulrika dit qu’elle a accepté et pris possession de son corps de près de 54 ans Crédit : Le Soleil

Et il aurait eu les yeux pleins de ce que je ne peux décrire que comme une « glorieuse déception ». En tant que femmes, nous sommes rarement satisfaites de notre corps.

Je traite mon corps comme un récipient pour la nourriture et le rhum. Il a porté quatre enfants pour un total de trois ans.

Il a allaité et a augmenté et diminué de taille plus souvent qu’une culotte de tarte. Il a subi des opérations et de nombreux traitements invasifs.

J’ai donc regardé les photos sans aucun filtre que nous avons prises pour @strongmenorg et je ne peux pas m’empêcher de voir l’excès de peau, la cellulite à l’arrière de mes jambes, la diminution des muscles de mon avant-bras, mes fesses qui ne cessent de diminuer et mes varices bien-aimées qui J’ai été opéré pas moins de trois fois.

Mais comme ma meilleure amie Laura m’a physiquement tenu la main lorsque j’ai appuyé sur le bouton « go » sur Instagram, j’ai senti que je devais accepter et m’approprier ce corps de près de 54 ans.

Posséder. C’est comme ça. Il a donné vie à quatre beaux enfants ingrats.

Et, espérons-le, a également gagné de l’argent pour une œuvre de bienfaisance bien méritée.

Un report à droite

Ils étaient fébrilement amoureux, enroulant leurs bras et leurs mondes l’un autour de l’autre.

Ils étaient obsédés l’un par l’autre et le monde a un peu reculé lorsqu’il a sorti une annonce dans un magazine spécialisé en l’honneur de sa gloire. Ils ont gagné leur propre surnom. Ils étaient inséparables et en un rien de temps se sont fiancés.

Après beaucoup d’eau sous les ponts, les originaux Ben et Jennifer ont maintenant été réunis Crédit : Getty

Il y avait eu de si grands espoirs pour Bennifer.

Puis quelque chose a un peu mal tourné lorsqu’il a visité un club et que leurs fiançailles ont été annulées. Ils ont tous les deux épousé d’autres personnes et ont eu des enfants.

Clever Ben Affleck a épousé une autre Jennifer (Garner) afin qu’il puisse garder le surnom de « Bennifer ».

Et J-Lo a épousé le chanteur Marc Anthony.

Après beaucoup d’eau sous les ponts, les premiers Ben et Jennifer sont maintenant réunis.

Une fois de plus, ils sont drapés l’un autour de l’autre et le monde prie pour que l’histoire ne se répète pas.

Cela m’a fait penser aux moments où les relations dans lesquelles j’ai été ont pris fin, mais où il y a eu des retrouvailles.

J-Lo et Ben ont tous deux épousé d’autres personnes et ont eu des enfants Crédit : Getty

Votre esprit vous dit que c’était censé être le cas, sinon pourquoi l’amour aurait-il trouvé un moyen de revenir vers vous deux. Votre cœur est soulagé de ne plus avoir à se briser.

Votre âme vous dit que c’est le destin et que vous n’auriez jamais dû être séparé, jamais, jamais.

Et puis, quelques semaines ou quelques mois plus tard, il commence à presser le dentifrice du centre du tube et à laisser ses chaussettes sales sur le sol et à ronfler trop fort et vous pensez : « Non, bon sang, nous n’avons jamais, jamais été destinés à être ensemble.

Sortez-moi d’ici ! »

Tweetez comme vous aimeriez être tweeté

Je suppose que vous pourriez me traiter de lâche. Soit ça, soit je suis vraiment, vraiment intelligent.

Mais pour moi, Twitter semble être un endroit dangereux et c’est pour cette raison que je ne m’engage pas avec cette plate-forme de médias sociaux.

J’ai la peau mince, je n’aime pas la confrontation et les arguments haineux.

Chrissy Teigen a été accusée d’avoir harcelé plusieurs autres célébrités Crédit : médias sociaux – Se référer à la source

Je suis donc un Suédois intelligent ou tout simplement au foie de lys. Probablement ce dernier.

La plupart des médias sociaux peuvent apporter d’énormes récompenses, mais ils comportent également des pièges et des risques énormes. C’est un jeu de hasard.

De plus en plus, nous entendons de plus en plus de célébrités entrer dans plus qu’un cornichon en raison de tweets négligents, irréfléchis et souvent immatures.

Certains d’entre eux sont historiques. Certains racistes ou sexistes.

Il n’y a pas si longtemps, le joueur de cricket anglais Ollie Robinson a été suspendu par l’organe directeur du jeu national, la BCE, en raison de tweets de cette nature.

Le jeune homme n’a que 27 ans et a bêtement laissé ses doigts parler il y a huit ans environ.

L’âge ne justifie pas la bêtise ou la naïveté mais j’ai trouvé sa peine un peu dure.

Je sais avec certitude que j’ai utilisé des mots et des insultes totalement inappropriés et horribles à l’école.

Je ne savais pas ce que je disais – il s’agissait d’insultes que je prononçais avec autant de désinvolture que « gros », « cochon » et tout ce qui ressemblait à une atteinte au caractère de quelqu’un plutôt qu’à une réprimande douloureuse et indigne. Je ne suis fier de rien.

Mais je détesterais ça, si Twitter avait existé à l’époque victorienne, j’aurais très bien pu prononcer ces mots dans un forum public et être suspendu de l’école ou perdu mon emploi.

Je ne peux pas nier que l’indignation légitime d’une personne est l’inconscience d’une autre. Et dans la culture actuelle du blâme, il doit toujours y avoir une punition sévère. Nous sommes obsédés par le châtiment. Nous voulons la souffrance et le châtiment.

Le mannequin Chrissy est l’épouse du musicien R&B John Legend Crédit : AP

À bien des égards, je me suis adouci au fil des ans et mon niveau de tolérance a augmenté parce que j’essaie de ne pas m’en prendre à moi, mais plutôt de montrer une plus grande compréhension de l’ensemble du tableau. Mais je commence à m’ennuyer avec cette chasse constante aux boucs émissaires, les gars tombent et les agneaux à l’abattoir.

Nous devons trouver des moyens plus perspicaces et réfléchis. Sinon, comment pouvons-nous traiter quelqu’un comme le mannequin Chrissy Teigen?

Elle est mariée à un chanteur célèbre, John Legend, et aime le son de sa propre voix. À tel point que les commentaires historiques qu’elle a faits incluent suggérer que quelqu’un se suicide, Courtney Stodden, traiter quelqu’un de pute, Farrah Abraham, et se moquer de quelqu’un qui s’automutile, Lindsay Lohan.

On ne peut pas virer Teigen. Elle a un travail à vie, mariée à un multimillionnaire. Mais elle a besoin de sentir et de comprendre que ses commentaires étaient non seulement totalement inappropriés, mais aussi dangereusement préjudiciables.

Et quand je lis les commentaires publics ci-dessous ses excuses et sa déclaration de remords, je suis sidérée par encore plus d’abus, de dédain et de mépris.

Les trolls trollaient le troll.

Maintenant, je n’aime pas du tout le son d’elle, mais ce cycle constant de brutalité punitive ne nous mène nulle part.

Ce qu’elle semble avoir fait semble considérablement pire que ce qu’Ollie a fait. Et pourtant, pour certains, l’emploi et la carrière sont en jeu et pour d’autres, c’est juste une autre journée au bureau.